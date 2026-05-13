Pátý francouzský titul v řadě pro Paris St. Germain. Lens už ztrátu smazat nemůže

PSG vyhrál ligu počtrnácté. Dvanáct titulů přitom získal od roku 2013, jeho mistrovskou sérii dokázaly přerušit jen Monako a Lille.
Hosty, jimž by v Lens stačila k titulu i remíza, dostal do vedení Kvaracchelija, který v 29. minutě potrestal soupeřovo zaváhání v rozehrávce. Domácí se snažili, vyrovnat mohl i někdejší slávista Sima, ale brankář Safonov několika zákroky udržel Pařížanům náskok.
V závěru po brejku pojistil výhru PSG střídající Mbaye. Lens dokázal ve vzájemných zápasech zvítězit naposledy v lednu 2023, pak následovala série osmi porážek.
Lens má jistou účast v Lize mistrů, o třetí postupové místo budou v neděli v posledním kole bojovat Lille, Lyon a Rennes. Hráče PSG pak 30. května v Budapešti čeká finále Ligy mistrů, trofej budou obhajovat proti Arsenalu.