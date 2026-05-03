Patriku, ukaž svaly! Nejen střelec, ale také správný týmový lídr. Schick před MS válí

Už při rozcvičce si ho vyžádali kotelníci, aby mu předali památeční diplom za stovku nastřílených gólů v barvách jejich klubu.
Úchvatnou bilanci zakulatil před týdnem v Kolíně nad Rýnem, a pokud snad ještě někdo potřeboval štempl na jeho výjimečný střelecký instinkt, dostal ho v sobotu odpoledne v plné parádě.
Na první gól si Schick v první půli fikaně počíhal zezadu. Do útočné šestnáctky dobíhal z druhé vlny po soupeřově standardce, zásadně nepospíchal, ale počkal, jak se vyvrbí kombinace Mazy s Tellou. Pak si vybral cestičku mezi stopery a na malém vápně pouze jemně tečoval míč, který se dokutálel do sítě.
Těsně před druhou trefou sice jednu velkou šanci špičkou levé nohy neproměnil, ale vzápětí si mazácky pohlídal další náběh za obranu a kolem brankáře střílel svou elegantní placírkou. Totéž minutu a půl před koncem, kdy jeho třetí gól po chybně signalizovaném ofsajdu potvrdil videoasistent.
Bayer se po vysokém vítězství 4:1 vyhoupl na čtvrtou příčku před konkurenty ze Stuttgartu a Hoffenheimu, kteří dva zápasy před koncem posbírali stejně bodů. „Všechno máme ve svých rukou přesně tak, jak jsme si přáli,“ hlásil český hrdina utkání a dánský trenér Kasper Hjulmand doplnil: „Líbí se mi, že na sebe Patrik v poslední době bere odpovědnost. Není to pouze o jeho výkonech na hřišti, ale i o tom, jak se chová v kabině.“
Třeba je to třicítkou, kterou letos v lednu oslavil, nebo celkovou pohodou, do níž se během jara dostal. V evropských top soutěžích aktuálně nenajdete útočníka v lepší formě, což musí pět týdnů před startem mistrovství světa hřát reprezentačního kouče Miroslava Koubka. I on zná dobře rovnici, která platila na posledních evropských šampionátech. Když byl Schick fit a na Euru 2021 nastřílel celkem pět gólů, Češi se prokousali do čtvrtfinále. Když se o tři roky později na turnaji v Německu záhy zranil, tým bez elitního střelce propadl.
|
Schick v Německu dál řádí, Lipsko skolil svým prvním hattrickem v sezoně
Momentálně Schick zase připomíná dravce, kterého fotbal zaprvé náramně baví a zadruhé nebolí, což je zrovna v jeho případě dost zásadní.
Po svých sobotních gólech do kamer opět ukazoval vyrýsované svaly a statistici v bundeslize mezitím přepočítávali tabulku střelců, v níž se český snajpr vklínil mezi nejlepší trio. V minulém ročníku zvládl v lize jedenadvacet branek, nyní je na šestnácti. Osobní rekord si udělal před čtyřmi lety, kdy se zastavil dokonce na čtyřiadvaceti gólech v sedmadvaceti zápasech, takže mu na záda v pořadí kanonýrů dýchal třeba i bourák Haaland. Taky proto na něj tehdy do Leverkusenu chodily nabídky z top evropských klubů, a v souvislosti s jeho jménem dokonce zaznívaly i superznačky včetně Barcelony či Paris St. Germain. Vedení Bayeru ho ovšem nepustilo a revanšovalo se mu lukrativní smlouvou.
Po dalších čtyřech letech byl přitom Schick loni v létě na rozcestí znovu. Když skončil úspěšný trenér Xabi Alonso i řada dalších opor, o odchodu nahlas uvažoval: „Nabídkám jsem otevřený. Mám asi poslední šanci na velký přestup. Když ne teď, ambice tlačit se výš nebudu mít možná už nikdy.“
Přesto pár týdnů nato děkoval v němčině za důvěru a v klubu s farmaceutickým gigantem za zády podepsal ještě jeden vylepšený kontrakt, platný až do léta 2030. Schickovi tenkrát údajně nabízeli i kapitánskou pásku, kterou s díky odmítl. Tým na hřišti raději vede jinak a po svém. Ostatně i v reprezentaci tohle téma nedávno shodil ze stolu: „Nepotřebuju mít pásku, abych se choval jako lídr.“
Což v Leverkusenu dobře vědí.