Šestý gól v sezoně, navíc vítězný. Schick pomohl Leverkusenu k obratu v Lipsku

  21:15
Patrik Schick přispěl šestým gólem v sezoně německé fotbalové ligy k vítězství Leverkusenu 3:1 na hřišti Lipska, které utrpělo první domácí porážku. Bayer svého soupeře vystřídal na třetím místě. Wolfsburgu nestačil na body ani hattrick Dzenana Pejcinovice, na domácím hřišti podlehl Freiburgu 3:4. Robin Hranáč a Vladimír Coufal odehráli celý zápas v dresu Hoffenheimu, který remizoval 0:0 ve Stuttgartu.
Útočník Patrik Schick z Leverkusenu překonává Petera Gulacsiho v bráně Lipska.

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu překonává Petera Gulacsiho v bráně Lipska.

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu si po vystřídáním plácá s trenérem Kasperem...
Útočník Patrik Schick z Leverkusenu překonává Petera Gulacsiho v bráně Lipska.
Leverkusenský útočník Patrik Schick hlavičkuje před Willim Orbanem z Lipska.
Leverkusenský útočník Patrik Schick prochází s míčem mezi Castellem Lukebou a...
Lipsko otevřelo skóre v 35. minutě zásluhou Schlagera, Bayer ale stihl ještě do přestávky utkání otočit.

Ve 40. minutě hlavou vyrovnal Terrier. Za další čtyři minuty se po Tellově přihrávce dostal ve vápně k míči Schick, naznačením střely posadil obránce Nedeljkoviče a slabší pravou nohou se trefil pod břevno. Výsledek v závěrečném nastavení pečetil střídající Culbreath.

Podle spekulací médií to byl poslední zápas Tima Wernera v dresu Lipska. Nejlepší střelec v historii klubu v 79. minutě opustil trávník za velkého potlesku, v zimě má přestoupit do San Jose.

Leverkusenský útočník Patrik Schick prochází s míčem mezi Castellem Lukebou a Nicolasem Seiwaldem z Lipska.

Wolfsburg zásluhou Pejcinovice třikrát vedl, soupeř ale dokázal pokaždé vyrovnat. Ke druhé trefě mu výrazně pomohl brankář Freiburgu Atubolu, který mu ve 48. minutě přihrál při rozehrávce míč před prázdnou branku. O vítězný gól se postaral střídající útočník Scherhant.

Pejcinovic se ve věku 20 let a 308 dní stal nejmladším autorem hattricku od roku 2010, kdy se v dresu Bayernu třikrát prosadil Thomas Müller (20 let a 230 dní). Pro německého mládežnického reprezentanta to byly premiérové trefy v bundeslize a zároveň první hattrick v kariéře.

Mezi střelce se zapsal také Vincenzo Grifo, jenž v 56. minutě z penalty vyrovnal na 2:2 a oslavil jubilejní 70. trefu v dresu Freiburgu, díky níž překonal klubový rekord Nilse Petersena. Wolfsburg prohrál po třech zápasech a je čtrnáctý, Freiburg je o pět příček výše.

Union Berlín díky gólu Schäfera v 91. minutě uspěl na hřišti Kolínu nad Rýnem 1:0 a připsal si druhé vítězství po sobě. V tabulce poskočil na osmé místo se ztrátou pěti bodů na pohárové příčky, domácí čekají na výhru už šest zápasů a jsou jedenáctí.

Frankfurt remizoval na hřišti Hamburku 1:1, připsal si třetí ztrátu z posledních čtyř kol a ze sedmého místa ztrácí na šestý Stuttgart jeden bod.

Německá Bundesliga
15. kolo 20. 12. 2025 18:30
RB Lipsko RB Lipsko : Leverkusen Leverkusen 1:3 (1:2)
Góly:
35. Schlager
Góly:
40. Terrier
44. Schick
90+7. Culbreath
Sestavy:
Gulácsi – Nedeljković (70. Baku), Orbán, Lukeba, Raum (C) – Baumgartner, Seiwald (89. Bitshiabu), Schlager – Gomis (79. Werner), Cardoso (70. Maksimović), Harder.
Sestavy:
Flekken – Andrich (C), Badé, Belocian – Arthur (83. Vázquez), García, Tillman, Tella (77. Tape) – Terrier (77. Culbreath), Hofmann (57. Fernández) – Schick (77. Kofane).
Náhradníci:
Vandevoordt – Finkgräfe, Klostermann, Kaltefleiter, Konaté.
Náhradníci:
Blaswich, Lomb – Mensah, Sarco.
Žluté karty:
90+11. Lukeba
Žluté karty:
30. Arthur, 87. Tape

Rozhodčí: Brand – Stein, Achmüller.

Počet diváků: 46053

Německá Bundesliga
15. kolo 20. 12. 2025 15:30
1. FC Köln 1. FC Köln : Union Berlín Union Berlín 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
90+1. Schäfer
Sestavy:
Schwäbe (C) – Heintz (86. Özkacar), Martel, van den Berg – Lund, Krauß (68. Huseinbašić), Jóhannesson, Sebulonsen – Kamiński (85. Maina), Ache (58. Bülter), Thielmann (68. S. El Mala).
Sestavy:
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel (C) (72. Juranović), Khedira, Kemlein (85. Schäfer), Köhn – Čong U-jong (64. Burcu), Ansah (72. Skarke) – Burke (73. Ilić).
Náhradníci:
Zieler – Castro-Montes, Kainz.
Náhradníci:
Raab – Nsoki, Ogbemudia, Preu.
Žluté karty:
13. Sebulonsen, 49. Krauß
Žluté karty:
41. Trimmel, 80. Kemlein, 88. Schäfer, 90+4. Juranović, 90+7. Rønnow
Červené karty:
82. van den Berg
Červené karty:

Rozhodčí: Christian Dingert – Florian Heft, Nikolai Kimmeyer

Německá Bundesliga
15. kolo 20. 12. 2025 15:30
Wolfsburg Wolfsburg : Freiburg Freiburg 3:4 (1:1)
Góly:
13. Pejčinović
48. Pejčinović
69. Pejčinović
Góly:
5. Treu
56. Grifo
72. Seelt (vla.)
78. Scherhant
Sestavy:
Grabara – Kumbedi (88. Bürger), Seelt, Koulierakis, Zehnter – Gerhardt, Arnold (C) – Eriksen (80. Lindstrøm), Majer (67. Svanberg), Wimmer (80. Daghim) – Pejčinović.
Sestavy:
Atubolu – Kübler, Ginter, Jung, Günter (C) – Eggestein, Osterhage (46. Grifo) – Treu (67. Scherhant), Suzuki (90+1. Matanović), Manzambi (80. Höfler) – Höler (80. Adamu).
Náhradníci:
Pervan – Fischer, Hensel, Jenz, Souza.
Náhradníci:
F. Müller – Makengo, Ogbus, Steinmann.
Žluté karty:
82. Arnold
Žluté karty:
83. Jung

Rozhodčí: Stegemann

Německá Bundesliga
15. kolo 20. 12. 2025 15:30
Augsburg Augsburg : Werder Brémy Werder Brémy 0:0 (0:0)
Sestavy:
Dahmen – N. Banks, Zesiger, K. Schlotterbeck (C) – Wolf (46. Kömür), Jakić (56. Rexhbeçaj), Massengo (90+2. Tietz), Giannoulis (56. Pedersen) – Rieder (78. Dardari), Fellhauer – Claude-Maurice.
Sestavy:
Backhaus – Friedl (C), Stark (83. Malatini), Pieper, Sugawara – Lynen, Stage – I. Schmidt (83. Topp), Schmid, Puertas (75. Čović) – Njinmah (68. Grüll).
Náhradníci:
Labrović – Maier, Sorg, Schnitzer.
Náhradníci:
Hein – Alvero, Hansen-Aarøen, Schmetgens, Wöber.
Žluté karty:
45+3. Giannoulis, 65. N. Banks, 90+4. Zesiger
Žluté karty:
45+3. Schmid, 74. Pieper, 90+5. Lynen

Rozhodčí: Welz

Počet diváků: 30000

Německá Bundesliga
15. kolo 20. 12. 2025 15:30
Hamburger SV Hamburger SV : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)
Góly:
18. Lokonga
Góly:
26. Larsson
Sestavy:
Heuer Fernandes – Capaldo (C), Vušković, Elfadli (61. Soumahoro) – Mikelbrencis (61. Jatta), Lokonga, Remberg, Muheim – Philippe (87. Gočoleišvili), Königsdörffer (87. Pherai), Baldé (69. Vieira).
Sestavy:
Zetterer – Collins, Koch (C), Amenda – Kristensen (71. Baum, 84. Buta), Larsson (71. Uzun), Dahúd, Brown – Dōan, Bahoya (46. Højlund) – Knauff (82. Ngankam).
Náhradníci:
Peretz – Ramos, Meffert, Sahiti.
Náhradníci:
Santos – Doumbia, Dills, Staff.

Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch

Počet diváků: 56100

Německá Bundesliga
15. kolo 20. 12. 2025 15:30
Stuttgart Stuttgart : Hoffenheim Hoffenheim 0:0 (0:0)
Sestavy:
Nübel – Vagnoman, Jeltsch (46. Al-Dakhil), Chabot, Mittelstädt – Karazor (C), Stiller – Tomás (69. Führich), Nartey, Leweling – Undav.
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Hajdari (73. Kabak), Bernardo – Prömel, Avdullahu, Burger, Prass (88. Gendrey) – Asllani (65. Kramarić), Lemperle (88. Hložek).
Náhradníci:
Bredlow – Hendriks, Stenzel, Stergiou, Andrés, Búanání, Jovanović.
Náhradníci:
L. Philipp – Damar, Tohumcu, Bebou, Moerstedt.
Žluté karty:
32. Stiller, 48. Karazor, 68. Tomás
Žluté karty:
60. Hranáč, 66. Hajdari

Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn.

Počet diváků: 59000

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 14 12 2 0 51:11 38
2. Borussia DortmundDortmund 15 9 5 1 26:12 32
3. LeverkusenLeverkusen 15 9 2 4 33:20 29
4. RB LipskoRB Lipsko 15 9 2 4 30:19 29
5. HoffenheimHoffenheim 15 8 3 4 29:20 27
6. StuttgartStuttgart 15 8 2 5 25:22 26
7. Eintracht FrankfurtFrankfurt 15 7 4 4 30:30 25
8. Union BerlínUnion Berlín 15 6 3 6 20:23 21
9. FreiburgFreiburg 15 5 5 5 25:26 20
10. Werder BrémyBrémy 15 4 5 6 18:28 17
11. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 15 4 4 7 22:24 16
12. MönchengladbachMönchengladbach 15 4 4 7 18:24 16
13. Hamburger SVHamburg 15 4 4 7 16:25 16
14. WolfsburgWolfsburg 15 4 3 8 23:28 15
15. AugsburgAugsburg 15 4 2 9 17:28 14
16. St. PauliSt. Pauli 14 3 2 9 13:26 11
17. HeidenheimHeidenheim 14 3 2 9 13:30 11
18. MohučMohuč 14 1 4 9 13:26 7

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

