Šestý gól v sezoně, navíc vítězný. Schick pomohl Leverkusenu k obratu v Lipsku

Lipsko otevřelo skóre v 35. minutě zásluhou Schlagera, Bayer ale stihl ještě do přestávky utkání otočit.
Ve 40. minutě hlavou vyrovnal Terrier. Za další čtyři minuty se po Tellově přihrávce dostal ve vápně k míči Schick, naznačením střely posadil obránce Nedeljkoviče a slabší pravou nohou se trefil pod břevno. Výsledek v závěrečném nastavení pečetil střídající Culbreath.
Podle spekulací médií to byl poslední zápas Tima Wernera v dresu Lipska. Nejlepší střelec v historii klubu v 79. minutě opustil trávník za velkého potlesku, v zimě má přestoupit do San Jose.
Wolfsburg zásluhou Pejcinovice třikrát vedl, soupeř ale dokázal pokaždé vyrovnat. Ke druhé trefě mu výrazně pomohl brankář Freiburgu Atubolu, který mu ve 48. minutě přihrál při rozehrávce míč před prázdnou branku. O vítězný gól se postaral střídající útočník Scherhant.
Pejcinovic se ve věku 20 let a 308 dní stal nejmladším autorem hattricku od roku 2010, kdy se v dresu Bayernu třikrát prosadil Thomas Müller (20 let a 230 dní). Pro německého mládežnického reprezentanta to byly premiérové trefy v bundeslize a zároveň první hattrick v kariéře.
Mezi střelce se zapsal také Vincenzo Grifo, jenž v 56. minutě z penalty vyrovnal na 2:2 a oslavil jubilejní 70. trefu v dresu Freiburgu, díky níž překonal klubový rekord Nilse Petersena. Wolfsburg prohrál po třech zápasech a je čtrnáctý, Freiburg je o pět příček výše.
Union Berlín díky gólu Schäfera v 91. minutě uspěl na hřišti Kolínu nad Rýnem 1:0 a připsal si druhé vítězství po sobě. V tabulce poskočil na osmé místo se ztrátou pěti bodů na pohárové příčky, domácí čekají na výhru už šest zápasů a jsou jedenáctí.
Frankfurt remizoval na hřišti Hamburku 1:1, připsal si třetí ztrátu z posledních čtyř kol a ze sedmého místa ztrácí na šestý Stuttgart jeden bod.
35. Schlager
40. Terrier
44. Schick
90+7. Culbreath
Gulácsi – Nedeljković (70. Baku), Orbán, Lukeba, Raum (C) – Baumgartner, Seiwald (89. Bitshiabu), Schlager – Gomis (79. Werner), Cardoso (70. Maksimović), Harder.
Flekken – Andrich (C), Badé, Belocian – Arthur (83. Vázquez), García, Tillman, Tella (77. Tape) – Terrier (77. Culbreath), Hofmann (57. Fernández) – Schick (77. Kofane).
Vandevoordt – Finkgräfe, Klostermann, Kaltefleiter, Konaté.
Blaswich, Lomb – Mensah, Sarco.
90+11. Lukeba
30. Arthur, 87. Tape
Rozhodčí: Brand – Stein, Achmüller.
Počet diváků: 46053
90+1. Schäfer
Schwäbe (C) – Heintz (86. Özkacar), Martel, van den Berg – Lund, Krauß (68. Huseinbašić), Jóhannesson, Sebulonsen – Kamiński (85. Maina), Ache (58. Bülter), Thielmann (68. S. El Mala).
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Leite – Trimmel (C) (72. Juranović), Khedira, Kemlein (85. Schäfer), Köhn – Čong U-jong (64. Burcu), Ansah (72. Skarke) – Burke (73. Ilić).
Zieler – Castro-Montes, Kainz.
Raab – Nsoki, Ogbemudia, Preu.
13. Sebulonsen, 49. Krauß
41. Trimmel, 80. Kemlein, 88. Schäfer, 90+4. Juranović, 90+7. Rønnow
82. van den Berg
Rozhodčí: Christian Dingert – Florian Heft, Nikolai Kimmeyer
13. Pejčinović
48. Pejčinović
69. Pejčinović
5. Treu
56. Grifo
72. Seelt (vla.)
78. Scherhant
Grabara – Kumbedi (88. Bürger), Seelt, Koulierakis, Zehnter – Gerhardt, Arnold (C) – Eriksen (80. Lindstrøm), Majer (67. Svanberg), Wimmer (80. Daghim) – Pejčinović.
Atubolu – Kübler, Ginter, Jung, Günter (C) – Eggestein, Osterhage (46. Grifo) – Treu (67. Scherhant), Suzuki (90+1. Matanović), Manzambi (80. Höfler) – Höler (80. Adamu).
Pervan – Fischer, Hensel, Jenz, Souza.
F. Müller – Makengo, Ogbus, Steinmann.
82. Arnold
83. Jung
Rozhodčí: Stegemann
Dahmen – N. Banks, Zesiger, K. Schlotterbeck (C) – Wolf (46. Kömür), Jakić (56. Rexhbeçaj), Massengo (90+2. Tietz), Giannoulis (56. Pedersen) – Rieder (78. Dardari), Fellhauer – Claude-Maurice.
Backhaus – Friedl (C), Stark (83. Malatini), Pieper, Sugawara – Lynen, Stage – I. Schmidt (83. Topp), Schmid, Puertas (75. Čović) – Njinmah (68. Grüll).
Labrović – Maier, Sorg, Schnitzer.
Hein – Alvero, Hansen-Aarøen, Schmetgens, Wöber.
45+3. Giannoulis, 65. N. Banks, 90+4. Zesiger
45+3. Schmid, 74. Pieper, 90+5. Lynen
Rozhodčí: Welz
Počet diváků: 30000
18. Lokonga
26. Larsson
Heuer Fernandes – Capaldo (C), Vušković, Elfadli (61. Soumahoro) – Mikelbrencis (61. Jatta), Lokonga, Remberg, Muheim – Philippe (87. Gočoleišvili), Königsdörffer (87. Pherai), Baldé (69. Vieira).
Zetterer – Collins, Koch (C), Amenda – Kristensen (71. Baum, 84. Buta), Larsson (71. Uzun), Dahúd, Brown – Dōan, Bahoya (46. Højlund) – Knauff (82. Ngankam).
Peretz – Ramos, Meffert, Sahiti.
Santos – Doumbia, Dills, Staff.
Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch
Počet diváků: 56100
Nübel – Vagnoman, Jeltsch (46. Al-Dakhil), Chabot, Mittelstädt – Karazor (C), Stiller – Tomás (69. Führich), Nartey, Leweling – Undav.
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Hajdari (73. Kabak), Bernardo – Prömel, Avdullahu, Burger, Prass (88. Gendrey) – Asllani (65. Kramarić), Lemperle (88. Hložek).
Bredlow – Hendriks, Stenzel, Stergiou, Andrés, Búanání, Jovanović.
L. Philipp – Damar, Tohumcu, Bebou, Moerstedt.
32. Stiller, 48. Karazor, 68. Tomás
60. Hranáč, 66. Hajdari
Rozhodčí: Siebert – Seidel, Foltyn.
Počet diváků: 59000