Schick, hrdina Lipska: Jsme hladoví po titulu, vytváříme na konkurenty tlak

„Jsme hladoví. A blízko titulu,“ uvědomuje si Schick, který si po zápase povídal s poraženými krajany Jiřím Pavlenkou a Theem Gebre Selassiem. Jejich Werder je předposlední.



Řešili jste váš gól?

O něm jsme se nebavili. Spíš jak se kluci mají, přál jsem jim hodně štěstí, ať záchranu zvládnou, jsou hodně namočení.

A vám přáli titul?

Naťukli jsme to. Říkali jsme si, že by bylo fajn, kdybychom bundesligu vyhráli. Ale cesta k tomu je ještě dlouhá. Uvidíme.

Lipsko už skončilo druhé a třetí. Cítíte, že teď už titul musíte urvat?

Jsme hladoví, jsme blízko. Ale není to tak, že musíme něco dokazovat, že musíme získat titul. Každá zápas chceme vyhrát, samozřejmě, ale není to tak, že musíme. Což je pro nás psychologická výhoda. Teď musíme pokračovat v tlaku na týmy kolem nás v tabulce, aby ztrácely body.

V bundeslize jste za Lipsko dal ve 12 zápasech šest gólů. Sedí vám styl týmu víc než v AS Řím?

Statistiky to tak říkají. (úsměv) Hrajeme rychlý kombinační fotbal na jeden dotek, dneska jsme takových akcí ukázali hodně a lidi to baví. Chceme se prezentovat hezkou hrou.

Ze hřiště jste odešel před koncem. Proč?

Cítil jsem tlak ve šlachách, tak jsem šel radši ven. Pro jistotu, abych se nezranil. Nic to není, jsem v pořádku.

První dva góly jste dali ze standardek. Je to vaše silná zbraň?

Na každý zápas máme nějaké varianty připravené. Je dobře, že jsme z nich nebezpeční a umíme si díky nim pomoct.

Na vaši hlavičku si Pavlenka sáhl…

Po rohu jsem byl na dobrém místě, chtěl jsem trefit branku, povedlo se. Byl jsem blízko, šance na nějakou reakci byla pro něj malá.

Co vůbec zápas rozhodlo? Měli jste ho pevně kontrolou.

Ale nemyslím, že byl snadný. Museli jsme vydat hodně energie, abychom vyhráli. Dost jsme se naběhali, hlavně v 1. půli. Z naší strany solidní představení, dali jsme tři góly a nepamatuji si žádné šance Brém.

Už ve středu hrajete na hřišti Tottenhamu osmifinále Ligy mistrů. Co vás čeká?

To bude jiný fotbal. Musíme se připravit nejlíp, jak umíme. Bude to velký zápas, velký stadion, Liga mistrů. Těšíme se všichni. Už jsem hrál v Anglii semifinále Ligy mistrů proti Liverpoolu, nějaké zkušenosti mám. Důležité bude venku uhrát nulu.