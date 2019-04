Schick v Kollerových stopách? O útočníka se prý zajímá Dortmund

Fotbal

Dalších 27 fotografií v galerii Patrik Schick (vlevo) a Kostas Manolas na tréninku AS Řím | foto: Reuters

dnes 11:29

Patrik Schick by mohl po sezoně odejít z AS Řím do Dortmundu, který už se o českého fotbalového útočníka zajímal v minulosti. Na svém webu o tom informoval novinář Alfredo Pedulla z televizní stanice Sportitalia.

Schick přišel do Říma předloni v létě za 38 milionů eur ze Sampdorie Janov jako nejdražší posila v historii klubu. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Třiadvacetiletý útočník se však v italské metropoli zatím neprosadil. V minulém ročníku zaznamenal ve 22 ligových zápasech dvě branky a v této sezoně zatím v 21 utkáních dal tři góly. Kromě Dortmundu, který se o Schicka zajímal ještě během jeho působení v Sampdorii, se o situaci kolem českého útočníka zajímal jiný bundesligový celek Lipsko. Pokud by Schick v létě přestoupil, zahrál by si za pátý klub v kariéře. Kromě Sampdorie, Říma a Sparty také hostoval v Bohemians 1905. V Dortmundu v minulosti působili Patrik Berger, Tomáš Rosický či Jan Koller.