Schick na titulce v Itálii: zájem má Juventus, Leverkusen žádá půl miliardy

Na první pohled to vlastně celé dává smysl.

Schick toho v Leverkusenu ani v nové sezoně příliš neodehrál. Formu, kterou měl před třemi lety kolem vydařeného mistrovství Evropy, marně hledá. Navíc se nezdá, že by se na jeho pozici v klubu mělo v nejbližších týdnech či měsících cokoli měnit.

Trenér Xabi Alonso má očividně jiné favority a Schick, kterému bude koncem ledna devětadvacet, rozhodně nic nebalí.

Když v červnu na jeho případný přestup přišla řeč v obsáhlém rozhovoru před mistrovstvím Evropy, český útočník naznačil, že by si ještě na jeden velký krok v kariéře věřil.

„Je mi osmadvacet, turnaj budou sledovat velké kluby, třeba mám poslední zajímavou příležitost zkusit něco nového. Ale že bych se k tomu upínal, to ne. Mám výhodu, že chci, ale nemusím. Udělám všechno, aby se mi Euro povedlo, to můžu slíbit. Jestli pak přijde nabídka, nebo ne? A jestli ji případně využiju, nebo odmítnu? To se uvidí.“

Netřeba připomínat, že šampionát nevyšel ani týmu, ani jemu osobně.

Byť dal gól, z druhého zápasu ve skupině proti Gruzii (1:1) odkulhal s natrženým svalem a dohromady se dával několik týdnů. Na transfer nebyla vhodná doba, což se ale v průběhu podzimu mohlo změnit.

Buďte si jistí, že Schick bude chtít současnou situaci v zimě řešit.

Když se dal začátkem letošního roku dohromady po zranění lýtka, nelíbilo se mu, že v konkurenci nigerijského bombera Boniface dostává méně příležitostí.

„Byl jsem fit a připravený na celý zápas, ale nehrál jsem. To mi vadilo a vadí,“ popisoval následně. „Znáte mě, víte, že mám ambice nastupovat od začátku. Zápasů bylo hodně, minutáž se musela rozdělit, ale na rovinu: s tímhle jsem byl nespokojený. A v Leverkusenu to vědí.“

Aktuálně z Německa proudí informace, že by Bayer byl ochoten Schicka v zimě pustit v případě nabídky okolo 20 milionů eur, což dělá v přepočtu asi půl miliardy korun. Schick má v Leverkusenu smlouvu do léta 2027, takže německý šampion jistě nemá důvod ho prodávat pod cenou.

Co na to Juventus?

„Některé nabídky, které jsem v minulosti měl, byly hodně zajímavé, z top evropských klubů,“ přesvědčoval Schick v létě. „Ale vedení mi dalo jasně najevo, že není šance. Dostal jsem lukrativní smlouvu, tím se mi revanšovali a byli jsme všichni spokojení.“

Jenže teď Schick skoro nehraje a spokojený být nemůže.

V aktuální sezoně zvládl ve všech soutěžích jen 503 minut, i tak dal čtyři góly. Od října navíc nemá místo ani v reprezentaci, i když kouč Ivan Hašek tvrdí: „Komunikujeme. A když bude Patrik stoprocentní, na nároďák přijede.“

Před říjnovým i listopadovým srazem kouč absenci nejlepšího českého útočníka vysvětloval tím, že léčí zdravotní bolístky. On byl přitom v Leverkusenu v aktuální sezoně trenérovi Xabi Alonsovi k dispozici pro všechny zápasy...

Podle informací z Itálie by mohl Schick doplnit nabitý útok Juventusu, který však celý podzim sužují zdravotní potíže. Kvůli zranění kolene je dlouhodobě mimo zkušený Polák Milik, od září nenastoupil ani Argentinec González a srbský bombarďák Vlahovič na všechno sám nestačí.

V pondělí navíc nedohrál reprezentační utkání s Dánskem a v klubu už mají strach, že ho extrémní zátěž dožene.

Schick, který zná italské prostředí a ovládá jazyk, by mu měl ulevit, ačkoli i jeho zdravotní karta je dost popsaná.

Do Juventusu měl ostatně namířeno už v roce 2017 po průlomové sezoně v Sampdorii Janov. Tenkrát si do Turína odskočil z červnového Eura do 21 let v Polsku, podstoupil zdravotní prohlídku, na běžeckém pásu se fotil v týmovém oblečení a kluby se shodly na přestupové částce 30,5 milionu eur.

Jenže z domluvy kvůli nečekanému nálezu sešlo.

Italská média informovala o údajných problémech se srdcem, které se naštěstí nepotvrdily.

JuventusFC @juventusfcid Tes medis sedang berlangsung bagi Patrik Schick 👍



GALERI 📸 ➡️ https://t.co/kGiOxH6JQY https://t.co/uPdtqIdMHd oblíbit odpovědět

„To, co našli, je na úrovni rýmy. Jestli Juventus z přestupu vycouvá, prodáme Schicka do jiného ze čtyř klubů, které o něj projevily zájem,“ naštval se Massimo Ferrero, majitel Sampdorie.

A podobně mluvil i tehdejší hráčův agent Pavel Paska.

Schick si mezitím po náročném programu prodloužil volno a na konci léta se vrátil do tréninku. Absolvoval další testy, které potvrdily, že je v pořádku, a na konci léta se domluvil s AS Řím, který ho přivedl jako nejdražší posilu historie za více než miliardu korun.

V hlavním městě vydržel dva roky. Kariéru pak znovu nakopl v Německu, kde nejdřív rok hostoval v Lipsku a pak přestoupil do Leverkusenu. Tam v sezoně 2020/21 ve střelecké tabulce dlouho naháněl kanóny Lewandowského s Haalandem, na jaře získal historický double, ale také opakovaně řešil spoustu zdravotních problémů.

Teď pro změnu řeší chabé herní vytížení a Juventus, aktuálně šestý tým italské Serie A, mu může pomoct. Kouč Thiago Motta i sportovní ředitel Cristiano Giuntoli jsou údajně pro.