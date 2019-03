Změní Schick dres? Zájem mají Everton a Lipsko, píší v Itálii

Reportéři italského webu Tuttomercato uvádějí, že by žadatelé o Schickovy služby museli zaplatit nejméně 24 milionů eur (620 milionů korun).

Jenže vzhledem k tomu, že Schick od příchodu do AS Řím v létě 2017 nenaplnil vysoká očekávání, existuje i pro zájemce logičtější varianta: hostování s opcí klubu umožní si fotbalistu nejprve otestovat a až na základě jeho výkonů v novém prostředí se rozhodnout, zda zaplatit plnou sumu.

Schick přišel do Říma ze Sampdorie za částku, která po naplnění různých bonusů může narůst až na 42 milionů eur (1,1 miliardy korun), jak přehledně po přestupu popsal oficiální web AS. Minimálně čtrnáct milionů eur - pět za hostování, devět za jeho změnu v trvalý přestup po první sezoně - však janovský klub už obdržel.

Dalších osm milionů má Řím vyplácet za rozličné výkonnostní bonusy hráče i klubu. A v únoru 2020 má na účtu Sampdorie přistát finální platba ve výši dvaceti milionů eur. Pokud by ovšem do té doby římský celek Schicka prodal, obdržel by jeho první italský zaměstnavatel buď polovinu přestupní částky, nebo zmíněných dvacet milionů. Záleží na tom, která suma by byla vyšší.

Reprezentační fotbalista dal v probíhajícím ročníku za AS ve 27 soutěžních zápasech pět branek, v minulém ročníku skóroval dokonce jen dvakrát v italské lize a jednou v domácím poháru.

Nevýrazné výkony a slabá produktivita nahrávaly spekulacím už v dřívějším průběhu sezony, psalo se o návratu do Sampdorie, o zájmu Cardiffu, o Arsenalu.

Po nedávném příchodu nového trenéra Claudia Ranieriho by se nicméně mohla Schickova pozice zlepšit, protože italský kouč českého útočníka opakovaně chválil a nasadil do obou dosavadních duelů.