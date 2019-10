Trenér Lipska se zlobí kvůli zranění Schicka: Přípravu hrát neměl

Původní zpráva zněla, že si Schick pochroumal kotník na tréninku Lipska po návratu z reprezentačního srazu. Hráčův agent Pavel Paska to však pro iSport.cz vyvrátil s tím, že se fotbalista zranil už během pondělního utkání se Severním Irskem (2:3).

A to se Lipsku nelíbí.

Smolař Schick je zase mimo hru Jak dlouho jej bude postrádat, Lipsko neoznámilo.

„Měli jsme s českou stranou dohodu, že do přípravy nezasáhne. Přesto nastoupil. Je to nepříjemné, protože si obnovil zranění v přáteláku a my jsme zatím nemohli naplno využít jeho kvalit,“ uvedl Nagelsmann na tiskové konferenci před sobotním bundesligovým zápasem proti Wolfsburgu.



Dvaatřicetiletému trenérovi se navíc nepozdává, že Schick do střetnutí se Severním Irskem naskočil v pětašedesáté minutě za stavu 0:3.

„Dokázal bych pochopit, kdyby to bylo v kvalifikačním zápase. Ale při skóre 0:3 v přátelském utkání bych s hráčem naložil jinak. Budeme si muset promluvit s českou asociací,“ dodal Nagelsmann.

Schick předtím proti Anglii odehrál lehce přes hodinu. Třiadvacetiletý forvard dorazil na reprezentační sraz po dlouho očekávané premiéře za Lipsko, kterou si odbyl pátého října. Poté, co se zotavil ze zranění kotníku, debutoval v sedmém kole proti Leverkusenu: při remíze 1:1 odehrál 27 minut.

Na další si český střelec bude muset nedobrovolně počkat.