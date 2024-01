Až příliš velká závislost na Schickovi. Co může zhatit ambice Leverkusenu

Leverkusen má za sebou famózní podzim a zároveň i úspěšný, byť tak trochu upachtěný vstup do jarní části.

Dosud ze sedmnácti zápasů čtrnáct vyhrál a ve třech remizoval, získal 45 bodů a tabulku vede se čtyřbodovým náskokem před obhájcem Bayernem Mnichov, který odehrál o zápas méně.

V bundesligové historii jde o bodově třetí nejlepší výsledek mužstva po polovině odehraných kol. Výraznější byl jen Bayern španělského kouče Pepa Guardioly - 47 bodů v ročníku 2013/2014 a 46 bodů o dva roky později.

„Leverkusen má dobře našlápnuto, protože nejnižší počet bodů týmu, který byl lídrem po polovině soutěže a nevyhrál titul, bylo 42. Šlo o Dortmund v ročníku 2018/2019,“ připomíná Kicker. „Ale samozřejmě skvělá první polovina sezony neznamená, že je titul doma.“

Leverkusen se o tom přesvědčil po třítýdenní zimní pauze v prvním jarním dějství. V Augsburgu dal gól na 1:0 až ve čtvrté minutě nastavení.

„A právě v tomhle zápase se ukázalo, že k Schickovi teď trenér Xabi Alonso nemá alternativu. Pokud by ji měl, určitě by v závěrečné fázi zápasu za stavu nula nula hrotového útočníka střídal,“ tvrdí článek v německém magazínu.

Schick je totiž momentálně jediná klasická a schopná devítka. Nejlepší střelec týmu Victor Boniface, který dal za podzim deset branek, je zraněný a na hřiště se vrátí až v dubnu.

Jednadvacetiletý český reprezentant Adam Hložek stejně jako Amine Adli či německá hvězda Florian Wirtz jsou pro Alonsa spíš hráči na pozice pod útočníkem.

„Schick prostě jen v Augsburgu neměl svůj den, ale taky si po vleklém zranění nikdo nemůže myslet, že každý zápas vystřelí vítězství,“ přemítá autor článku v Kickeru.

Český útočník kvůli potížím s třísly nehrál fotbal 231 dnů. Když se loni v říjnu na minutu do zápasu vrátil, vzápětí absenci protáhl o další měsíc kvůli drobnému svalovému zranění.

Do základní sestavy ho kouč poprvé nasadil až po šesti krátkých epizodách střídajícího hráče. I tak v osmi zápasech dal na podzim šest gólů, což je mimořádný počin.

Jaro začal v základní sestavě a na hřišti zůstal celý zápas. Pokud by Leverkusen dal gól dřív, je pravděpodobné, že by ho kouč ze hřiště stáhl, aby ho po předchozí dlouhé absenci pošetřil, nebo aby útok oživil.

Schick sice hladce zvládl návrat, ale nastupovat od začátku proti obráncům, kteří jsou ještě v plné síle, je přece jen jiné, než naskakovat na posledních dvacet minut. A aby získal potřebnou fyzickou kondici, to chce ještě čas.

„Očekávám, že se to v příštích několika zápasech zlepší. Ale v každém případě to bylo těžké,“ řekl Schick po víkendovém duelu v Augsburgu.

„Na podzim začal skvěle, ale je pochopitelné, že ještě jeden dva zápasy potřebuje, aby se pořádně rozjel,“ prohlásil někdejší záložník Julian Baumgartlinger, jenž se Schickem za Leverkusen nastupoval do léta 2022. „V zásadě jde jen o to získat zápasovou zátěž. A to Patrik dokáže v příštích dnech.“

Leverkusen je vedle boje o bundesligový titul ve hře i v Evropské lize, kde je jedním z favoritů na celkový triumf, a v Německém poháru. Pokud by však neměl na pozici hrotového útočníka náhradu, Schick může projít až extrémní zátěží.

„Pokud by český útočník nebyl ve špičkové formě, což by vzhledem k jeho předchozí absenci nebylo nic zvláštního, mohou se sny Leverkusenu navzdory jeho dobré pozici zhroutit,“ domnívá se Kicker.