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Parádní forma. Schick skóroval i v šestém kole bundesligy, dostal krásně namazáno

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  18:25

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Patrik Schick se raduje se spoluhráči z Leverkusenu z branky. | foto: AP

Patrik Schick i v 6. kole německé fotbalové ligy skóroval a gólem a asistencí řídil výhru Leverkusenu 2:1 nad dosud neporaženým Freiburgem. Dát alespoň jednu branku v každém z prvních šesti bundesligových zápasů se dosud žádnému hráči Bayeru nepodařilo.

Leverkusen si po třetí výhře v řadě upevnil čtvrté místo a bodově se na nedělního soupeře dotáhl. Oba týmy zaostávají jen o bod za Bayernem Mnichov a Dortmundem.

V Leverkusenu se ujali vedení už po čtvrthodině hosté. Treu našel na zadní tyči nehlídaného Scherhanta, který poslal čtvrtečního přemožitele Jablonce z Konferenční ligy do vedení. Domácí ale rychle zareagovali. Diaby také využil chybu obrany a v pokutovém území přihrál napříč na Schicka. Český útočník efektně patou sklepl míč Mazovi, který vnějším nártem vyrovnal.

Krátce před uplynutím hodiny hry Schick promarnil velkou šanci, v níž zblízka pálil nad, a tak si na rozhodující moment musel počkat do 76. minuty. Maza mu oplatil asistenci, českého kanonýra našel fantastickou přihrávkou poté, co u rohu obelstil dva soupeře, a nehlídaný Schick na malém vápně zamířil přesně. Šestým ligovým gólem v sezoně se vrátil do čela tabulky střelců, o první místo se dělí s Niclasem Füllkrugem z Brém.

Německá Bundesliga
6. kolo 18. 10. 2026 15:30
Leverkusen Leverkusen : Freiburg Freiburg 2:1 (1:1)
Góly:
19. Maza
76. Schick
Góly:
14. Scherhant
Sestavy:
Flekken – Quansah, Tapsoba (C), Medina, Gutiérrez – García, Fernández – Diaby (73. Tillman), Maza (84. Hofmann), Moreira (59. Tella) – Schick.
Sestavy:
Backhaus – Treu (65. Kübler), Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein (C), Engelhardt (77. Osterhage) – Beste (77. Irié), Gotó (65. Höler), Scherhant (89. Grifo) – Matanović.
Náhradníci:
Blaswich – Vázquez, Oermann, Badé, Andrich, Boniface.
Náhradníci:
F. Müller – Günter, Rosenfelder, Jamamoto.
Žluté karty:
Žluté karty:
39. Treu

Rozhodčí: Badstübner – Günsch, Maibaum

Počet diváků: 30210

Německá Bundesliga
6. kolo 18. 10. 2026 17:30
zápas probíhá
Mönchengladbach Mönchengladbach : Hoffenheim Hoffenheim 1:1 (0:1)
Góly:
49. Mohya
Góly:
11. Conte
Sestavy:
Nicolas – Sander, Diks (C), Chiarodia – Scally, Uno, Neuhaus, Ullrich – Bolin, Mohya – Lidberg (51. Mačino).
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Mačida, Rots – Conte, Avdullahu, Prass – Lemperle, Asllani, Hložek.
Náhradníci:
Batz – Hašioka, Herold, Konoplja, Stöger, Hack, Nguefack, Danfa.
Náhradníci:
Philipp – Kabak, Gendrey, Burger, Kramarić, Lenz, Lässig, Moerstedt, Daghim.
Žluté karty:
45. Diks
Žluté karty:
45+1. Asllani

Rozhodčí: Sören Storks. Asistenti: Thorben Siewer, Christian Bandurski. Čtvrtý rozhodčí: Timo Gansloweit. VAR: Johann Pfeifer. AVAR: Frederick Assmuth

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Paris FC vs. RennesFotbal - 7. kolo - 18. 10. 2026:Paris FC vs. Rennes //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.27
  • 4.80
  • 14.00
Le Havre vs. AuxerreFotbal - 7. kolo - 18. 10. 2026:Le Havre vs. Auxerre //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 12.00
  • 3.90
  • 1.37
Lorient vs. MonacoFotbal - 7. kolo - 18. 10. 2026:Lorient vs. Monaco //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.60
  • 3.30
  • 7.80
Nottingham vs. ArsenalFotbal - 7. kolo - 18. 10. 2026:Nottingham vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 7.60
  • 2.50
  • 1.95
Mönchengladbach vs. HoffenheimFotbal - 6. kolo - 18. 10. 2026:Mönchengladbach vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.40
  • 2.80
  • 2.50
Jablonec vs. PlzeňFotbal - 11. kolo - 18. 10. 2026:Jablonec vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 15.00
  • 9.00
  • 1.12
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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