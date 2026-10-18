Leverkusen si po třetí výhře v řadě upevnil čtvrté místo a bodově se na nedělního soupeře dotáhl. Oba týmy zaostávají jen o bod za Bayernem Mnichov a Dortmundem.
V Leverkusenu se ujali vedení už po čtvrthodině hosté. Treu našel na zadní tyči nehlídaného Scherhanta, který poslal čtvrtečního přemožitele Jablonce z Konferenční ligy do vedení. Domácí ale rychle zareagovali. Diaby také využil chybu obrany a v pokutovém území přihrál napříč na Schicka. Český útočník efektně patou sklepl míč Mazovi, který vnějším nártem vyrovnal.
🚨🇩🇪 | GOAL: PATRIK SCHICK GIVES THE LEAD FOR BAYER LEVERKUSEN! WHAT AN ASSIST BY MAZA! WOW! Leverkusen 2-1 Freiburg. https://t.co/auuhhXfY8t— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 18, 2026
Krátce před uplynutím hodiny hry Schick promarnil velkou šanci, v níž zblízka pálil nad, a tak si na rozhodující moment musel počkat do 76. minuty. Maza mu oplatil asistenci, českého kanonýra našel fantastickou přihrávkou poté, co u rohu obelstil dva soupeře, a nehlídaný Schick na malém vápně zamířil přesně. Šestým ligovým gólem v sezoně se vrátil do čela tabulky střelců, o první místo se dělí s Niclasem Füllkrugem z Brém.
19. Maza
76. Schick
14. Scherhant
Flekken – Quansah, Tapsoba (C), Medina, Gutiérrez – García, Fernández – Diaby (73. Tillman), Maza (84. Hofmann), Moreira (59. Tella) – Schick.
Backhaus – Treu (65. Kübler), Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein (C), Engelhardt (77. Osterhage) – Beste (77. Irié), Gotó (65. Höler), Scherhant (89. Grifo) – Matanović.
Blaswich – Vázquez, Oermann, Badé, Andrich, Boniface.
F. Müller – Günter, Rosenfelder, Jamamoto.
39. Treu
Rozhodčí: Badstübner – Günsch, Maibaum
Počet diváků: 30210
49. Mohya
11. Conte
Nicolas – Sander, Diks (C), Chiarodia – Scally, Uno, Neuhaus, Ullrich – Bolin, Mohya – Lidberg (51. Mačino).
Baumann (C) – Coufal, Hranáč, Mačida, Rots – Conte, Avdullahu, Prass – Lemperle, Asllani, Hložek.
Batz – Hašioka, Herold, Konoplja, Stöger, Hack, Nguefack, Danfa.
Philipp – Kabak, Gendrey, Burger, Kramarić, Lenz, Lässig, Moerstedt, Daghim.
45. Diks
45+1. Asllani
Rozhodčí: Sören Storks. Asistenti: Thorben Siewer, Christian Bandurski. Čtvrtý rozhodčí: Timo Gansloweit. VAR: Johann Pfeifer. AVAR: Frederick Assmuth