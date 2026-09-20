Schick se opět trefil a cítí formu: Bohužel teď ale přijde reprezentační přestávka

Schick překonal brankáře Vandevoordta ve 44. minutě, poté co se svou slabší pravou nohou natáhl ve skluzu pro centr Gutiérreze a usměrnil ho k levé tyči.
Další branku mohl přidat v 64. minutě: po Mazově přihrávce se ocitl sám před Vandervoordtem, jenže belgický gólman si s jeho střelou bez přípravy poradil. Se čtyřmi trefami se Schick dělí o vedení v tabulce střelců se čtyřmi dalšími hráči.
„Mohl jsem dát ještě dva nebo tři góly,“ řekl nejlepší střelec české reprezentace posledních let. Po letním mistrovství světa však nečekaně kariéru v národním týmu ukončil. Po zápase si pochvaloval dobrou formu Leverkusenu. „Bohužel ale teď přijde reprezentační přestávka,“ dodal pro streamovací platformu DAZN.
O druhý gól Leverkusenu se postaral v 57. minutě Gutiérrez. Na hranici pokutového území se dostal k odraženému centru a střelu protlačil do sítě i díky nešťastné teči obránce Bakua. Španělský bek přišel do Leverkusenu v létě z Neapole, během čtyř zápasů jednou skóroval a na tři branky přihrál.
44. Schick
57. Gutiérrez
Flekken – Quansah, Tapsoba (C), Medina, Gutiérrez – Fernández (72. Andrich), García – Diaby (89. Vázquez), Maza, Moreira – Schick (77. Kofane).
Vandevoordt – Baku (84. Henrichs), Orbán, Estève, Raum (C) – Gruda (26. T. Gomis), el-Ajnawí, Banzuzi (67. Seiwald) – Nkunku (84. Konaté), Rômulo (67. Maksimović), Nusa.
Blaswich – Badé, Hofmann, Tillman, Terrier, Boniface.
Nyland – Koné, Klostermann, Finkgräfe.
81. Tapsoba, 90+1. Moreira
11. Nusa, 74. el-Ajnawí, 90+1. Henrichs
Rozhodčí: Robert Schröder. Asistenti: Clemens Neitzel-Petersen, Stefan Lupp. Čtvrtý rozhodčí: Harm Osmers. VAR: Johann Pfeifer. AVAR: Arne Aarnink
Počet diváků: 29573
Karius – Kuruçay, Katić, T. Becker – Gosens, Tanaka, al-Fawzí, Dina Ebimbe – Aouchiche, Karaman – Džeko.
Kristof – Günther, Rohr, Pinckert, Gyamerah (51. Sirch) – Poręba, Keidel – Campbell, Darvich (46. Krattenmacher), Petkov – Mokwa.
K. Müller – Adamu, Ayhan, V. Becker, Hwang Hi-čchan, Schallenberg, Sylla, Vozar, Wöber.
Boss – Condé, Futkeu, Le Joncour, Mickelson, Onyeka, Schnellbacher.
26. Keidel, 36. Darvich
Rozhodčí: Braun (GER)
Rozhodčí: Schlager – Washnitzki-Günther, Fritsch