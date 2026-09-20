Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Schick se opět trefil a cítí formu: Bohužel teď ale přijde reprezentační přestávka

Autor: ,
  18:02aktualizováno  18:38

Fotogalerie4

Patrik Schick z Leverkusenu slaví trefu proti Lipsku. | foto: AP

Patrik Schick se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu zajistil český útočník ve 4. kole domácím vítězství 2:0 nad Lipskem. Bayer si připsal druhou ligovou výhru v sezoně a se sedmi body je v tabulce pátý.

Schick překonal brankáře Vandevoordta ve 44. minutě, poté co se svou slabší pravou nohou natáhl ve skluzu pro centr Gutiérreze a usměrnil ho k levé tyči.

Další branku mohl přidat v 64. minutě: po Mazově přihrávce se ocitl sám před Vandervoordtem, jenže belgický gólman si s jeho střelou bez přípravy poradil. Se čtyřmi trefami se Schick dělí o vedení v tabulce střelců se čtyřmi dalšími hráči.

„Mohl jsem dát ještě dva nebo tři góly,“ řekl nejlepší střelec české reprezentace posledních let. Po letním mistrovství světa však nečekaně kariéru v národním týmu ukončil. Po zápase si pochvaloval dobrou formu Leverkusenu. „Bohužel ale teď přijde reprezentační přestávka,“ dodal pro streamovací platformu DAZN.

O druhý gól Leverkusenu se postaral v 57. minutě Gutiérrez. Na hranici pokutového území se dostal k odraženému centru a střelu protlačil do sítě i díky nešťastné teči obránce Bakua. Španělský bek přišel do Leverkusenu v létě z Neapole, během čtyř zápasů jednou skóroval a na tři branky přihrál.

Německá Bundesliga
4. kolo 20. 9. 2026 15:30
Leverkusen Leverkusen : RB Lipsko RB Lipsko 2:0 (1:0)
Góly:
44. Schick
57. Gutiérrez
Góly:
Sestavy:
Flekken – Quansah, Tapsoba (C), Medina, Gutiérrez – Fernández (72. Andrich), García – Diaby (89. Vázquez), Maza, Moreira – Schick (77. Kofane).
Sestavy:
Vandevoordt – Baku (84. Henrichs), Orbán, Estève, Raum (C) – Gruda (26. T. Gomis), el-Ajnawí, Banzuzi (67. Seiwald) – Nkunku (84. Konaté), Rômulo (67. Maksimović), Nusa.
Náhradníci:
Blaswich – Badé, Hofmann, Tillman, Terrier, Boniface.
Náhradníci:
Nyland – Koné, Klostermann, Finkgräfe.
Žluté karty:
81. Tapsoba, 90+1. Moreira
Žluté karty:
11. Nusa, 74. el-Ajnawí, 90+1. Henrichs

Rozhodčí: Robert Schröder. Asistenti: Clemens Neitzel-Petersen, Stefan Lupp. Čtvrtý rozhodčí: Harm Osmers. VAR: Johann Pfeifer. AVAR: Arne Aarnink

Počet diváků: 29573

Německá Bundesliga
4. kolo 20. 9. 2026 17:30
zápas probíhá
Schalke 04 Schalke 04 : Elversberg Elversberg 0:0 (0:0)
Sestavy:
Karius – Kuruçay, Katić, T. Becker – Gosens, Tanaka, al-Fawzí, Dina Ebimbe – Aouchiche, Karaman – Džeko.
Sestavy:
Kristof – Günther, Rohr, Pinckert, Gyamerah (51. Sirch) – Poręba, Keidel – Campbell, Darvich (46. Krattenmacher), Petkov – Mokwa.
Náhradníci:
K. Müller – Adamu, Ayhan, V. Becker, Hwang Hi-čchan, Schallenberg, Sylla, Vozar, Wöber.
Náhradníci:
Boss – Condé, Futkeu, Le Joncour, Mickelson, Onyeka, Schnellbacher.
Žluté karty:
Žluté karty:
26. Keidel, 36. Darvich

Rozhodčí: Braun (GER)

Německá Bundesliga
4. kolo 20. 9. 2026 19:30
SC Paderborn SC Paderborn : Hoffenheim Hoffenheim 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Schlager – Washnitzki-Günther, Fritsch

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Skalica vs. PodbrezováFotbal - 9. kolo - 20. 9. 2026:Skalica vs. Podbrezová //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 25.00
  • 5.20
  • 1.20
Nice vs. LilleFotbal - 5. kolo - 20. 9. 2026:Nice vs. Lille //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.54
  • 3.50
  • 8.50
Fulham vs. Manchester Utd.Fotbal - 5. kolo - 20. 9. 2026:Fulham vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.20
  • 2.70
  • 2.25
Schalke vs. ElversbergFotbal - 4. kolo - 20. 9. 2026:Schalke vs. Elversberg //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.35
  • 2.60
  • 4.00
Slavia vs. PlzeňFotbal - 9. kolo - 20. 9. 2026:Slavia vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.65
  • 3.30
  • 6.60
Juventus vs. BergamoFotbal - 5. kolo - 20. 9. 2026:Juventus vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.27
  • 5.20
  • 11.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie

Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku...

Bojoval statečně, jako pravý chlap. Celých pět dlouhých let. Nehroutil se, nelitoval, v tichosti se rval s osudem a do poslední chvíle pracoval. Až teď ho zrádná nemoc porazila. Luděk Mikloško,...

Ararat - Sparta 1:4, skvělý vstup do Evropy, snění domácích brzy zarazil Guddal

Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví trefu v zápase s Araratem.

Od našeho zpravodaje v Arménii Fanoušci Araratu-Armenia před výkopem rozvinuli obří transparent s nápisem „Nikdo nám nemůže zakázat snít“. Sparťanští fotbalisté je pak během pár minut ze snění rychle probrali, úvodní utkání...

Plzeň - Union SG 0:3, domácí na soupeře vůbec neměli, gól dal i český bek Kričfaluši

Hráči Unionu SG se radují z branky.

V uplynulém ročníku Evropské ligy byli jediným mužstvem, které základní částí prošlo bez porážky. Unikátní bilanci plzeňští fotbalisté nezopakují, ve svém úvodním utkání letošní sezony pohárové...

Denia povolal Ambrose, Macka i Radostu. Do národního týmu se vrací Král a Sáček

Pavel Nedvěd a Santi Denia na nominační tiskové konferenci

Revoluce se nekoná, ani nové pořádky. Trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svou první nominaci před zápasy Ligy národů A. Pozvánku obdrželi nováčci Roman Macek, Lukáš Ambros a také teplický...

Teplice - Slavia 0:2, vítězný gól má záložník Nowak, zápas přerušil výpadek světel

Sestřih zápasu
Wiktor Nowak slaví se spoluhráči ze Slavie gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V osmém kole vyhráli v Teplicích 2:0 a nadále vedou tabulku. Skóre otevřel Nowak, v závěru si pak vlastní branku vstřelil obránce Vientiess....

Schick se opět trefil a cítí formu: Bohužel teď ale přijde reprezentační přestávka

Patrik Schick z Leverkusenu slaví trefu proti Lipsku.

Patrik Schick se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu zajistil český útočník ve 4. kole domácím vítězství 2:0 nad Lipskem. Bayer si připsal druhou ligovou výhru v sezoně a se...

20. září 2026  18:02,  aktualizováno  18:38

ONLINE: Slavia - Plzeň 0:0, Holešova sražená střela míří jen nad bránu

Sledujeme online
Plzeňský Tobiáš Pališčák podstupuje souboj s Tomášem Chorým ze Slavie.

Slávističtí fotbalisté jsou zatím v Chance Lize neporažení. Na závěr devátého kola hrají doma proti Viktorii Plzeň. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

20. září 2026  17:16,  aktualizováno  18:30

Ztráta Daridy, s prohrou na pauzu. Smutný zápas, posteskl si hradecký kouč Horejš

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje v zápase s Teplicemi.

Místo pohodového odchodu na nezvykle dlouhou reprezentační přestávku, první v sezoně, zažili fotbalisté Hradce mrzutost na druhou. První přišla v zápase s Teplicemi už po čtvrthodině hry, kdy se...

20. září 2026  17:47

ONLINE: City zvládlo přestřelku, Liverpoolu stačil k výhře jeden gól. V akci United

Sledujeme online
Hráči Manchesteru City slaví gól v utkání se Sunderlandem.

Zbývající čtyři zápasy pátého kola anglické fotbalové ligy nabízí nedělní program. Liverpool vyhrál na Bournemouthu 1:0, Manchester City přestřílel Sunderland 5:3. Leeds remizoval s Crystal Palace...

20. září 2026  14:50,  aktualizováno  17:37

Jablonec - Zlín 1:1, divoký závěr, hosté mají první bod v sezoně díky gólu Šmigy

Sestřih zápasu
Zlínští hráči slaví trefu proti Jablonci.

Velmi napínavý závěr přinesl duel 9. ligového kola mezi fotbalisty Jablonce a Zlína, který si připsal první bod v sezoně. Hosté šli do vedení už ve 3. minutě díky Šmigovi a byli jen kousek od výhry....

20. září 2026  14:30,  aktualizováno  17:34

Olomouc - Sparta 0:3, jasná výhra hostů, pomohl jim i vlastní gól Solda

Sestřih zápasu
Sparťan Ebrima Singhateh se raduje z gólu svého týmu během zápasu s Olomoucí.

Sparťanští fotbalisté si před reprezentační přestávkou připsali důležitou výhru 3:0 na půdě Olomouce. Skóre utkání devátého kola otevřel krásnou střelou Mercado, ve druhé půli si pak vlastní gól dal...

20. září 2026  14:06,  aktualizováno  17:22

Ústí se dotáhlo na vedoucí Karvinou, Kladno promarnilo náskok. Žižkov vyhrál

ilustrační snímek

Fotbalisté Ústí nad Labem zvítězili v 9. kole druhé ligy na hřišti ostravského B-týmu 2:0 a bodově se dotáhli na vedoucí Karvinou. Žižkov porazil doma nováčka z Třince 3:0. Další nováček Kladno doma...

20. září 2026  12:35,  aktualizováno  16:47

Pro Naderiho formalita. Objev nároďáku dorážkou rozhodl derby o Glasgow

Ryan Naderi z Rangers slaví gól proti Celtiku.

Nebýt administrativních formalit, mohl příští víkend střílet branky i za český nároďák. To se zatím odkládá, ale potenciální reprezentant Ryan Naderi znovu ukázal formu, když ve skotské fotbalové...

20. září 2026  15:58

Krejčí kvůli zranění nenastoupil za Wolverhampton. Stihne Ligu národů?

Obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí během zápasu s Birminghamem.

Ladislav Krejčí nenastoupil kvůli zranění k závěrečnému utkání fotbalistů Wolverhamptonu před reprezentační pauzou v druhé anglické lize proti West Bromwichi. Podle neoficiálních informací ze...

20. září 2026  15:24

Hradec Kr. - Teplice 0:2, údery v závěrech poločasů, rozhodl vlastní gól Čiháka

Sestřih zápasu
Tepličtí hráči slaví gól proti Hradci.

Na vydařené období z posledních tří zápasů nenavázali, hradečtí fotbalisté doma v zápase 9. ligového kola podlehli Teplicím 0:2. Krátce před pauzou si vstřelil vlastní gól Čihák, v závěru pak výhru...

20. září 2026  12:45,  aktualizováno  15:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vorlický poprvé v základu: Začíná mi druhá kariéra, štvou mě hejty lidí na sítích

Lukáš Vorlický ze Slovácka napřahuje ke střele, brání ho Michal Frydrych z...

Českou ligu hraje se zdravotními přestávkami tři sezony. V základní sestavě ale debutoval až ve svém 18. startu. Na hřišti přitom ofenzivní klenot fotbalového Slovácka Lukáš Vorlický vydržel...

20. září 2026  11:11

Šulc přispěl další asistencí k drtivému vítězství Lyonu nad Rennes

Pavel Šulc (vpravo) z Lyonu v duelu s Rennes, brání Abdelhamid Ait Boudlal a...

Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize přispěl asistencí k vítězství Lyonu 4:0 nad Rennes. Olympique se posunul na druhé místo neúplné tabulky a v Ligue 1 zůstává neporažený.

19. září 2026  23:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet