Baráž v ohrožení. Zraněný Schick bude chybět nejméně tři týdny, uvedl klub

„Mám takové tušení, že to u Patrika bude minimálně třítýdenní pauza, jestli je to malá trhlina,“ řekl Völler serveru Kicker o stavu lýtka českého reprezentanta.

Zranění by mohlo ohrozit Schickovu účast v play off o postup na mistrovství světa. České fotbalisty čeká 24. března semifinálový souboj ve Švédsku, v případě vítězství by hráli s lepším z duelu Rusko - Polsko.

Šestadvacetiletý útočník dal v utkání 23. kola už dvacátý gól v této sezoně bundesligy, v níž táhne Leverkusen za postupem do Ligy mistrů. Krátce po přestávce ale musel Schick střídat, protože už zhruba po půlminutě hry si bez cizího zavinění poranil levé lýtko. Třetí tým tabulky v Mohuči neudržel dvakrát vedení a prohrál 2:3.

Víc gólů než Schick dal v tomto bundesligovém ročníku jen Polák Robert Lewandowski, který nasázel v dresu mistrovského Bayernu 26 branek.