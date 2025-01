Schick není na prodej. Kluby o něm vědí, ale zůstává, řekl šéf Leverkusenu

Fotbalové jaro v Německu otevře právě Leverkusen, v pátek večer nastoupí ve šlágru v Dortmundu. Pokud zvítězí, od vedoucího Bayernu ho bude dělit jediný bod.

Kdo by to řekl, když v průběhu podzimu obhájce trofeje ztrácel na lídra už devět bodů...

„Je dobře, že začneme zrovna takovým zápasem v pátek večer. Do Dortmundu jsem se vždycky těšil. Je tam skvělá atmosféra, přijede hodně našich fanoušků. Je to dobrá možnost ukázat formu, s jakou jsme končili podzim,“ prohlásil Rolfes, někdejší špičkový záložník Leverkusenu.

Úřadující mistr v závěru listopadu a během prosince vyhrál pět utkání za sebou, Schick nastoupil do čtyř a dal v nich osm branek. Předtím skóroval i na hřišti poslední Bochumi, kde však Leverkusen jen remizoval 1:1. „Ten zápas mě straší dodneška,“ přiznal Rolfes.

Ale pro Schicka to tehdy v první polovině listopadu byl zlomový den. Poprvé po dvou měsících nastoupil v bundeslize v základní sestavě a dal první ligový gól sezony. Pak se parádně rozjel, do konce podzimu chyběl jen u domácí výhry nad St. Pauli kvůli lehkému zranění lýtka.

Proti Heidenheimu (5:2) se blýskl hattrickem, na Unionu Berlín (2:1) dal vítězný gól, proti Augsburgu (2:0) jako střídající hráč za dvacet minut sice neskóroval, ale následně proti Freiburgu (5:1) dal čtyři branky.

V tu chvíli zpozorněl především Juventus, do kterého už Schick kdysi málem přestoupil. V roce 2017 dával italský gigant v přepočtu miliardu korun, Schick narychlo cestoval z mistrovství Evropy do 21 let v Polsku přestup dojednat, ale po zádrhelu při zdravotní prohlídce Juventus couvl. O pár týdnů později Schick za stejné peníze přestoupil ze Sampdorie do AS Řím.

Po první nepříliš úspěšné sezoně odešel na hostování do Lipska, kde se mu naopak dařilo. Dal deset branek a v září 2020 ho koupil Leverkusen za téměř 700 milionů korun.

Ve své první sezoně v Bayeru vstřelil devět bundesligových gólů, v druhé už čtyřiadvacet. Ve své třetí odehrál jen část podzimu 2022, pak kvůli vleklému svalovému zranění chyběl až do prosince 2023. Loni sedmi góly přispěl k titulu.

V současné sezoně začal jako náhradník, až po zranění Victora Boniface dostal od trenéra Xabiho Alonsa důvěru. A za tu se odvděčuje vrchovatě.

Až tak, že o něj zase projevily zájem kluby, které jsou větší než Leverkusen.

„Patrik je střelec, klasický hroťák. Je jasné, že o jeho kvalitách ví hodně klubů. Jsem jen rád, že si Patrik za posledních pár měsíců vybudoval velký respekt týmu, v celém klubu i mezi fanoušky. A to v období, které pro něj nebylo vždycky jednoduché,“ prohlásil Rolfes.

„Dával nesmírně důležité góly a teď je ve špičkové formě. Psychicky, fyzicky i fotbalově. Zůstává,“ zdůraznil Rolfes.