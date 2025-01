Schick o současném období: Nemůžu říct, že bych to nečekal. Vím, co dokážu

Schick je v Německu v kurzu. Od poloviny listopadu dal za Leverkusen v bundeslize v sedmi zápasech jedenáct gólů, další přidal v Lize mistrů.

„Nemůžu říct, že jsem to nečekal, protože vím, čeho jsem schopen. Proto jsem si věřil, že budu dávat góly, když budu hrát," prohlásil Schick pro Bild.

Skórovat mohl i v úterním vloženém dějství proti Mohuči, ale jeho střelu směřující do prázdné brány obránce v poslední chvíli vykopl.

V rozhovoru pro Bild český útočník také vysvětluje, proč v říjnu a v listopadu necestoval na reprezentační sraz.

O čem všem Schick mluvil?

O své pozici v týmu, kdy loni v první polovině podzimu byl útočníkem až číslo dvě za Victorem Bonifacem. „První dva měsíce pro mě samozřejmě nebyly ideální. Moc jsem nehrál, takže jsem spokojený být nemohl. Ale pak jsme si s trenérem Xabi Alonsem sedli a situaci si vyjasnili. Od té doby už to všechno šlo perfektně. Myslím, že i pro trenéra bylo vhodné si všechno vysvětlit, aby spokojené byly obě strany.“

O případném odchodu loni v létě, zájem měl Paris St. Germain. „Do žádného klubu jsem neměl blízko. Vyhráli jsme titul i pohár, pro Leverkusen to byla vůbec nejlepší sezona. Každý na tom měl podíl včetně mě. Na začátku současného ročníku jsem měl obavy, jestli dostanu víc prostoru. Cítil jsem, že můžu být platný a chtěl jsem to dokázat.“

Patrik Schick z Leverkusenu se raduje ze svého gólu.

O tom, že trenér Alonso nebyl spokojený s přístupem k defenzívě, nyní ho za to samé veřejně chválí. „Nemyslím, že by to v moji hře úplně chybělo. Ale bylo to něco, na co trenér kladl ještě větší důraz. Nejsem hloupý. Snažím se teď soustředit na to, abych se víc zapojoval do hry a pracoval pro tým. Tím se taky dostávám víc do šancí a většinu z nich se mi povedlo proměnit.“

O vynechání říjnových a listopadových reprezentačních srazů. „S reprezentačním trenérem jsem mluvil a v situaci, která v té době nastala, pro mě nemělo smysl tam jezdit. Radši jsem zůstal v klubu, abych tvrdě trénoval. Protože jediné, co se nakonec počítá, je to, co předvedete v klubu. Když v něm budu hrát dobře, přijde to i v reprezentaci. Když jsem v klubu moc nehrál, neměl jsem pocit, že bych českému mužstvu pomohl tak, jak bych chtěl. A když hraju za svou zem, chci být připravený stoprocentně a vydat ze sebe maximum.“

O změně pozice Leverkusenu v boji o titul v bundeslize, kdy už není kořistí, ale lovcem. „Samozřejmě je to jiné než v minulé sezoně, kdy jsme byli první. Teď Bayern stíháme. Myslím si, že jsme na tom dobře a budeme je dál nahánět. Vzhledem k našemu postavení musíme vyhrát alespoň jednu trofej, ale pořád jsme ve hře o titul i o pohár. Sebevědomí na to má tým i celý klub.“

O případném odchodu v létě. „Příští týden mi bude devětadvacet, ještě ne třicet, takže jsem pořád mladý. Ale vážně, co bude v létě, zatím říct nedokážu. Uvidíme, co bude chtít klub a probereme to.“

O nejdůležitějším gólu v minulé sezoně. „Možná ten proti Karabachu na tři dva, který přinesl postup v Evropské lize. Nebo spíš ten na dva jedna proti Hoffenheimu. Tímhle vítězstvím jsme se v čele tabulky utrhli Bayernu na třináct bodů a to už byl pro ně nepřekonatelný rozdíl. Když šli tenkrát na svůj zápas, už věděli, že jsme vyhráli, takže to pro mě muselo být psychicky složité. A my jsme měli jasno, že tenhle náskok už nepustíme.“

O tom, kdo byl nejlepší hráč, s kterým kdy nastoupil. „Můj současný spoluhráč Florian Wirtz je neuvěřitelný. Předtím v Římě jsem hrával s Danielem de Rossim, Javierem Pastorem nebo Edinem Džekem. V brance byl Alisson, pro mě nejlepší brankář na světě. Mně tenkrát bylo jedenadvacet. Hrál jsem se spoustou skvělých hráčů, ale tihle, které jsem zmínil, byli možná nejlepší.“