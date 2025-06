„Ten Hag je o Schickovi silně přesvědčen,“ napsal ve čtvrtek po poledni německý deník Bild.

Nizozemský trenér, který na podzim skončil po rozporuplném angažmá v Manchesteru United, převzal německého vicemistra na rozcestí.

„V Leverkusenu to zatím vypadá na letní výprodej, což mě úplně v klidu nenechává,“ líčil zprvu Schick v rozhovoru pro iDNES Premium.

Zatímco tým už opustili tahouni Tah s Frimpongem a supertalent Wirtz bude nejspíš další na řadě, českého reprezentanta se odchod týkat nemá. Ve hře sice bylo několik dalších možností, sám Schick nevyloučil, že by si rád vyzkoušel poslední velký přestup kariéry.

„Když ne teď, ambice tlačit se výš nebudu mít možná už nikdy,“ pokrčil rameny. Výměnou za nenaplněnou šanci teď zřejmě dostane v týmu klíčovou roli.

S klubem se totiž rozloučí nigerijský útočník Victor Boniface, největší Schickův konkurent, se kterým se poslední dva roky pral o místo v sestavě.

Devětadvacetiletého Čecha často dráždilo, když nehrál v základu, uplynulou bundesligovou sezonu ale táhl. Nasázel v ní 21 gólů a stal se druhým nejlepším střelcem. I proto si ho v klubu chtějí nechat.

Český útočník Patrick Schick slaví trefu proti Augsburgu. Victor Boniface z Leverkusenu se prosazuje z pokutového kopu a dává první gól utkání proti Brémám.

„Zatímco Boniface má svolení k odchodu,“ informuje Bild. Zájem má prý anglický Newcastle a nabízí kolem 50 milionů eur (skoro jeden a čtvrt miliardy korun).

Přestavba Leverkusenu se dotkne i gólmana Matěje Kováře, se kterým vedení nebylo spokojené. Ten Hag už si přivedl náhradu, z Brentfordu přišel nizozemský brankář Mark Flekken. Jiné posily zatím klub neoznámil.

„Neumím si představit, kdo by musel přijít, abychom byli příští sezonu silnější,“ řekl Schick. „Velký úspěch by byl postup do Ligy mistrů.“

Podle německých médií má do Leverkusenu namířeno ještě osmnáctiletý kamerunský talent Christian Kofane ze španělského druholigového Albacete. Jen ve druhé polovině sezony se trefil osmkrát.

Od nové sezony by měl krýt záda Schickovi.