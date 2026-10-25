Schick se poprvé neprosadil, Leverkusen prohrál. Radují se Hložek s Coufalem

Z českého tria byli v domácí sestavě pouze Vladimír Coufal a Adam Hložek a byl to posledně jmenovaný, kdo měl první velkou šanci. Jeho střela ve 38. minutě otřásla tyčí.
V 65. minutě ho vystřídal Chorvat Kramarič a stal se hrdinou zápasu. O dvanáct minut později proměnil pokutový kop. Penaltu po konzultaci u videa nařídil původně čtvrtý rozhodčí Hartmann, který o přestávce nahradil zraněného Sieberta.
Domácí těsné vedení hájili i s pomocí Robina Hranáče, který naskočil šest minut před koncem. Naopak těsně před koncem po akci, kterou založil Coufal, přidal Rakušan Prass druhý gól. Při oslavách si svlékl dres, a protože už měl žlutou kartu, musel předčasně ze hřiště.
V euforii hrající domácí i v oslabení náskok ještě zvýšili. V šesté nastavené minutě se o to postaral Moerstedt. Oba góly připravil pětatřicetiletý Kramarič. Bayer prohrál po třech vítězstvích a na čtvrtém místě ztrácí čtyři body na čelo tabulky.