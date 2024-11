Tak to vypadá, když je Schick v laufu. Hattrick a přirovnání ke Kaneovi, bravo

Po hororovém začátku, kdy Leverkusen s Heidenheimem prohrával už 0:2, pomohl černovlasý útočník k velkému obratu a vítězství 5:2.

Ano, byl to ten samý Schick, jenž se před dvěma týdny nevešel do fotbalové reprezentace, protože si potřeboval vykurýrovat bolístky.

Neříkejte, že jste tu kauzu nesledovali, vyjadřoval se k tomu kdekdo. Sám Schick až v sobotu navečer, kdy se zastavil před televizní kamerou: „Bylo to dobré rozhodnutí. Myslel jsem si, že pro mě bude lepší, když zůstanu v Leverkusenu a připravím se na bundesligu.“

Kdyby se to řeklo rovnou, najisto ubude polemik, co vlastně za Schickovou absencí může být. Potřeboval se tentokrát soustředit na tréninky v klubu, kde neměl místo v základní sestavě. Tím pádem vynechal reprezentaci, kde by pravděpodobně dělal náhradníka, což ho nebaví.

Složitá situace.

A v ní prominentní jméno.

Národní tým bez Schicka nestrádal, jednou vyhrál, jednou remizoval, což stačilo, aby vyskočil do elitní divize Ligy národů. A příště už zase se Schickem? To se uvidí až v březnu.

Mezi českými útočníky každopádně neexistuje šikovnější machr. Jen je lehce náladový, od trenérů potřebuje absolutní důvěru a od spoluhráčů co nejlepší servis. „Patrik je jak mašina. Tvrdě maká každý den. Jen musel být trpělivý,“ pochválil ho záložník Granit Xhaka.

Ano, zrovna proti Heidenheimu dostal všechno, co si žádá.

Vzhledem k tomu, že se zranil Nigerijec Boniface, dosud váženější konkurent v útoku, získal pozici na hrotu. Dokonce na celých devadesát minut, což se mu v utkání německé ligy poštěstilo poprvé od března. Takže vzpruha od trenéra. A do toho mu helfli parťáci, kteří mu nabídli tři přihrávky do ideálních míst.

O třetím gólu už jsme se zmínili, tak co ty předešlé dva? Poprvé si v černých rukavičkách přesně na hraně ofsajdu zpracoval kolmou asistenci, těsně bráněný neztratil nadhled a počkal si, až před ním brankář lehce poklekne. Pak ho levačkou filigránsky přehodil, to byl umělecký počin. Druhý gól mu připravil šikula Wirtz prudkým pasem z pravého křídla, Schick jen nastavil pravačku a balon nechytatelně zaplul pod břevno. „Tak dokonalé zakončení z prvního doteku má v bundeslize snad jen Harry Kane,“ rozplýval se Phillip Arens, reportér Bildu.

Celkové srovnání s anglickým bombarďákem ovšem kulhá, neboť Kane jede jako kulomet. Bez výkyvů. Je střeleckým rekordmanem národního týmu, v Bayernu Mnichov se v průměru trefuje častěji než jednou za zápas a vůbec se o něm nepochybuje. Zato Schick je jedna velká záhada. Generační talent, elegán a milovník gólů. Zároveň má taky složitou povahu a vachrlaté zdraví.

Trenér Xabi Alonso komentoval jeho koncert docela stručně: „Byl to pro něj hezký zápas. Všichni přece víme, jak je kvalitní v pokutovém území.“

Mimochodem, ještě další dva čeští legionáři předvedli pronikavý výkon. Adam Hložek skóroval dvakrát za Hoffenheim a byl hlavní hvězdou při divoké výhře 4:3 nad favorizovaným Lipskem.

Stoper Ladislav Krejčí se poprvé trefil za španělskou Gironu. Jako to dřív dělal ve Spartě, naběhl si k zadní tyči a doklepl prodloužený centr. Girona porazila Espaňol 4:1. Věděli jste, že posledním Čechem, který skóroval ve španělské lize, byl Jiří Jarošík? Psal se 3. duben 2011.

Největší fanfáry o víkendu pochopitelně zněly kolem Schicka. Hattrick si připsal téměř přesně po roce, kdy Bochum zadupal třikrát za patnáct minut. Minulou sezonu nakonec dokončil jako německý mistr a finalista Evropské ligy, ale pořád v roli toho druhého, čili jako důležitý náhradník. Teď může být číslem jedna pár týdnů, protože silák Boniface zůstane mimo minimálně do konce roku. Je tedy na Schickovi, co během těch příhodných časů v Leverkusenu ukáže. Každopádně podle zpráv z Německa je nereálné, že by v zimě odešel do Juventusu Turín, o čemž se minulý týden hojně psalo v Itálii.

Juventus má trable s útočníky a Schick by se šiknul. Nejprve na půlroční hostování, pak na přestup. Dohromady obchod za půl miliardy korun. Leverkusen však vzkázal: „Pokud vůbec, tak v létě.“

Schicka teď nutně potřebuje, vždyť už v úterý hraje Ligu mistrů proti Salcburku.