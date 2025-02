Schick dá gól každých 72 minut. Je lepší než Salah, Lewandowski i Haaland

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v roce 2027 utkají s favorizovaným Portugalskem, dále s Bulharskem, Skotskem, Ázerbájdžánem a Gibraltarem....

Ta zpráva ve středu vzbudila mimořádný zájem nejen sportovního světa: fotbalista Jhon Durán prý musí bydlet ve stovky kilometrů vzdáleném Bahrajnu, aby po přestupu do saúdskoarabského an-Nasru, jenž...

Daněk míří ze Sparty do Lince, na hostování se chce rozehrát před Eurem

Český fotbalový reprezentant do 21 let Kryštof Daněk opustil Spartu a zamířil na půlroční hostování do Lince. Tým LASK má opci na případný přestup a v létě může dvaadvacetiletého ofenzivního...