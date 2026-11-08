Bayer se oklepal po dvou ligových porážkách s Hoffenheimem (0:3) a se Stuttgartem (2:4) a je o skóre pátý za Freiburgem, který dnes hraje s Unionem Berlín.
🚨Patrik Schick 🇩🇪 Köln 0-2 Leverkusen https://t.co/YzEG0O6zbB— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 8, 2026
Leverkusen vstoupil do zápasu s velkou vervou a domácí brankář Schwäbe musel hned zkraje třikrát zasahovat. V sedmé minutě už kapituloval, když se k přímému kopu za vápnem postavil Španěl García a střelou pod břevno otevřel skóre.
Podruhé se skóre změnilo až v 85. minutě. Schick ve vápně převzal přihrávku od Mazy, zasekávačkou se zbavil obránce Schmieda a tváří v tvář Schwäbemu si věděl rady.
Kolín pak ještě zdramatizoval závěr gólem Saida El Maly, jenž zužitkoval centr svého mladšího bratra Maleka, ale vyrovnat už nedokázal.