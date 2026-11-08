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A zase on. Schick ve vápně znemožnil obránce a rozhodl o výhře Leverkusenu

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  17:48
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Patrik Schick opět na listině střelců. Gólem rozhodl o výhře Leverkusenu nad...

Patrik Schick opět na listině střelců. Gólem rozhodl o výhře Leverkusenu nad Kolínem. | foto: AP

Patrik Schick rozhodl gólem o výhře Leverkusenu v Kolínu.
Fotbalisté Leverkusenu slaví gól Patrika Schicka.
Patrik Schick opět na listině střelců. Gólem rozhodl o výhře Leverkusenu nad...
Patrik Schick z Leverkusenu slaví trefu proti Stuttgartu.
5 fotografií
Patnáct soutěžních zápasů, dvanáct branek. Český útočník Patrik Schick pokračuje ve skvělé fazoně, v neděli svým gólem rozhodl o výhře fotbalistů Leverkusenu nad Kolínem 2:1. V německé bundeslize šlo už o osmý Schickův zásah v devátém zápase. Kde se zastaví?

Bayer se oklepal po dvou ligových porážkách s Hoffenheimem (0:3) a se Stuttgartem (2:4) a je o skóre pátý za Freiburgem, který dnes hraje s Unionem Berlín.

Leverkusen vstoupil do zápasu s velkou vervou a domácí brankář Schwäbe musel hned zkraje třikrát zasahovat. V sedmé minutě už kapituloval, když se k přímému kopu za vápnem postavil Španěl García a střelou pod břevno otevřel skóre.

Patrik Schick opět na listině střelců. Gólem rozhodl o výhře Leverkusenu nad Kolínem.
Patrik Schick rozhodl gólem o výhře Leverkusenu v Kolínu.
Fotbalisté Leverkusenu slaví gól Patrika Schicka.
Patrik Schick opět na listině střelců. Gólem rozhodl o výhře Leverkusenu nad Kolínem.
5 fotografií

Podruhé se skóre změnilo až v 85. minutě. Schick ve vápně převzal přihrávku od Mazy, zasekávačkou se zbavil obránce Schmieda a tváří v tvář Schwäbemu si věděl rady.

Kolín pak ještě zdramatizoval závěr gólem Saida El Maly, jenž zužitkoval centr svého mladšího bratra Maleka, ale vyrovnat už nedokázal.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Le Mans vs. MonacoFotbal - 10. kolo - 8. 11. 2026:Le Mans vs. Monaco //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 13.00
  • 5.20
  • 1.27
Le Havre vs. LorientFotbal - 10. kolo - 8. 11. 2026:Le Havre vs. Lorient //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 8.00
  • 4.00
  • 1.45
Brest vs. LyonFotbal - 10. kolo - 8. 11. 2026:Brest vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.75
  • 3.50
  • 5.00
Angers vs. NiceFotbal - 10. kolo - 8. 11. 2026:Angers vs. Nice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 13.00
  • 5.20
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Manchester Utd. vs. Aston VillaFotbal - 10. kolo - 8. 11. 2026:Manchester Utd. vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
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Plzeň vs. SpartaFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Plzeň vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
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