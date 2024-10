První góly od srpna. Alonso Schicka chválil, ten brzdil: Je to jen úvod poháru

Na zásah čekal skoro dva a půl měsíce. Od srpnového superpoháru, který poslal do penalt, český útočník Patrik Schick přešlapoval, naposledy dokonce chyběl v reprezentační nominaci. V úterý se ale v Německém poháru proti Elversbergu (3:0) trefil hned dvakrát v úvodní desetiminutovce a pomohl k postupu do třetího kola. „Bylo to jen druhé kolo poháru, nic zvláštního,“ mírnil nejprve nadšení.