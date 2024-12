KOMENTÁŘ: Případ Schick. Pan Nemilosrdný ukázal: Vím, co dělám

Český útočník Leverkusenu Patrik Schick slaví gól do sítě Freiburgu. | foto: AP

O tom, že zůstal raději doma, jste si mohli myslet cokoli. Stejně jako o prazvláštním způsobu, jakým obě strany neúčast elegantního útočníka odkomunikovaly. Bylo zcela na místě se podivit, že zatímco nároďák se na začátku listopadu scházel ve smíchovském hotelu, Schick, údajně lehce zraněný, skóroval v bundeslize proti Bochumi. Pravda se tehdy zřejmě zadrhla kdesi na telefonní lince mezi Prahou a Leverkusenem a k fanouškům doputovalo sotva polovičaté vysvětlení.

Ale že se chlapík s báječnou levačkou rozhodl dobře, o tom se už teď pochybovat nedá.

Schick zkrátka ví, co chce. Ví, co jeho tělo potřebuje.

Naslouchá mu, aby si mohl sám řídit kariéru a konečně se vymotat z nekonečného kolotoče zranění, která ho pravidelně přibrzdí, zrovna když se rozjede.

Tentokrát měl jasno, že nesmí nic podcenit. Možná to vyznělo tak, že se na parťáky z národního týmu vykašlal a nechal je vykousnout kritickou situaci po ostudném výplachu od Gruzie, to je ovšem krátkodobý pohled.

Pokud koukáte za roh, dojde vám, že i pro reprezentaci je výhodnější, když Schicka bude mít v plné formě ready na jarní start kvalifikace o mistrovství světa. A k tomu je kromě zdraví zapotřebí splnit základní předpoklad.

Hrát!

Pravidelně, od první minuty a střílet co nejvíc gólů. Což je přesně to, co se před svátky Schickovi perfektně daří.

Pokud jste ho sledovali v sobotu večer proti Freiburgu, nemohli jste pochybovat o tom, že vidíte v akci nejlepšího českého fotbalistu současnosti.

Český útočník Leverkusenu Patrik Schick slaví gól do sítě Freiburgu.

Už běželo nastavení prvního poločasu, když se před Schickem otevřela obrana a měl hromadu času vymyslet, co provede s vybíhajícím brankářem Atuboluem, který už předtím Wirtzovi lapl penaltu. Na českou kulišárnu neměl nárok: Schick ho lehkým obloučkem přehodil, jako by to byla ta nejsamozřejmější věc na světě.

Ve druhé půli už řádil jako tajfun, tři trefy vmáčkl do deseti minut. Jednou balon nabombil prudce z voleje, dvakrát přesně hlavičkoval. Když po čtvrtém gólu přetáhl dres přes hlavu a ukázal ho tribunám, vypadalo to, jako by chtěl vzkázat: „Jen se podívejte, kdo je tady teď král!“

Přitom po zápase mluvil spíš pokorně: „Když si odmyslím góly, byl to z mé strany fajn zápas – určitě ne dokonalý. Vím, že se můžu ještě v mnoha ohledech zlepšit.“

Bůhvíproč se v mládí na Schicka nalepila pověst frajírka s obřím egem, snad až náfuky, který si myslí, že nad něj není. Kdo ho trochu lépe pozná, spíš vám ho popíše jako perfekcionistu, který hledá výzvy a cílí na nejvyšší mety.

Nejen povahově, ale i fotbalově se vymyká tuzemskému standardu. Najdete jiného českého útočníka, který zvládne tak nemilosrdně trestat? Jen výjimečně se stává, že Schick zazdí šanci, zakončení má na tuty a na spoustu způsobů. Hlava mu pracuje jinak než většině spoluhráčů: nestřetávají se mu myšlenky, bleskově vymyslí geniálně jednoduché řešení.

Díky tomu už mezi bundesligovými střelci s 62 trefami přeskočil reprezentačního rekordmana Jana Kollera, a pokud jste si náhodou nevšimli, v posledních šesti startech v základní sestavě nastřádal dvanáct (!) gólů.

Pomohlo mu, že nigerijský konkurent Boniface, kterému kouč Alonso věřil víc, na dlouhé týdny vypadl kvůli potížím se zadním stehenním svalem. Hned poznáte, že když se na Schicka spoléhá, má daleko větší chuť. Proto je zásadní, aby k němu trenéři a spoluhráči v národním týmu našli cestu a zvládli naplno využít jako nadání. Pokud zůstane zdravý, bude to stát za to.