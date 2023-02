Schick překonal problémy, po čtvrtroce může naskočit do zápasu

Patrik Schick by mohl ve čtvrtek po třech a půl měsících zasáhnout do soutěžního zápasu. Sedmadvacetiletý fotbalista Leverkusenu překonal vleklé zdravotní problémy a jako střídající hráč by mohl za Bayer nastoupit v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy proti Monaku. Na tiskové konferenci to oznámil trenér německého týmu Xabi Alonso.