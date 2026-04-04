Stý gól v elitních ligách. Schick dosáhl jako první Čech na střelecký milník

V Leverkusenu začal Schick jen na lavičce a přihlížel, jak jeho tým třemi góly deptají Dánové, jako by se mu chtěli pomstít za prohru v baráži pro mistrovství světa. První branku vstřelil Wind, který pro pražský zápas nebyl v nominaci. Pak sice Španěl Grimaldo z penalty vyrovnal, ale obránce Maehle hned po rozehrání za pouhých 11 sekund vrátil hostům vedení. A další dánský reprezentant Eriksen při penaltě stejně jako na Letné nezaváhal. Grimaldo stihl ještě do přestávky kontaktní gól.
Druhý poločas už začal i se Schickem a český útočník po osmi minutách na hřišti znovu ukázal, že zvládá penalty s přehledem. Dal desátý ligový gól v této sezoně a zaokrouhlil svou bilanci v elitních soutěžích na sto branek. Prvních 16 gólů vstřelil český útočník v italské lize ve službách Sampdorie Janov a AS Řím, další už přidal v bundeslize, nejdřív za Lipsko a od roku 2020 střílí v dresu Bayeru. Jeho spoluhráči proti Wolfsburgu přidali další tři branky, Leverkusen po třech remízách v řadě slavil tři body a v tabulce se pátému Hoffenheimu přiblížil na jeden bod.
Bayern ve Freiburgu neprohrál deset let, na podzim svého sobotního soupeře pokořil na jeho půdě šesti góly, ale tentokrát měl namále. Trenér Kompany před úterní Ligou mistrů na hřišti Realu Madrid šetřil některé opory, ale nejvíc mu chyběl nejlepší bundesligový střelec Angličan Kane, jehož na hřiště nepustilo zranění. Když hosté vedli 2:0, nemohl už Bayern nikoho šetřit a tlak přinesl zásluhou dvou talentovaných mladíků velký obrat. Dvacetiletý Bischof dvěma góly vyrovnal a ještě o dva roky mladší Karl v deváté nastavené minutě strhl vedení na stranu obhájce titulu.
Dortmund vyhrál počtvrté v řadě a dokázal to na horké půdě ve Stuttgartu, kde domácí v lize prohráli jen s Bayernem. Podzimní duel těchto týmů přinesl remízu 3:3, tentokrát se diváci branek dočkali až po 90. minutě. Do té doby k nim měli blíž domácí, ale švýcarský brankář Kobel Borussii dvakrát podržel, než v nastavení udeřili náhradníci Adeyemi a Brandt.
Pátý Hoffenheim po pětibrankovém debaklu v Lipsku prohrál doma s Mohučí 1:2, přestože se skoro stále hrálo před brankou hostů. Domácí obranu dvakrát zaskočil Tietz. Kosovský útočník Asllani svým devátým ligovým gólem poprvé vyrovnal, ale podruhé už domácí neodpověděli. Z českých hráčů byl na hřišti jen Vladimír Coufal a od začátku hrozil svými dlouhými auty. Po hodině hry byl střídán, Robin Hranáč tentokrát do hry nezasáhl. Mohuč, která vyřadila Olomouc z Konferenční ligy, díky šňůře šesti zápasů bez porážky opustila dno tabulky
Lipsko vyhrálo v Brémách 2:1 a udrželo si čtvrtou příčku, která v Německu zajišťuje účast v Lize mistrů. O výhře rozhodli norský útočník Nusa a Brazilec Cardoso. Werder celkem v 11 ligových zápasech nedal gól, což je nejhorší bilance z celé bundesligy. Tentokrát sice zásluhou branky v nastavení naprázdno nevyšel, ale na body to nestačilo.
90+4. Adeyemi
90+6. Brandt
Nübel – Jeltsch, Chabot, Hendriks – Assignon (72. Tomás), Karazor (C), Stiller (87. Andrés), Mittelstädt (87. Demirović) – Nartey (72. el-Chanús), Führich (69. Leweling) – Undav.
Kobel – Anton, N. Schlotterbeck (C), Bensebajní – Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Svensson – Chukwuemeka (63. Adeyemi), Beier (72. Brandt) – Guirassy (63. Silva).
Bredlow – Al-Dakhil, Jaquez, Vagnoman.
Meyer – Couto, Inácio, Özcan, Reggiani, Süle.
65. Hendriks, 90+7. Karazor
29. Chukwuemeka, 71. Sabitzer, 80. Adeyemi, 90+7. Ryerson
Rozhodčí: Schröder – Neitzel-Petersen, Hüwe
Počet diváků: 60000
17. Mohya
74. Honorat
27. Mainka
64. Busch
Nicolas – Sander, Elvedi, Diks – Scally (70. Tabaković), Reitz (70. Bolin), Engelhardt (63. Stöger), Castrop – Honorat, Mohya (63. Neuhaus) – Mačino (85. Reyna).
Ramaj – Busch, Mainka, Föhrenbach, Behrens (49. Stergiou) – Dinkçi, Niehues, Dorsch, Honsak (62. Ibrahimović) – Zivzivadze (62. Kaufmann, 68. Gimber), Pieringer.
Olschowsky – Chiarodia, Friedrich, Ullrich.
Feller – Siersleben, Traoré, Kerber, Schimmer.
42. Castrop, 80. Elvedi, 90+4. Diks
Rozhodčí: Bastian Dankert
30. Grimaldo
44. Grimaldo
53. Schick
68. Tapsoba
73. Maza
90+6. Tillman
16. Wind
31. Maehle
38. Eriksen
Flekken – Badé, Andrich /C/, Tapsoba – Culbreath, Palacios, Fernández (46. Schick), Grimaldo – Maza, Kofane (88. Tillman), Tella (81. Poku).
Grabara – Belocian, Vavro, Koulierakis – Kumbedi (82. Svanberg), Eriksen /C/ (82. Arnold), Souza, Mæhle – Wimmer (66. Lindstrøm), Wind (82. Pejčinović), Amúra.
Blaswich, Omlin – Tape, Oermann, Hofmann, ben Seghír.
Pervan – Zehnter, Gerhardt, Šiogai, Daghim.
36. Tapsoba, 72. Hjulmand (trenér)
28. Maehle, 37. Hecking (trenér), 55. Koulierakis, 71. Vavro
Rozhodčí: Petersen – Wessel, Osmanagić
Počet diváků: 29619
23. Asllani
13. Tietz
79. Tietz
Baumann – Bernardo, Hajdari, Kabak, Coufal (61. Avdullahu) – Burger – Touré, Prömel, Prass (83. Bebou) – Lemperle (87. Moerstedt), Asllani (61. Kramarić).
Batz – Kohr (37. Potulski), Posch, da Costa – Mwene, I Čä-song (76. Kawasaki), Sano, Nebel (87. Maloney), Widmer (46. Veratschnig) – Tietz, S. Becker (75. Sieb).
L. Philipp – Campbell, Damar, Hranáč, Akpoguma.
Rieß – Bøving, Leitsch, Weiper.
45. Kabak, 47. Coufal, 79. Burger, 80. Baumann
7. Kohr
Rozhodčí: Harm Osmers (GER)
60. Königsdörffer
23. Chaves
Heuer Fernandes – Omari, Vušković, Torunarigha – Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Vieira, Muheim (C) – Königsdörffer (67. Gočoleišvili), Glatzel (67. Gronbaek), Otele (46. Philippe, 90+5. Stange).
Dahmen – Chaves, K. Schlotterbeck (C), Zesiger – Wolf, Fellhauer (80. Massengo), Rieder, Giannoulis – Kade (80. Ribeiro), Claude-Maurice (90. Ogundu) – Gregoritsch.
Tangvik – Elfadli, Downs, Baldé, Nandja.
Labrović – Gouweleeuw, N. Banks, Rexhbeçaj, Kömür, Gharbi.
41. Otele, 55. Torunarigha
59. Rieder, 81. Zesiger, 87. K. Schlotterbeck
64. Muheim
Rozhodčí: Aytekin – Beitinger, Stegemann
46. Manzambi
71. Höler
81. Bischof
90+2. Bischof
90+9. Karl
Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Günter (C) (65. Kübler) – Eggestein, Manzambi (78. Matanović) – Beste (78. Irié), Suzuki (90. Höfler), Scherhant – Höler (89. Ogbus).
Neuer (C) – Stanišić, Tah (56. Laimer), Kim Min-čä (87. Davies), Bischof – Kimmich, Goretzka (56. Pavlović) – Karl, Guerreiro (56. Olise), Díaz – Gnabry (65. Musiala).
F. Müller – Jung, Grifo, M. Philipp.
Urbig – Upamecano, Itó, Cardozo.
29. Ginter, 90+9. Atubolu
25. Tah, 73. Olise, 90+10. Karl
Rozhodčí: D. Siebert – J. Seidel, R. Foltyn
Počet diváků: 34700
90+4. Musah
15. Nusa
52. Cardoso
Backhaus – Agu (62. Mbangula), Pieper (49. Čović), Friedl (C), Deman – Lynen, Bittencourt (76. Milošević) – Grüll (62. Sugawara), Schmid, Puertas – Njinmah (76. Musah).
Vandevoordt – Raum (C), Lukeba (57. Banzuzi), Orbán, Baku – Baumgartner (86. Ouédraogo), Seiwald, Schlager – Nusa (78. Gomis), Cardoso (78. Harder), Diomande (86. Henrichs).
Kolke – I. Schmidt, Schmetgens.
Gulácsi – Bakayoko, Bitshiabu, Finkgräfe.
74. Puertas, 90+8. Friedl
90+2. Gomis
Rozhodčí: Hartmann
Počet diváků: 40000
Tabulka
|1.
|Bayern Mnichov
|28
|23
|4
|1
|100:27
|73
|2.
|Dortmund
|27
|18
|7
|2
|58:28
|61
|3.
|Stuttgart
|27
|16
|5
|6
|56:36
|53
|4.
|Lipsko
|28
|16
|5
|7
|55:36
|53
|5.
|Hoffenheim
|28
|15
|5
|8
|55:41
|50
|6.
|Leverkusen
|28
|14
|7
|7
|58:39
|49
|7.
|Frankfurt
|27
|10
|8
|9
|50:51
|38
|8.
|Freiburg
|28
|10
|7
|11
|41:47
|37
|9.
|Mohuč
|28
|8
|9
|11
|35:43
|33
|10.
|Augsburg
|28
|9
|5
|14
|34:51
|32
|11.
|Hamburk
|28
|7
|10
|11
|32:41
|31
|12.
|Union Berlín
|27
|8
|7
|12
|31:46
|31
|13.
|Mönchengladbach
|28
|7
|9
|12
|35:48
|30
|14.
|Brémy
|28
|7
|7
|14
|31:49
|28
|15.
|Kolín nad Rýnem
|27
|6
|8
|13
|38:47
|26
|16.
|St. Pauli
|27
|6
|6
|15
|24:44
|24
|17.
|Wolfsburg
|28
|5
|6
|17
|38:63
|21
|18.
|Heidenheim
|28
|3
|7
|18
|29:63
|16