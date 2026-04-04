Stý gól v elitních ligách. Schick dosáhl jako první Čech na střelecký milník

  18:06aktualizováno  20:47
Patrik Schick je prvním českým fotbalistou, který dal ve čtyřech nejprestižnějších evropských soutěžích sto branek. Jako střídající hráč přispěl v německé lize penaltou k výhře Bayeru Leverkusenu 6:3 nad předposledním Wolfsburgem. Bayern Mnichov vyhrál ve Freiburgu 3:2, přestože ještě deset minut před koncem prohrával 0:2. V čele tabulky má náskok devět bodů před Borussií Dortmund, která vyhrála na hřišti třetího Stuttgartu 2:0 také až brankami v nastavení.

Patrik Schick po zápase s Wolfsburgem. | foto: Profimedia.cz

V Leverkusenu začal Schick jen na lavičce a přihlížel, jak jeho tým třemi góly deptají Dánové, jako by se mu chtěli pomstít za prohru v baráži pro mistrovství světa. První branku vstřelil Wind, který pro pražský zápas nebyl v nominaci. Pak sice Španěl Grimaldo z penalty vyrovnal, ale obránce Maehle hned po rozehrání za pouhých 11 sekund vrátil hostům vedení. A další dánský reprezentant Eriksen při penaltě stejně jako na Letné nezaváhal. Grimaldo stihl ještě do přestávky kontaktní gól.

Druhý poločas už začal i se Schickem a český útočník po osmi minutách na hřišti znovu ukázal, že zvládá penalty s přehledem. Dal desátý ligový gól v této sezoně a zaokrouhlil svou bilanci v elitních soutěžích na sto branek. Prvních 16 gólů vstřelil český útočník v italské lize ve službách Sampdorie Janov a AS Řím, další už přidal v bundeslize, nejdřív za Lipsko a od roku 2020 střílí v dresu Bayeru. Jeho spoluhráči proti Wolfsburgu přidali další tři branky, Leverkusen po třech remízách v řadě slavil tři body a v tabulce se pátému Hoffenheimu přiblížil na jeden bod.

Ronaldo doléčil zranění a dvěma góly opět posunul rekord vstřelených branek

Bayern ve Freiburgu neprohrál deset let, na podzim svého sobotního soupeře pokořil na jeho půdě šesti góly, ale tentokrát měl namále. Trenér Kompany před úterní Ligou mistrů na hřišti Realu Madrid šetřil některé opory, ale nejvíc mu chyběl nejlepší bundesligový střelec Angličan Kane, jehož na hřiště nepustilo zranění. Když hosté vedli 2:0, nemohl už Bayern nikoho šetřit a tlak přinesl zásluhou dvou talentovaných mladíků velký obrat. Dvacetiletý Bischof dvěma góly vyrovnal a ještě o dva roky mladší Karl v deváté nastavené minutě strhl vedení na stranu obhájce titulu.

Dortmund vyhrál počtvrté v řadě a dokázal to na horké půdě ve Stuttgartu, kde domácí v lize prohráli jen s Bayernem. Podzimní duel těchto týmů přinesl remízu 3:3, tentokrát se diváci branek dočkali až po 90. minutě. Do té doby k nim měli blíž domácí, ale švýcarský brankář Kobel Borussii dvakrát podržel, než v nastavení udeřili náhradníci Adeyemi a Brandt.

Pátý Hoffenheim po pětibrankovém debaklu v Lipsku prohrál doma s Mohučí 1:2, přestože se skoro stále hrálo před brankou hostů. Domácí obranu dvakrát zaskočil Tietz. Kosovský útočník Asllani svým devátým ligovým gólem poprvé vyrovnal, ale podruhé už domácí neodpověděli. Z českých hráčů byl na hřišti jen Vladimír Coufal a od začátku hrozil svými dlouhými auty. Po hodině hry byl střídán, Robin Hranáč tentokrát do hry nezasáhl. Mohuč, která vyřadila Olomouc z Konferenční ligy, díky šňůře šesti zápasů bez porážky opustila dno tabulky

Lipsko vyhrálo v Brémách 2:1 a udrželo si čtvrtou příčku, která v Německu zajišťuje účast v Lize mistrů. O výhře rozhodli norský útočník Nusa a Brazilec Cardoso. Werder celkem v 11 ligových zápasech nedal gól, což je nejhorší bilance z celé bundesligy. Tentokrát sice zásluhou branky v nastavení naprázdno nevyšel, ale na body to nestačilo.

Německá Bundesliga
28. kolo 4. 4. 2026 18:30
Stuttgart Stuttgart : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:2 (0:0)
Góly:
Góly:
90+4. Adeyemi
90+6. Brandt
Sestavy:
Nübel – Jeltsch, Chabot, Hendriks – Assignon (72. Tomás), Karazor (C), Stiller (87. Andrés), Mittelstädt (87. Demirović) – Nartey (72. el-Chanús), Führich (69. Leweling) – Undav.
Sestavy:
Kobel – Anton, N. Schlotterbeck (C), Bensebajní – Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Svensson – Chukwuemeka (63. Adeyemi), Beier (72. Brandt) – Guirassy (63. Silva).
Náhradníci:
Bredlow – Al-Dakhil, Jaquez, Vagnoman.
Náhradníci:
Meyer – Couto, Inácio, Özcan, Reggiani, Süle.
Žluté karty:
65. Hendriks, 90+7. Karazor
Žluté karty:
29. Chukwuemeka, 71. Sabitzer, 80. Adeyemi, 90+7. Ryerson

Rozhodčí: Schröder – Neitzel-Petersen, Hüwe

Počet diváků: 60000

Německá Bundesliga
28. kolo 4. 4. 2026 15:30
Mönchengladbach Mönchengladbach : Heidenheim Heidenheim 2:2 (1:1)
Góly:
17. Mohya
74. Honorat
Góly:
27. Mainka
64. Busch
Sestavy:
Nicolas – Sander, Elvedi, Diks – Scally (70. Tabaković), Reitz (70. Bolin), Engelhardt (63. Stöger), Castrop – Honorat, Mohya (63. Neuhaus) – Mačino (85. Reyna).
Sestavy:
Ramaj – Busch, Mainka, Föhrenbach, Behrens (49. Stergiou) – Dinkçi, Niehues, Dorsch, Honsak (62. Ibrahimović) – Zivzivadze (62. Kaufmann, 68. Gimber), Pieringer.
Náhradníci:
Olschowsky – Chiarodia, Friedrich, Ullrich.
Náhradníci:
Feller – Siersleben, Traoré, Kerber, Schimmer.
Žluté karty:
42. Castrop, 80. Elvedi, 90+4. Diks
Žluté karty:

Rozhodčí: Bastian Dankert

Německá Bundesliga
28. kolo 4. 4. 2026 15:30
Leverkusen Leverkusen : Wolfsburg Wolfsburg 6:3 (2:3)
Góly:
30. Grimaldo
44. Grimaldo
53. Schick
68. Tapsoba
73. Maza
90+6. Tillman
Góly:
16. Wind
31. Maehle
38. Eriksen
Sestavy:
Flekken – Badé, Andrich /C/, Tapsoba – Culbreath, Palacios, Fernández (46. Schick), Grimaldo – Maza, Kofane (88. Tillman), Tella (81. Poku).
Sestavy:
Grabara – Belocian, Vavro, Koulierakis – Kumbedi (82. Svanberg), Eriksen /C/ (82. Arnold), Souza, Mæhle – Wimmer (66. Lindstrøm), Wind (82. Pejčinović), Amúra.
Náhradníci:
Blaswich, Omlin – Tape, Oermann, Hofmann, ben Seghír.
Náhradníci:
Pervan – Zehnter, Gerhardt, Šiogai, Daghim.
Žluté karty:
36. Tapsoba, 72. Hjulmand (trenér)
Žluté karty:
28. Maehle, 37. Hecking (trenér), 55. Koulierakis, 71. Vavro

Rozhodčí: Petersen – Wessel, Osmanagić

Počet diváků: 29619

Německá Bundesliga
28. kolo 4. 4. 2026 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Mohuč Mohuč 1:2 (1:1)
Góly:
23. Asllani
Góly:
13. Tietz
79. Tietz
Sestavy:
Baumann – Bernardo, Hajdari, Kabak, Coufal (61. Avdullahu) – Burger – Touré, Prömel, Prass (83. Bebou) – Lemperle (87. Moerstedt), Asllani (61. Kramarić).
Sestavy:
Batz – Kohr (37. Potulski), Posch, da Costa – Mwene, I Čä-song (76. Kawasaki), Sano, Nebel (87. Maloney), Widmer (46. Veratschnig) – Tietz, S. Becker (75. Sieb).
Náhradníci:
L. Philipp – Campbell, Damar, Hranáč, Akpoguma.
Náhradníci:
Rieß – Bøving, Leitsch, Weiper.
Žluté karty:
45. Kabak, 47. Coufal, 79. Burger, 80. Baumann
Žluté karty:
7. Kohr

Rozhodčí: Harm Osmers (GER)

Německá Bundesliga
28. kolo 4. 4. 2026 15:30
Hamburger SV Hamburger SV : Augsburg Augsburg 1:1 (0:1)
Góly:
60. Königsdörffer
Góly:
23. Chaves
Sestavy:
Heuer Fernandes – Omari, Vušković, Torunarigha – Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Vieira, Muheim (C) – Königsdörffer (67. Gočoleišvili), Glatzel (67. Gronbaek), Otele (46. Philippe, 90+5. Stange).
Sestavy:
Dahmen – Chaves, K. Schlotterbeck (C), Zesiger – Wolf, Fellhauer (80. Massengo), Rieder, Giannoulis – Kade (80. Ribeiro), Claude-Maurice (90. Ogundu) – Gregoritsch.
Náhradníci:
Tangvik – Elfadli, Downs, Baldé, Nandja.
Náhradníci:
Labrović – Gouweleeuw, N. Banks, Rexhbeçaj, Kömür, Gharbi.
Žluté karty:
41. Otele, 55. Torunarigha
Žluté karty:
59. Rieder, 81. Zesiger, 87. K. Schlotterbeck
Červené karty:
64. Muheim
Červené karty:

Rozhodčí: Aytekin – Beitinger, Stegemann

Německá Bundesliga
28. kolo 4. 4. 2026 15:30
Freiburg Freiburg : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 2:3 (0:0)
Góly:
46. Manzambi
71. Höler
Góly:
81. Bischof
90+2. Bischof
90+9. Karl
Sestavy:
Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Günter (C) (65. Kübler) – Eggestein, Manzambi (78. Matanović) – Beste (78. Irié), Suzuki (90. Höfler), Scherhant – Höler (89. Ogbus).
Sestavy:
Neuer (C) – Stanišić, Tah (56. Laimer), Kim Min-čä (87. Davies), Bischof – Kimmich, Goretzka (56. Pavlović) – Karl, Guerreiro (56. Olise), Díaz – Gnabry (65. Musiala).
Náhradníci:
F. Müller – Jung, Grifo, M. Philipp.
Náhradníci:
Urbig – Upamecano, Itó, Cardozo.
Žluté karty:
29. Ginter, 90+9. Atubolu
Žluté karty:
25. Tah, 73. Olise, 90+10. Karl

Rozhodčí: D. Siebert – J. Seidel, R. Foltyn

Počet diváků: 34700

Německá Bundesliga
28. kolo 4. 4. 2026 15:30
Werder Brémy Werder Brémy : RB Lipsko RB Lipsko 1:2 (0:1)
Góly:
90+4. Musah
Góly:
15. Nusa
52. Cardoso
Sestavy:
Backhaus – Agu (62. Mbangula), Pieper (49. Čović), Friedl (C), Deman – Lynen, Bittencourt (76. Milošević) – Grüll (62. Sugawara), Schmid, Puertas – Njinmah (76. Musah).
Sestavy:
Vandevoordt – Raum (C), Lukeba (57. Banzuzi), Orbán, Baku – Baumgartner (86. Ouédraogo), Seiwald, Schlager – Nusa (78. Gomis), Cardoso (78. Harder), Diomande (86. Henrichs).
Náhradníci:
Kolke – I. Schmidt, Schmetgens.
Náhradníci:
Gulácsi – Bakayoko, Bitshiabu, Finkgräfe.
Žluté karty:
74. Puertas, 90+8. Friedl
Žluté karty:
90+2. Gomis

Rozhodčí: Hartmann

Počet diváků: 40000

Tabulka

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)
28. kolo

27. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 28 23 4 1 100:27 73
2. Borussia DortmundDortmund 28 19 7 2 60:28 64
3. RB LipskoRB Lipsko 28 16 5 7 55:36 53
4. StuttgartStuttgart 28 16 5 7 56:38 53
5. HoffenheimHoffenheim 28 15 5 8 55:41 50
6. LeverkusenLeverkusen 28 14 7 7 58:39 49
7. Eintracht FrankfurtFrankfurt 28 10 9 9 52:53 39
8. FreiburgFreiburg 28 10 7 11 41:47 37
9. MohučMohuč 28 8 9 11 35:43 33
10. Union BerlínUnion Berlín 28 8 8 12 32:47 32
11. AugsburgAugsburg 28 9 5 14 34:51 32
12. Hamburger SVHamburg 28 7 10 11 32:41 31
13. MönchengladbachMönchengladbach 28 7 9 12 35:48 30
14. Werder BrémyBrémy 28 7 7 14 31:49 28
15. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 28 6 9 13 40:49 27
16. St. PauliSt. Pauli 28 6 7 15 25:45 25
17. WolfsburgWolfsburg 28 5 6 17 38:63 21
18. HeidenheimHeidenheim 28 3 7 18 29:63 16

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

