Dobré rozhodnutí, řekl k reprezentaci Schick. A v klubu zažil dokonalý zápas

Levou nohou dloubl do míče, který přeplachtil gólmana. Druhý gól dal pravačkou, když po centru střílel z první. Při třetím zatloukl bochánek od spoluhráče hlavou. Tak dal český fotbalový útočník Patrik Schick z Leverkusenu hattrick. Svůj druhý v bundeslize, byť jednou zažil dokonce čtyřgólový zápas. „Bylo to dokonalé. Konečně vítězství, hattrick. Nemohlo to být lepší,“ říkal do kamer klubové televize.