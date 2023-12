Uvolněný, usměvavý, ve formě. Operace ho změnila, říká Paska o Schickovi

Ale ne. Jen zvedl ruce nad hlavu, lehce se pousmál a pak už se jeho obličej ztratil v chumlu spoluhráčů, kteří hned přispěchali blahopřát.

Návrat Patrika Schicka, tahouna fotbalové reprezentace, po devítiměsíční pauze dál probíhá s neuvěřitelnou lehkostí.

Čas na adaptaci? Není třeba.

Opatrnost? Není na místě.

Góly? Ale jistě! A čím dál víc!

V sedmi zápasech jich Schick stihl sedm, a když ve středu hattrickem v prvním poločase zničil Bochum, oslavu nijak extra neprožíval. Jako by chtěl dát najevo: Proč z toho dělat vědu? Od toho tu přece jsem.

Útočník Patrik Schick (uprostřed) oslavuje gól se spoluhráči z Leverkusenu.

Když si kvůli nekonečným problémům s třísly do balonu v zápase pořádně nekopl tak dlouho, dalo se spíš čekat, že se návrat potáhne. Jenže česká čtrnáctka stihla všechny branky vměstnat do titěrných 216 minut, což znamená, že se trefuje skoro každou půlhodinu!

Zázrak?

Nebo jak se to vlastně dělá?

„Nemyslete si, že Patrik tráví čas někde v laboratoři. Jen prostě nic neošidí,“ tvrdí Schickův agent Pavel Paska. „Na každý trénink ho poctivě nachystají terapeuti a on pak na trávníku jezdí jako motorová myš. Umí se svým tělem pracovat a teď je připravený jít pokaždé na hřiště válčit. Probíhá to nadějně, ale pozor: oba dobře víme, že rezervy ještě má.“

Podobně mluvil ve středu večer i sám Schick: „Nejsem stoprocentní, něco mi ještě pořád chybí. Ale hodně jsem se nadřel, abych byl zpátky, a teď se mi to všechno vrací.“

Připomíná vám to něco? Podobně se přece uměl na návrat nachystat Tomáš Rosický, někdejší reprezentační kapitán. Ani na něm odmlka nebyla nikdy pořádně znát, a když po roce a půl naskočil za Arsenal v anglické lize proti Manchesteru City, hned zapsal gól a asistenci.

„S Patrikem jsou úplně jiní, ale tu vůli vrátit se v plné síle mají oba stejnou,“ uznává Paska.

Víc než 400 dní trvalo, než se Schick, nejlepší střelec posledního Eura, znovu objevil v základní sestavě Leverkusenu. Poprvé minulý týden v Evropské lize proti norskému Molde, podruhé proti Bochumi, když si kouč Alonso potřeboval otestovat, jak tým zvládne absenci pěti Afričanů. Opory včetně nigerijského útočníka Bonifaceho totiž v lednu na měsíc zmizí na Africký pohár národů, takže byl nejvyšší čas vyzkoušet si ostrý zápas bez nich.

A jak to dopadlo? Fantasticky! Na hattrick, druhý v bundeslize, potřeboval Schick jen šestnáct minut.

Po půlhodině si sám vybojoval penaltu a vůbec nemyslel na to, že by její zahrávání někomu přenechal: levačkou spolehlivě poslal balon k tyči. Za další dvě minuty se trhl od srbského stopera Mašoviče a uklidil do sítě precizní pas spoluhráče Frimponga. A ještě než rozhodčí poslal týmy do kabin, stačil po rohovém kopu balon líznout tak šikovně, že zapadl ke vzdálenější tyči a brankář Riemann se jen rezignovaně ohlédl.

Pomohla i jemná teč parťáka Andricha, ale třetí trefa by i tak Schickovi měla zůstat, takže o hattrick zřejmě nepřijde. I kdyby, určitě by neměnil nadšené pozápasové hodnocení: „Lépe bych si to nedokázal vysnít. Jsem vážně šťastný.“

Český reprezentační útočník Patrik Schick na předzápasové tiskové konferenci Leverkusenu.

Neberte to jako frázi, po zranění se opravdu vrátil jiný, veselejší Schick. Ne že by se dřív mračil, ale i němečtí reportéři se shodují, že najednou před kamerami mluví uvolněně, ochotně, a navíc perfektní němčinou, což dřív neexistovalo.

„Patrik se hodně trápil hlavně během prvního půlroku. To byl těžký boj, já to prožíval s ním. Ale pak se rozhodlo, že s třísly půjde na operaci, a všechno se změnilo.

Jakmile se v nemocnici probudil, byl z něj jiný člověk,“ přikývne Paska. „Začal mnohem víc komunikovat, už ani do televize nemluví anglicky, ale jen německy, je optimističtější. Jako by v něm něco vybuchlo. A velkou zásluhu má i manželka Hanka, která mu už mockrát pomohla.“

S ní si teď Schick užije svátky. A pak? „Věřím, že v novém roce budu v ještě lepší formě.“