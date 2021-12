Ještě žádný český fotbalista něco takového ve velké soutěži nedokázal. Čtyři góly v jednom utkání! Navíc stlačené do necelé půlhodinky. „Kdyby se nehrál velký šlágr Dortmund proti Bayernu, bude celé Německo žít jen tím, co v sobotu dokázal Patrik Schick. Byl to ohromný počin. Pecka,“ říká Petr Ruman, někdejší bundesligový útočník.