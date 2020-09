Ich bin Schick. V Německu je fajn, Leverkusen staví na Čechovi svůj útok

Útočná jednička fotbalové reprezentace se chystá, že změní adresu. Natrvalo. Lipsko, kde strávil minulou sezonu na hostování, to překvapivě nebude.

Anglický Fulham, nováček anglické ligy, taky ne.

Tak co Newcastle? Samá voda.

Než Česko během následujících dní (v pátek na Slovensku a v pondělí doma proti Skotsku) dohraje dva úvodní zápasy Ligy národů, měl by Schick zakotvit v Leverkusenu.

„Je to hotové,“ křičí kanály z italských novin.

Asi ano, po zdravotní prohlídce chybějí pouze podpisy na smlouvě a oficiální fotografie, které by přivítaly novou posilu za 700 milionů korun.

Patrik Schick (Lipsko) slaví svou trefu do sítě Leverkusenu.

Pro Schicka to rozhodně není špatný krok. V koronavirové sezoně si ověřil, že mu bundesligový styl svědčí. Za Lipsko nastřílel deset gólů za dvaadvacet zápasů. Bezvadně pomáhal vrchnímu kanonýrovi Timo Wernerovi. Ale Lipsko, které během nepříjemné situace zchudlo jako ostatní, vzkázalo do Říma, že na Schicka neuplatní předkupní právo. Také proto agent Paska brázdí Evropou, aby se pokusil pro svého VIP klienta najít ideální místo.

Proč ne zrovna Leverkusen?

Pravda, není to přepychové jméno, ze kterého by si fotbaloví fajnšmekři úlekem sedli na zadek. V uplynulé sezoně skončil v Německu až pátý, což mu umožňuje hrát jen Evropskou ligu, ale... Za klubem stojí farmaceutický koncern Bayer, který se rozhodl, že spustí malou revoluci.

Za astronomických 100 milionů eur, což je v přepočtu přes dvě a půl miliardy korun, prodá do Chelsea ofenzivního vůdce Kaie Havertze. A už ve středu se domluvil transfer elitního útočníka Kevina Vollanda za půl miliardy do Monaka.

Je zřejmé, že náročný trenér Peter Bosz vytváří nový koncept. A český reprezentant má být v hlavní roli. „Ich bin Schick!“ může se okamžitě představit, protože němčinu zvládá.

Bundesliga se čerstvému ženáči zalíbila. Nejen kvůli příjmení, které zní naprosto místně. Německý fotbal není tolik svázaný detailní taktikou a prostor na hrotu útoku, který Schickovi vyhovuje nejvíce, se v Leverkusenu uvolnil.



Čtyřiadvacetiletý odchovanec Sparty, který elegantním pohybem, kličkami a góly zazářil v Bohemians, se dostal v létě 2016 do Sampdorie Janov. Odtud měl putovat do Juventusu Turín, ovšem tam neprošel lékařskými testy. Navzdory tomu z něj AS Řím udělal nejdražší posilu své historie. Úplný omyl to nebyl, ale Schick se příliš neosvědčil, znovu ho nakoplo až hostování v Lipsku.

Leverkusen, který ještě nikdy nezískal bundesligový titul, by pro Schicka mohla být další zajímavá etapa. S českými pomocníky má klub zkušenosti. Nejlépe si tu vedl obránce Michal Kadlec, za kterým zůstalo 128 ligových zápasů.

Jako první přišel v roce 1992 univerzál Pavel Hapal, později dorazili třeba Martin Frýdek starší, záložník Jan Šimák nebo útočník Michal Papadopulos. Před téměř 20 lety proseděl jeden pohárový zápas na lavičce Leverkusenu náhradník Petr Čoupek. Pro Schicka se chystá dominantní role.