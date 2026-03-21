Zpět mezi střelci. Schick dvakrát udeřil hlavou, Leverkusen ale ztratil body

Leverkusen po gólech Američana Tillmana a Schicka vedl v poločase 2:0, jenže Heidenheim dokázal po změně stran vyrovnat. I na Schickovu druhou branku ze 79. minuty odpověděl v závěru druhým gólem v utkání střídající Pieringer.
Leverkusen je v tabulce šestý se čtyřbodovou ztrátou na příčky znamenající přímou kvalifikaci do Ligy mistrů. Heidenheim nezvítězil ve 14 zápasech po sobě a pozice zajišťující záchranu ho dělí 11 bodů.
Bayern se proti Unionu poprvé prosadil až v závěru prvního poločasu, kdy se krátce po sobě trefili záložníci Olise a Gnabry. Čtyři minuty po změně stran skóroval nejlepší střelec soutěže Kane a v 67. minutě přidal druhou branku v utkání Gnabry.
Bayern má sedm kol před koncem na kontě už 97 gólů a jen čtyři zásahy ho dělí od vlastního bundesligového rekordu z ročníku 1971/72.
Svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho na domácím hřišti zvítězili pošesté za sebou a ve třetím zápase v řadě zde nastříleli čtyři branky. Ligu vedou o 12 bodů před druhým Dortmundem, který má k dobru večerní zápas s Hamburkem, a míří za 35. titulem.
Wolfsburg prohrál s Werderem Brémy 0:1 a nedokázal zvítězit v desátém zápase po sobě. Doma neuspěl popáté v řadě. O třetím vítězství Brém z posledních čtyř zápasů rozhodl po změně stran útočník Njinmah. Wolfsburg je v tabulce předposlední a hrozí mu první sestup z bundesligy.
56. Behrens
72. Pieringer
85. Pieringer
22. Tillman
35. Schick
79. Schick
Ramaj – Busch, Mainka, Gimber, Behrens – Kerber (64. Pieringer), Schöppner (46. Niehues), Dorsch (84. Beck) – Dinkçi, Zivzivadze (46. Föhrenbach), C. Conteh (64. S. Conteh).
Flekken – Poku (46. Terrier, 53. Tella), Andrich (87. Kofane), Quansah, Grimaldo – Culbreath, Palacios, García (82. E. Fernández), Maza – Tillman (82. Oermann), Schick.
Feller – Traoré, Honsak, Schimmer.
Omlin, Blaswich – Tape, Hofmann.
25. Schöppner, 63. Kerber, 90. Beck, 90+6. Busch
40. Schick, 74. García, 83. Maza, 89. Quansah
Rozhodčí: Braun
43. Olise
45+1. Gnabry
49. Kane
67. Gnabry
Urbig – Stanišić, Upamecano (61. Bischof), Kim Min-čä (71. Itó), Laimer – Kimmich (C), Goretzka (87. Osmani) – Olise, Karl (61. Guerreiro), Gnabry (87. Cardozo) – Kane.
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Nsoki (46. Rothe) – Trimmel (C) (76. Juranović), Haberer, Kemlein (61. Král), Khedira, Köhn – Skarke (46. Ilić), Burcu (61. Čong U-jong).
Prescott – Pavič, Ofli, Della Rovere.
Klaus – Leite, Burke, Ansah.
3. Upamecano
30. Querfeld, 38. Doekhi
Rozhodčí: Ittrich
68. Njinmah
Grabara – Belocian, Jenz, Koulierakis – Kumbedi, Eriksen (C), Souza (80. Arnold), Maehle (80. Daghim) – Lindstrøm (65. Wimmer), Amúra (73. Majer) – Wind (73. Šiogai).
Backhaus – Deman, Friedl (C), Stark (61. Coulibaly), Sugawara – Puertas, Bittencourt (90+6. Schmetgens) – Mbangula (61. Agu), Schmid, Grüll – Njinmah (84. Musah).
M. Müller – Vavro, Gerhardt, Pejčinović.
Kolke – Čović, I. Schmidt, Topp.
40. Jenz, 90+5. Majer
90+3. Jenz
Rozhodčí: Brand – Thomsen, Stein
Počet diváků: 28917
4. S. El Mala
7. Ache
84. Martel
1. Castrop
20. Sander
60. Castrop
Schwäbe (C) – Neumann (70. Thielmann), van den Berg, Özkacar, Lund – Jóhannesson (70. Chávez), Martel – Maina (77. Waldschmidt), Kamiński, S. El Mala (77. Kainz) – Ache (77. Bülter).
Nicolas – Sander, Elvedi, Diks – Scally (88. Friedrich), Reitz (C), Engelhardt, Castrop (88. Ullrich) – Honorat (88. Mačino), Stöger (88. Bolin) – Tabaković.
Zieler, Köbbing – Heintz, Niang.
Pereira Cardoso – Chiarodia, Mohya, Neuhaus, Reyna.
37. Jóhannesson, 53. Schwäbe, 61. Kamiński, 71. Özkacar, 73. Martel, 76. Thielmann, 90+1. Kainz
71. Tabaković, 90. Reitz
86. Martel
Rozhodčí: Storks – Siewer, Bandurski
Kobel – Reggiani, Anton, N. Schlotterbeck (C) – Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Nmecha, Svensson – Beier, Adeyemi.
Heuer Fernandes – Omari, Vušković, Torunarigha – Remberg – Mikelbrencis, Vieira, Sambi Lokonga, Muheim – Königsdörffer, Otele.
Meyer – Bensebajní, Brandt, Chukwuemeka, Couto, Guirassy, Özcan, Silva, Süle.
Tangvik – Baldé, Dompé, Downs, Elfadli, Gočoleišvili, Philippe, Stange.
Rozhodčí: Matthias Jöllenbeck