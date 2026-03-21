Zpět mezi střelci. Schick dvakrát udeřil hlavou, Leverkusen ale ztratil body

Útočník Patrik Schick v německé fotbalové lize dvakrát skóroval, ale Leverkusen nakonec na hřišti posledního Heidenheimu jen remizoval 3:3. Nejlepší týmový střelec se v obou případech trefil hlavou a před reprezentační přestávkou se dostal na metu devíti ligových branek. Bayern Mnichov zvítězil jednoznačně 4:0 nad Unionem Berlín i díky 31. gólu Harryho Kanea v sezoně.
foto: Harry LangerAP

Leverkusen po gólech Američana Tillmana a Schicka vedl v poločase 2:0, jenže Heidenheim dokázal po změně stran vyrovnat. I na Schickovu druhou branku ze 79. minuty odpověděl v závěru druhým gólem v utkání střídající Pieringer.

Leverkusen je v tabulce šestý se čtyřbodovou ztrátou na příčky znamenající přímou kvalifikaci do Ligy mistrů. Heidenheim nezvítězil ve 14 zápasech po sobě a pozice zajišťující záchranu ho dělí 11 bodů.

Bayern se proti Unionu poprvé prosadil až v závěru prvního poločasu, kdy se krátce po sobě trefili záložníci Olise a Gnabry. Čtyři minuty po změně stran skóroval nejlepší střelec soutěže Kane a v 67. minutě přidal druhou branku v utkání Gnabry.

Bayern má sedm kol před koncem na kontě už 97 gólů a jen čtyři zásahy ho dělí od vlastního bundesligového rekordu z ročníku 1971/72.

Svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho na domácím hřišti zvítězili pošesté za sebou a ve třetím zápase v řadě zde nastříleli čtyři branky. Ligu vedou o 12 bodů před druhým Dortmundem, který má k dobru večerní zápas s Hamburkem, a míří za 35. titulem.

Wolfsburg prohrál s Werderem Brémy 0:1 a nedokázal zvítězit v desátém zápase po sobě. Doma neuspěl popáté v řadě. O třetím vítězství Brém z posledních čtyř zápasů rozhodl po změně stran útočník Njinmah. Wolfsburg je v tabulce předposlední a hrozí mu první sestup z bundesligy.

Německá Bundesliga
27. kolo 21. 3. 2026 15:30
Heidenheim Heidenheim : Leverkusen Leverkusen 3:3 (0:2)
Góly:
56. Behrens
72. Pieringer
85. Pieringer
Góly:
22. Tillman
35. Schick
79. Schick
Sestavy:
Ramaj – Busch, Mainka, Gimber, Behrens – Kerber (64. Pieringer), Schöppner (46. Niehues), Dorsch (84. Beck) – Dinkçi, Zivzivadze (46. Föhrenbach), C. Conteh (64. S. Conteh).
Sestavy:
Flekken – Poku (46. Terrier, 53. Tella), Andrich (87. Kofane), Quansah, Grimaldo – Culbreath, Palacios, García (82. E. Fernández), Maza – Tillman (82. Oermann), Schick.
Náhradníci:
Feller – Traoré, Honsak, Schimmer.
Náhradníci:
Omlin, Blaswich – Tape, Hofmann.
Žluté karty:
25. Schöppner, 63. Kerber, 90. Beck, 90+6. Busch
Žluté karty:
40. Schick, 74. García, 83. Maza, 89. Quansah

Rozhodčí: Braun

Německá Bundesliga
27. kolo 21. 3. 2026 15:30
Bayern Mnichov Bayern Mnichov : Union Berlín Union Berlín 4:0 (2:0)
Góly:
43. Olise
45+1. Gnabry
49. Kane
67. Gnabry
Góly:
Sestavy:
Urbig – Stanišić, Upamecano (61. Bischof), Kim Min-čä (71. Itó), Laimer – Kimmich (C), Goretzka (87. Osmani) – Olise, Karl (61. Guerreiro), Gnabry (87. Cardozo) – Kane.
Sestavy:
Rønnow – Doekhi, Querfeld, Nsoki (46. Rothe) – Trimmel (C) (76. Juranović), Haberer, Kemlein (61. Král), Khedira, Köhn – Skarke (46. Ilić), Burcu (61. Čong U-jong).
Náhradníci:
Prescott – Pavič, Ofli, Della Rovere.
Náhradníci:
Klaus – Leite, Burke, Ansah.
Žluté karty:
3. Upamecano
Žluté karty:
30. Querfeld, 38. Doekhi

Rozhodčí: Ittrich

Německá Bundesliga
27. kolo 21. 3. 2026 15:30
Wolfsburg Wolfsburg : Werder Brémy Werder Brémy 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
68. Njinmah
Sestavy:
Grabara – Belocian, Jenz, Koulierakis – Kumbedi, Eriksen (C), Souza (80. Arnold), Maehle (80. Daghim) – Lindstrøm (65. Wimmer), Amúra (73. Majer) – Wind (73. Šiogai).
Sestavy:
Backhaus – Deman, Friedl (C), Stark (61. Coulibaly), Sugawara – Puertas, Bittencourt (90+6. Schmetgens) – Mbangula (61. Agu), Schmid, Grüll – Njinmah (84. Musah).
Náhradníci:
M. Müller – Vavro, Gerhardt, Pejčinović.
Náhradníci:
Kolke – Čović, I. Schmidt, Topp.
Žluté karty:
40. Jenz, 90+5. Majer
Žluté karty:
Červené karty:
90+3. Jenz
Červené karty:

Rozhodčí: Brand – Thomsen, Stein

Počet diváků: 28917

Německá Bundesliga
27. kolo 21. 3. 2026 15:30
1. FC Köln 1. FC Köln : Mönchengladbach Mönchengladbach 3:3 (2:2)
Góly:
4. S. El Mala
7. Ache
84. Martel
Góly:
1. Castrop
20. Sander
60. Castrop
Sestavy:
Schwäbe (C) – Neumann (70. Thielmann), van den Berg, Özkacar, Lund – Jóhannesson (70. Chávez), Martel – Maina (77. Waldschmidt), Kamiński, S. El Mala (77. Kainz) – Ache (77. Bülter).
Sestavy:
Nicolas – Sander, Elvedi, Diks – Scally (88. Friedrich), Reitz (C), Engelhardt, Castrop (88. Ullrich) – Honorat (88. Mačino), Stöger (88. Bolin) – Tabaković.
Náhradníci:
Zieler, Köbbing – Heintz, Niang.
Náhradníci:
Pereira Cardoso – Chiarodia, Mohya, Neuhaus, Reyna.
Žluté karty:
37. Jóhannesson, 53. Schwäbe, 61. Kamiński, 71. Özkacar, 73. Martel, 76. Thielmann, 90+1. Kainz
Žluté karty:
71. Tabaković, 90. Reitz
Červené karty:
86. Martel
Červené karty:

Rozhodčí: Storks – Siewer, Bandurski

Německá Bundesliga
27. kolo 21. 3. 2026 18:30
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Hamburger SV Hamburger SV 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kobel – Reggiani, Anton, N. Schlotterbeck (C) – Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Nmecha, Svensson – Beier, Adeyemi.
Sestavy:
Heuer Fernandes – Omari, Vušković, Torunarigha – Remberg – Mikelbrencis, Vieira, Sambi Lokonga, Muheim – Königsdörffer, Otele.
Náhradníci:
Meyer – Bensebajní, Brandt, Chukwuemeka, Couto, Guirassy, Özcan, Silva, Süle.
Náhradníci:
Tangvik – Baldé, Dompé, Downs, Elfadli, Gočoleišvili, Philippe, Stange.

Rozhodčí: Matthias Jöllenbeck

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 27 22 4 1 97:25 70
2. Borussia DortmundDortmund 26 17 7 2 55:26 58
3. RB LipskoRB Lipsko 27 15 5 7 53:35 50
4. StuttgartStuttgart 26 15 5 6 51:34 50
5. HoffenheimHoffenheim 27 15 5 7 54:39 50
6. LeverkusenLeverkusen 27 13 7 7 52:36 46
7. Eintracht FrankfurtFrankfurt 26 10 8 8 49:49 38
8. FreiburgFreiburg 26 9 7 10 37:43 34
9. AugsburgAugsburg 26 9 4 13 31:45 31
10. Union BerlínUnion Berlín 27 8 7 12 31:46 31
11. Hamburger SVHamburg 26 7 9 10 29:37 30
12. MönchengladbachMönchengladbach 27 7 8 12 33:46 29
13. Werder BrémyBrémy 27 7 7 13 30:47 28
14. MohučMohuč 26 6 9 11 31:41 27
15. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 27 6 8 13 38:47 26
16. St. PauliSt. Pauli 26 6 6 14 23:42 24
17. WolfsburgWolfsburg 27 5 6 16 35:57 21
18. HeidenheimHeidenheim 27 3 6 18 27:61 15

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu se raduje z gólu při zápase Ligy mistrů s...

Fotbalová Liga mistrů se dozvěděla zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Liverpool odčinil úvodní zaváhání a v domácí odvetě porazil Galatasaray 4:0. Barcelona nasázela Newcastlu sedm branek a postupuje po...

ONLINE: Liverpool nestačil na Brighton, Fulham zvítězil. Do akce jde Chelsea

Sledujeme online
Brightonský útočník Danny Welbeck slaví se spoluhráči vítězství nad Liverpoolem.

Liverpool na úvod sobotního programu 31. kola anglické Premier League podlehl Brightonu 1:2, v dalším zápase Fulham porazil Burnley 3:1. Od 18.30 Chelsea hraje s Evertonem a na závěr se ve 21 hodin...

21. března 2026  13:27,  aktualizováno  18:13

Sparťanky v derby porazily Slavii a ligu vedou o osm bodů. Rozhodla kometa Rancová

Sparťanky slaví po výhře 2:1 v derby nad Slavií.

Fotbalistky Sparty jsou blízko titulu, který mohou získat po pěti letech. V sobotu porazily Slavii 2:1 a navýšily náskok v tabulce před svým rivalem už na osm bodů. První poločas byl bez branek, po...

21. března 2026  17:24

Když Spartě fandí neslyšící: Jak se vnímá atmosféra? A čím ovlivnili Ronaldinha?

Neslyšící fanynka Karolína Hrdinová během setkání se sparťanským sportovním...

S kamarádkou sedává blízko hřiště, úplně na středu. „To abych viděla na vše důležité. Lavičky jsou přímo přede mnou, a tak mám perfektní přehled o tom, co se děje,“ popisuje neslyšící fanynka...

21. března 2026  11:20

Olomoucký bek Sláma po konci v Evropě: Odhodlání si musíme přenést do ligy

Olomoucký Jiří Sláma (vpravo) v akci proti Mohuči.

Ve fotbalové Sigmě působí od deseti let. A tak logicky jízdu pohárovou Evropou nesmírně prožíval. Po čtvrteční prohře v Mohuči ale nečekaná olomoucká pohádka končí. A tak nejen obránce Jiří Sláma teď...

21. března 2026

POHLED: Tým do pohody. Nic víc. Současná Sparta se neumí kousnout

Jakub Surovčík, frustrovaný sparťanský gólman

Dokončil televizní rozhovor a ještě hezkých pár desítek vteřin se zdržel pod tribunou. Obestoupila ho početná skupinka, ale žádné výtky, vše v dobrém: podpis, poplácání po ramenou, společná fotka,...

21. března 2026  10:58

Zastavte Parrotta! Ale jak? Češi o irském střelci: Komplexní hráč, nesmí převzít míč

Irský útočník Troy Parrott řádil v dresu Alkmaaru i na Spartě. Jak si proti...

Před pár dny o něm mluvil dokonce i nově zvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani. Nevěříte? Americký politik a velký fotbalový fanoušek během svého projevu ke dni svatého Patrika, který je patronem...

21. března 2026  9:05

Dvě penalty i červená. Manchester United a Bournemouth se rozešly smírně

Harry Maguire dostal v zápase proti Bournemouthu červenou kartu.

Páteční předehrávka 31. kola anglické fotbalové Premier League vítěze nepoznala. Manchester United sice dvakrát vedl, Bournemouth ale pokaždé dokázal vyrovnat. Oba celky tak berou po remíze 2:2 jeden...

20. března 2026  22:57

Zbrojovka vyhrála v Prostějově, druhou fotbalovou ligu vede o 14 bodů

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Fotbalisté Zbrojovky Brno díky gólu v závěru nastavení zvítězili ve 20. kole druhé ligy na hřišti sestupem ohroženého Prostějova 2:1. Obě branky lídra soutěže vstřelil Lukáš Vorlický. Svěřenci...

20. března 2026  19:59

Sparťanské domácí debakly v pohárech: šok se Steauou i nejvyšší příděl od Atlétika

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Po čase si zase sparťanští fotbalisté připomněli, jak moc takové prohry bolí. Čtvrteční vysoká porážka 0:4 s nizozemským Alkmaarem ale není před bouřícími fanoušky natěšenými na evropský zápas...

20. března 2026  15:05

Darida vysvětluje návrat: Názory okolí? Padesát na padesát. Já chci týmu pomoct

Reprezentační kapitán Vladimír Darida vybíhá na rozcvičku před utkáním se...

První, co mu reprezentační manažer Pavel Nedvěd na společné schůzce řekl, bylo: „I já jsem se do národního týmu vrátil.“ Už je to přes dvacet let. Před baráží o mistrovství světa v Německu, kam se...

20. března 2026  13:37

Součet jedna a půl miliardy korun. Kolik vydělaly české kluby v pohárech

Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem.

Sparťanští fotbalisté k podzimním výdělkům z pohárové Evropy na jaře na bonusech a prémiích nepřidali ani korunu. Dvě porážky s Alkmaarem a sbohem. Olomouc, která rovněž vypadla v osmifinále...

20. března 2026  13:25

