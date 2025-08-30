Nový člen Klubu ligových kanonýrů. Schick dvakrát udeřil, Leverkusen v závěru selhal

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body 1. Eintracht Frankfurt Frankfurt 2 2 0 0 7:2 6 2. St. Pauli St. Pauli 2 1 1 0 5:3 4 3. Bayern Mnichov Bayern 1 1 0 0 6:0 3 4. Wolfsburg Wolfsburg 1 1 0 0 3:1 3 4. Augsburg Augsburg 1 1 0 0 3:1 3 6. Union Berlín Union Berlín 1 1 0 0 2:1 3 7. 1. FC Köln Kolín nad Rýnem 1 1 0 0 1:0 3 8. Stuttgart Stuttgart 2 1 0 1 2:2 3 9. Hoffenheim Hoffenheim 2 1 0 1 3:4 3 10. RB Lipsko RB Lipsko 2 1 0 1 2:6 3 11. Borussia Dortmund Dortmund 1 0 1 0 3:3 1 12. Leverkusen Leverkusen 2 0 1 1 4:5 1 13. Mönchengladbach Mönchengladbach 2 0 1 1 0:1 1 14. Hamburger SV Hamburg 2 0 1 1 0:2 1 15. Werder Brémy Brémy 2 0 1 1 4:7 1 16. Mohuč Mohuč 1 0 0 1 0:1 0 17. Freiburg Freiburg 1 0 0 1 1:3 0 18. Heidenheim Heidenheim 2 0 0 2 1:5 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18. : Sestup