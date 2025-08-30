Nový člen Klubu ligových kanonýrů. Schick dvakrát udeřil, Leverkusen v závěru selhal

Schick dal svůj první gól v tomto ročníku německé ligy v páté minutě po parádní akci Nathana Telly, který prošel vápnem a od brankové čáry poslal zpětnou přihrávku na hranici penalty, odkud český kanonýr nekompromisně zakončil.
V 64. minutě Schick zvýšil z pokutového kopu na 3:1. Domácí ale poté snížili a Karim Coulibaly ve čtvrté minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů.
Klub ligových kanonýrů před Schickem naposledy rozšířil v únoru jablonecký útočník Jan Chramosta.
44. Schmid
76. Schmidt
90+4. Coulibaly
5. Schick
35. Tillman
64. Schick
Backhaus – Sugawara, Stark (C), Coulibaly, Agu – Čović (65. Bittencourt), Lynen – Njinmah (65. Alvero), Schmid, Mbangula (71. Schmidt) – Grüll (71. Topp).
Flekken – Quansah, Tapsoba, Tape (72. Badé) – Tella (87. Maza), García (61. Palacios), Andrich (C), Grimaldo – Kofane (72. Poku), Tillman (61. Echeverri) – Schick.
Hein – Adeh, Hansen-Aarøen, Opitz, Schmetgens.
Blaswich – Arthur, Hincapié, Sarco.
37. Lynen, 45+4. Stark, 90+2. Schmidt
57. Kofane, 70. Tella, 86. Quansah
63. Stark
Rozhodčí: Braun – Heft, Osmanagic
48. Baumgartner
78. Cardoso
Gulácsi – Baku (90+1. Nedeljković), Orbán, Lukeba, Raum (C) – Banzuzi (67. Seiwald), Schlager, Baumgartner (85. Ouédraogo) – Bakayoko (67. Diomande), Cardoso (85. Openda), Nusa.
Ramaj – Föhrenbach, Gimber, Mainka (C), Busch – Kerber (69. Beck), Dorsch (58. Niehues) – Ibrahimović (58. Conteh), Honsak (77. Traoré), Scienza – Kaufmann (58. Zivzivadze).
Vandevoordt – Bitshiabu, Finkgräfe, Maksimović.
K. Müller – Schöppner, Siersleben, Paqarada.
19. Banzuzi, 61. Raum
17. Föhrenbach, 51. Kaufmann, 55. Busch, 59. Kerber, 66. Conteh
Rozhodčí: Willenborg – Müller, Wessel
Počet diváků: 43495
90+2. Prömel
17. Dōan
27. Dōan
51. Uzun
Baumann (C) – Coufal, Hranáč (72. Hajdari), Chaves, Bernardo (87. Prass) – Asllani (72. Moerstedt), Tohumcu (59. Prömel), Avdullahu, Kramarić (59. Damar), Touré – Lemperle.
Zetterer – Kristensen (83. Højlund), Collins, Koch (C), Theate – Dōan (78. Buta), Uzun (63. Brown), Larsson, Šájbí, Bahoya (63. Knauff) – Wahi (83. Batshuayi).
L. Philipp – Akpoguma, Kabak, Mokwa.
Grahl – Baum, Nkounkou, Schirí.
57. Tohumcu
45. Šájbí, 84. Buta
Rozhodčí: Gerach – Sather, Kessel
79. Andrés
Nübel – Vagnoman, Mittelstädt (74. Nartey), Stiller, Jeltsch – Hendriks, Tomás (74. Assignon) – Karazor (C) (64. Andrés), Demirović, Undav (14. Führich, 64. Jovanović) – Leweling.
Nicolas – Scally (85. Netz), Ullrich (85. Ranos), Sander, Elvedi – Diks, Honorat – Reitz (C) (84. Neuhaus), Mačino (75. Castrop), Stöger (84. Chiarodia) – Hack.
Bredlow – Zagadou, Stenzel, Darvich.
Omlin, Sippel – Friedrich, Fraulo.
24. Mittelstädt, 54. Leweling
75. Scally
Rozhodčí: S. Jablonski – S. Thielert, E. Beitinger
Počet diváků: 60000