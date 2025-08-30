Nový člen Klubu ligových kanonýrů. Schick dvakrát udeřil, Leverkusen v závěru selhal

Útočník Patrik Schick se stal členem Klubu ligových kanonýrů. Díky dvěma gólům v utkání Leverkusenu v Brémách dosáhl devětadvacetiletý český fotbalový reprezentant hranice 100 branek v nejvyšších soutěžích. Úřadující německý vicemistr v zápase 2. bundesligového kola ztratil vedení 3:1, zápas skončil 3:3.
Útočník Patrik Schick z Leverkusenu se raduje ze svého gólu.

Schick dal svůj první gól v tomto ročníku německé ligy v páté minutě po parádní akci Nathana Telly, který prošel vápnem a od brankové čáry poslal zpětnou přihrávku na hranici penalty, odkud český kanonýr nekompromisně zakončil.

V 64. minutě Schick zvýšil z pokutového kopu na 3:1. Domácí ale poté snížili a Karim Coulibaly ve čtvrté minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů.

Klub ligových kanonýrů před Schickem naposledy rozšířil v únoru jablonecký útočník Jan Chramosta.

Německá Bundesliga
2. kolo 30. 8. 2025 15:30
Werder Brémy Werder Brémy : Leverkusen Leverkusen 3:3 (1:2)
Góly:
44. Schmid
76. Schmidt
90+4. Coulibaly
Góly:
5. Schick
35. Tillman
64. Schick
Sestavy:
Backhaus – Sugawara, Stark (C), Coulibaly, Agu – Čović (65. Bittencourt), Lynen – Njinmah (65. Alvero), Schmid, Mbangula (71. Schmidt) – Grüll (71. Topp).
Sestavy:
Flekken – Quansah, Tapsoba, Tape (72. Badé) – Tella (87. Maza), García (61. Palacios), Andrich (C), Grimaldo – Kofane (72. Poku), Tillman (61. Echeverri) – Schick.
Náhradníci:
Hein – Adeh, Hansen-Aarøen, Opitz, Schmetgens.
Náhradníci:
Blaswich – Arthur, Hincapié, Sarco.
Žluté karty:
37. Lynen, 45+4. Stark, 90+2. Schmidt
Žluté karty:
57. Kofane, 70. Tella, 86. Quansah
Červené karty:
63. Stark
Červené karty:

Rozhodčí: Braun – Heft, Osmanagic

Německá Bundesliga
2. kolo 30. 8. 2025 15:30
RB Lipsko RB Lipsko : Heidenheim Heidenheim 2:0 (0:0)
Góly:
48. Baumgartner
78. Cardoso
Góly:
Sestavy:
Gulácsi – Baku (90+1. Nedeljković), Orbán, Lukeba, Raum (C) – Banzuzi (67. Seiwald), Schlager, Baumgartner (85. Ouédraogo) – Bakayoko (67. Diomande), Cardoso (85. Openda), Nusa.
Sestavy:
Ramaj – Föhrenbach, Gimber, Mainka (C), Busch – Kerber (69. Beck), Dorsch (58. Niehues) – Ibrahimović (58. Conteh), Honsak (77. Traoré), Scienza – Kaufmann (58. Zivzivadze).
Náhradníci:
Vandevoordt – Bitshiabu, Finkgräfe, Maksimović.
Náhradníci:
K. Müller – Schöppner, Siersleben, Paqarada.
Žluté karty:
19. Banzuzi, 61. Raum
Žluté karty:
17. Föhrenbach, 51. Kaufmann, 55. Busch, 59. Kerber, 66. Conteh

Rozhodčí: Willenborg – Müller, Wessel

Počet diváků: 43495

Německá Bundesliga
2. kolo 30. 8. 2025 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2)
Góly:
90+2. Prömel
Góly:
17. Dōan
27. Dōan
51. Uzun
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal, Hranáč (72. Hajdari), Chaves, Bernardo (87. Prass) – Asllani (72. Moerstedt), Tohumcu (59. Prömel), Avdullahu, Kramarić (59. Damar), Touré – Lemperle.
Sestavy:
Zetterer – Kristensen (83. Højlund), Collins, Koch (C), Theate – Dōan (78. Buta), Uzun (63. Brown), Larsson, Šájbí, Bahoya (63. Knauff) – Wahi (83. Batshuayi).
Náhradníci:
L. Philipp – Akpoguma, Kabak, Mokwa.
Náhradníci:
Grahl – Baum, Nkounkou, Schirí.
Žluté karty:
57. Tohumcu
Žluté karty:
45. Šájbí, 84. Buta

Rozhodčí: Gerach – Sather, Kessel

Německá Bundesliga
2. kolo 30. 8. 2025 15:30
Stuttgart Stuttgart : Mönchengladbach Mönchengladbach 1:0 (0:0)
Góly:
79. Andrés
Góly:
Sestavy:
Nübel – Vagnoman, Mittelstädt (74. Nartey), Stiller, Jeltsch – Hendriks, Tomás (74. Assignon) – Karazor (C) (64. Andrés), Demirović, Undav (14. Führich, 64. Jovanović) – Leweling.
Sestavy:
Nicolas – Scally (85. Netz), Ullrich (85. Ranos), Sander, Elvedi – Diks, Honorat – Reitz (C) (84. Neuhaus), Mačino (75. Castrop), Stöger (84. Chiarodia) – Hack.
Náhradníci:
Bredlow – Zagadou, Stenzel, Darvich.
Náhradníci:
Omlin, Sippel – Friedrich, Fraulo.
Žluté karty:
24. Mittelstädt, 54. Leweling
Žluté karty:
75. Scally

Rozhodčí: S. Jablonski – S. Thielert, E. Beitinger

Počet diváků: 60000

Německá Bundesliga
2. kolo 30. 8. 2025 18:30
Augsburg Augsburg : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)
2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Eintracht FrankfurtFrankfurt 2 2 0 0 7:2 6
2. St. PauliSt. Pauli 2 1 1 0 5:3 4
3. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 6:0 3
4. WolfsburgWolfsburg 1 1 0 0 3:1 3
4. AugsburgAugsburg 1 1 0 0 3:1 3
6. Union BerlínUnion Berlín 1 1 0 0 2:1 3
7. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 1 1 0 0 1:0 3
8. StuttgartStuttgart 2 1 0 1 2:2 3
9. HoffenheimHoffenheim 2 1 0 1 3:4 3
10. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:6 3
11. Borussia DortmundDortmund 1 0 1 0 3:3 1
12. LeverkusenLeverkusen 2 0 1 1 4:5 1
13. MönchengladbachMönchengladbach 2 0 1 1 0:1 1
14. Hamburger SVHamburg 2 0 1 1 0:2 1
15. Werder BrémyBrémy 2 0 1 1 4:7 1
16. MohučMohuč 1 0 0 1 0:1 0
17. FreiburgFreiburg 1 0 0 1 1:3 0
18. HeidenheimHeidenheim 2 0 0 2 1:5 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

