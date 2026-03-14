Schickova asistence, dvě červené i zrušené góly. Leverkusen remizoval s Bayernem

  18:14
Patrik Schick při návratu do sestavy přihrál na gól Leverkusenu v domácím šlágru německé fotbalové ligy s Bayernem Mnichov, hosté ale navzdory dvěma vyloučením uhráli remízu 1:1. Ztráty lídra využil druhý Dortmund, jenž zdolal Augsburg 2:0 a snížil náskok Bayernu na devět bodů. Třetí Hoffenheim s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem doma jen remizoval se sestupem ohroženým Wolfsburgem 1:1.
Patrik Schick z Leverkusenu vede míč v utkání s Bayernem Mnichov. | foto: AP

Leverkusen šel do vedení už v šesté minutě. Schick posunul míč Garcíovi, jenž si jej navedl na střelu a s přispěním Tahovy teče překonal brankáře Ulreicha.

Bývalý obránce domácích o dvacet minut později zdánlivě své zaváhání napravil, jeho branku ale videorozhodčí odvolal pro hru rukou. Mizérii Bayernu v prvním poločase podtrhl v 42. minutě tvrdý Jacksonův faul, za nějž senegalský útočník po kontrole u videa viděl červenou kartu.

Bayer ve druhém poločase mohl několikrát vedení navýšit, ale neuspěl. Ve velké šanci těsně před odchodem ze hřiště v 61. minutě selhal také Schick, jenž nehrál kvůli zranění tři zápasy.

Patrik Schick z Leverkusenu hlavičkuje v utkání s Bayernem Mnichov.

Záhy po střídání českého reprezentanta Bayernu opět sebral vyrovnání videorozhodčí, jenž před Kaneovým gólem znovu odhalil střelcovu hru rukou.

Díazova trefa po chybě Andricha o osm minut později už platila a hosté vyrovnali. Její autor v 84. minutě nafilmoval pád, viděl druhou žlutou kartu a poslal Bayern do devíti.

Leverkusen si v dvojnásobné přesilovce vytvořil drtivý závěrečný tlak, jenže Hofmannův gól v nastavení nemohl platit, protože třiatřicetiletý záložník byl v těsném ofsajdu. Bayer je v tabulce šestý.

Obránce Vladimír Coufal z Hoffenheimu (vlevo) a Mohammed Amoura z Wolfsburgu

Dortmund vedl od 13. minuty zásluhou Adeyemiho a po hodině hry výhru pojistil hlavičkou z rohu Reggiani. Osmnáctiletý obránce si tak otevřel střelecký účet v dresu Borussie.

Hoffenheim zachránil bod za remízu s předposledním Wolfsburgem díky gólu střídajícího Promela, jenž v 83. minutě reagoval na vedoucí branku Kulierakise. TSG na Bayern ztrácí 17 bodů. Wolfsburg bodoval po třech porážkách, na výhru už čeká devět kol a na místa zaručující záchranu ztrácí tři body.

Německá Bundesliga
26. kolo 14. 3. 2026 15:30
Leverkusen Leverkusen : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 1:1 (1:0)
Góly:
6. García
Góly:
69. Díaz
Sestavy:
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Culbreath (77. Hofmann), E. Fernández, García (77. Palacios), Poku (87. Tella) – Terrier (46. Maza), Tillman – Schick (61. Kofane).
Sestavy:
Ulreich – Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer (88. Kim Min-čä) – Kimmich (C), Pavlović (61. Goretzka) – Olise (89. Bischof), Karl (61. Kane), Díaz – Jackson.
Náhradníci:
Omlin, Lomb – Oermann, Tape.
Náhradníci:
Prescott – Gnabry, Guerreiro, Ofli, Cardozo.
Žluté karty:
56. E. Fernández, 74. Andrich, 90+5. Tapsoba
Žluté karty:
32. Tah, 70. Vincent Kompany, 74. Díaz, 90+7. Ulreich
Červené karty:
Červené karty:
42. Jackson, 84. Díaz

Rozhodčí: Christian Dingert. Asistenti: Benedikt Kempkes, Marco Achmüller. Čtvrtý rozhodčí: Florian Exner. VAR: Pascal Müller. AVAR: Markus Sinn

Německá Bundesliga
26. kolo 14. 3. 2026 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Wolfsburg Wolfsburg 1:1 (0:0)
Góly:
83. Prömel
Góly:
64. Koulierakis
Sestavy:
Baumann – Coufal, Kabak, Hranáč, Bernardo – Avdullahu (79. Bebou), Burger – Kramarić – Prass (61. Prömel), Asllani (61. Lemperle), Touré.
Sestavy:
Grabara – Koulierakis, Jenz, Belocian – Kumbedi, Lindstrøm (63. Daghim), Souza, Eriksen (90+6. Gerhardt), Maehle – Pejčinović (63. Wind), Amúra (80. Wimmer).
Náhradníci:
L. Philipp – Akpoguma, Hajdari, Lässig, Campbell, Moerstedt.
Náhradníci:
Pervan – Vavro, Adjetey, Majer, Šiogai.
Žluté karty:
Žluté karty:
69. Souza, 85. Eriksen, 90+8. Koulierakis
Německá Bundesliga
26. kolo 14. 3. 2026 15:30
Borussia Dortmund Borussia Dortmund : Augsburg Augsburg 2:0 (1:0)
Góly:
13. Adeyemi
59. Reggiani
Góly:
Sestavy:
Kobel – Reggiani, Anton, N. Schlotterbeck (C) – Ryerson, Bellingham, Nmecha (86. Brandt), Svensson (74. Silva) – Sabitzer (86. Chukwuemeka), Adeyemi (90. Guirassy) – Beier (85. Couto).
Sestavy:
Dahmen – Chaves, K. Schlotterbeck (C), Zesiger – Fellhauer, Jakić (80. Wolf), Massengo (60. Rexhbeçaj), Giannoulis (68. Gregoritsch) – Rieder, Claude-Maurice (60. Kade) – Ribeiro (80. Kömür).
Náhradníci:
Meyer – Süle, Özcan, Inácio.
Náhradníci:
Labrović, Klein – Pedersen, N. Banks.

Rozhodčí: Dankert – Rohde, Wessel

Německá Bundesliga
26. kolo 14. 3. 2026 15:30
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt : Heidenheim Heidenheim 1:0 (0:0)
Góly:
53. Kalimuendo
Góly:
Sestavy:
Zetterer – Brown, Amenda, Koch (C), Collins – Dóan (89. Arrhov), Larsson, Šájbí (81. Baum) – Amajmúni (81. Burkardt), Bahoya (90+3. Højlund), Kalimuendo (81. Schirí).
Sestavy:
Ramaj – Behrens, Gimber, Mainka (C), Busch (84. Traoré) – Dorsch (63. Kaufmann), Schöppner, Kerber (80. Honsak) – Ibrahimović (63. S. Conteh), Zivzivadze (80. Schimmer), Dinkçi.
Náhradníci:
Grahl – Doumbia, Dahúd, Götze.
Náhradníci:
Feller – Föhrenbach, Kolle, Niehues.
Žluté karty:
38. Koch, 82. Zetterer
Žluté karty:
57. Dorsch, 70. Dinkçi
Červené karty:
73. Koch
Červené karty:

Rozhodčí: Osmers – Schaal, Schüller

Počet diváků: 58700

Německá Bundesliga
26. kolo 14. 3. 2026 18:30
Hamburger SV Hamburger SV : 1. FC Köln 1. FC Köln 0:0 (-:-)
Sestavy:
Heuer Fernandes – Omari, Vušković, Torunarigha – Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim (C) – Vieira, Königsdörffer – Downs.
Sestavy:
Schwäbe (C) – Krauß, van den Berg, Özkacar, Lund – Jóhannesson, Martel – Niang, Kamiński, S. El Mala – Ache.
Náhradníci:
Tangvik – Baldé, Dompé, Elfadli, Glatzel, Gočoleišvili, Otele, Philippe, Stange.
Náhradníci:
Zieler – Bülter, Chávez, Heintz, Kainz, Maina, Neumann, Sebulonsen, Waldschmidt.

Rozhodčí: Welz – Thomsen, Stein

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 26 21 4 1 93:25 67
2. Borussia DortmundDortmund 26 17 7 2 55:26 58
3. HoffenheimHoffenheim 26 15 5 6 54:34 50
4. StuttgartStuttgart 25 14 5 6 50:34 47
5. RB LipskoRB Lipsko 25 14 5 6 48:34 47
6. LeverkusenLeverkusen 26 13 6 7 49:33 45
7. Eintracht FrankfurtFrankfurt 26 10 8 8 49:49 38
8. FreiburgFreiburg 25 9 7 9 37:42 34
9. AugsburgAugsburg 26 9 4 13 31:45 31
10. Hamburger SVHamburg 25 7 8 10 28:36 29
11. Union BerlínUnion Berlín 25 7 7 11 30:42 28
12. MönchengladbachMönchengladbach 26 7 7 12 30:43 28
13. Werder BrémyBrémy 25 6 7 12 29:45 25
14. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 25 6 6 13 34:43 24
15. MohučMohuč 25 5 9 11 29:41 24
16. St. PauliSt. Pauli 26 6 6 14 23:42 24
17. WolfsburgWolfsburg 26 5 6 15 35:56 21
18. HeidenheimHeidenheim 26 3 5 18 24:58 14

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

Schickova asistence, dvě červené i zrušené góly. Leverkusen remizoval s Bayernem

Patrik Schick při návratu do sestavy přihrál na gól Leverkusenu v domácím šlágru německé fotbalové ligy s Bayernem Mnichov, hosté ale navzdory dvěma vyloučením uhráli remízu 1:1. Ztráty lídra využil...

