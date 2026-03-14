Schickova asistence, dvě červené i zrušené góly. Leverkusen remizoval s Bayernem

Leverkusen šel do vedení už v šesté minutě. Schick posunul míč Garcíovi, jenž si jej navedl na střelu a s přispěním Tahovy teče překonal brankáře Ulreicha.
Bývalý obránce domácích o dvacet minut později zdánlivě své zaváhání napravil, jeho branku ale videorozhodčí odvolal pro hru rukou. Mizérii Bayernu v prvním poločase podtrhl v 42. minutě tvrdý Jacksonův faul, za nějž senegalský útočník po kontrole u videa viděl červenou kartu.
Bayer ve druhém poločase mohl několikrát vedení navýšit, ale neuspěl. Ve velké šanci těsně před odchodem ze hřiště v 61. minutě selhal také Schick, jenž nehrál kvůli zranění tři zápasy.
Záhy po střídání českého reprezentanta Bayernu opět sebral vyrovnání videorozhodčí, jenž před Kaneovým gólem znovu odhalil střelcovu hru rukou.
Díazova trefa po chybě Andricha o osm minut později už platila a hosté vyrovnali. Její autor v 84. minutě nafilmoval pád, viděl druhou žlutou kartu a poslal Bayern do devíti.
Leverkusen si v dvojnásobné přesilovce vytvořil drtivý závěrečný tlak, jenže Hofmannův gól v nastavení nemohl platit, protože třiatřicetiletý záložník byl v těsném ofsajdu. Bayer je v tabulce šestý.
Dortmund vedl od 13. minuty zásluhou Adeyemiho a po hodině hry výhru pojistil hlavičkou z rohu Reggiani. Osmnáctiletý obránce si tak otevřel střelecký účet v dresu Borussie.
Hoffenheim zachránil bod za remízu s předposledním Wolfsburgem díky gólu střídajícího Promela, jenž v 83. minutě reagoval na vedoucí branku Kulierakise. TSG na Bayern ztrácí 17 bodů. Wolfsburg bodoval po třech porážkách, na výhru už čeká devět kol a na místa zaručující záchranu ztrácí tři body.
6. García
69. Díaz
Blaswich – Quansah, Andrich (C), Tapsoba – Culbreath (77. Hofmann), E. Fernández, García (77. Palacios), Poku (87. Tella) – Terrier (46. Maza), Tillman – Schick (61. Kofane).
Ulreich – Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer (88. Kim Min-čä) – Kimmich (C), Pavlović (61. Goretzka) – Olise (89. Bischof), Karl (61. Kane), Díaz – Jackson.
Omlin, Lomb – Oermann, Tape.
Prescott – Gnabry, Guerreiro, Ofli, Cardozo.
56. E. Fernández, 74. Andrich, 90+5. Tapsoba
32. Tah, 70. Vincent Kompany, 74. Díaz, 90+7. Ulreich
42. Jackson, 84. Díaz
Rozhodčí: Christian Dingert. Asistenti: Benedikt Kempkes, Marco Achmüller. Čtvrtý rozhodčí: Florian Exner. VAR: Pascal Müller. AVAR: Markus Sinn
83. Prömel
64. Koulierakis
Baumann – Coufal, Kabak, Hranáč, Bernardo – Avdullahu (79. Bebou), Burger – Kramarić – Prass (61. Prömel), Asllani (61. Lemperle), Touré.
Grabara – Koulierakis, Jenz, Belocian – Kumbedi, Lindstrøm (63. Daghim), Souza, Eriksen (90+6. Gerhardt), Maehle – Pejčinović (63. Wind), Amúra (80. Wimmer).
L. Philipp – Akpoguma, Hajdari, Lässig, Campbell, Moerstedt.
Pervan – Vavro, Adjetey, Majer, Šiogai.
69. Souza, 85. Eriksen, 90+8. Koulierakis
13. Adeyemi
59. Reggiani
Kobel – Reggiani, Anton, N. Schlotterbeck (C) – Ryerson, Bellingham, Nmecha (86. Brandt), Svensson (74. Silva) – Sabitzer (86. Chukwuemeka), Adeyemi (90. Guirassy) – Beier (85. Couto).
Dahmen – Chaves, K. Schlotterbeck (C), Zesiger – Fellhauer, Jakić (80. Wolf), Massengo (60. Rexhbeçaj), Giannoulis (68. Gregoritsch) – Rieder, Claude-Maurice (60. Kade) – Ribeiro (80. Kömür).
Meyer – Süle, Özcan, Inácio.
Labrović, Klein – Pedersen, N. Banks.
Rozhodčí: Dankert – Rohde, Wessel
53. Kalimuendo
Zetterer – Brown, Amenda, Koch (C), Collins – Dóan (89. Arrhov), Larsson, Šájbí (81. Baum) – Amajmúni (81. Burkardt), Bahoya (90+3. Højlund), Kalimuendo (81. Schirí).
Ramaj – Behrens, Gimber, Mainka (C), Busch (84. Traoré) – Dorsch (63. Kaufmann), Schöppner, Kerber (80. Honsak) – Ibrahimović (63. S. Conteh), Zivzivadze (80. Schimmer), Dinkçi.
Grahl – Doumbia, Dahúd, Götze.
Feller – Föhrenbach, Kolle, Niehues.
38. Koch, 82. Zetterer
57. Dorsch, 70. Dinkçi
73. Koch
Rozhodčí: Osmers – Schaal, Schüller
Počet diváků: 58700
Heuer Fernandes – Omari, Vušković, Torunarigha – Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim (C) – Vieira, Königsdörffer – Downs.
Schwäbe (C) – Krauß, van den Berg, Özkacar, Lund – Jóhannesson, Martel – Niang, Kamiński, S. El Mala – Ache.
Tangvik – Baldé, Dompé, Elfadli, Glatzel, Gočoleišvili, Otele, Philippe, Stange.
Zieler – Bülter, Chávez, Heintz, Kainz, Maina, Neumann, Sebulonsen, Waldschmidt.
Rozhodčí: Welz – Thomsen, Stein