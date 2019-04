Stydlivý, zakřiknutý, je to jiný Schick, postěžoval si kouč AS Řím

S bídou AS Řím se veze i český útočník Patrik Schick. V nedělním šlágru italské ligy proti Neapoli (1:4) sice zařídil jediný gól poražených, když vybojoval penaltu, ale jako první střídající po hodině hry odnesl průběžný stav 1:3 za všechny. Fanoušci na něj pískali.

I když nehrál hůř než ostatní, i když byl možná vidět víc než druhý útočník Edin Džeko, nese si cejch nejdražší posily v historii (v přepočtu téměř miliardu korun). A když se týmu nedaří, je skoro první na ráně. Zvlášť proti Neapoli, což je pro fandy AS největší rival.

„V některých chvílích a situacích vypadá stydlivě a zakřiknutě. V dřívějších zápasech za Sampdorii Janov nebo v české reprezentaci je to jiný hráč - sebevědomý, motivovaný, pokouší se o driblink,“ řekl na tiskovce trenér Caludio Ranieri. „Ten kluk je tady, protože je to skvělý hráč. Ale čekám, kdy to mně i veřejnosti ukáže.“

Zdá se, že Ranieri už ztrácí nervy. Před třemi týdny nahradil Eusebia di Francesca, začal hubenou výhrou nad Empoli, kterou trefil právě český útočník.

O Schickovi tehdy prohlásil. „Co jsem slyšel, Schick má všechno, co je třeba k tomu, aby byl fantastický fotbalista. Techniku, rychlost, ovládání míče, umí dávat góly. Řekl jsem mu, že může být jedním z mých mužů. Dnes to do jisté míry dokázal.“

Jenže pak AS Řím prohrál ve Ferraře a naposledy utrpěl domácí debakl od Neapole. V tabulce je až sedmý mimo pohárové příčky. To je na loňského semifinalistu Champions League a třetí tým italské ligy zoufale málo.

„Těžko uvěřitelné, jak se může tým proměnit během deseti měsíců,“ cituje Gazzetta fanouškovské fórum.

Příznivci AS Řím jsou tak otrávení a odevzdaní jako jejich hráči. Sestavují žebříčky nejhorších zápasů v historii a dokonce i jejich zloba po duelu s Neapolí neměla grády jako dřív. Pokřiky jako „Žoldáci“ a „Běžte do práce“ měly malou intenzitu.

Žádají klubovou ikonu Francesca Tottiho, sportovního ředitele, aby začal se změnami: „Začněte hned, kapitáne. A hned ráno klíče od Trigoria dejte Contemu.“

Trigorio je tréninkové centrum AS Řím a Antonio Conte někdejší reprezentační záložník a poté úspěšný trenér Juventusu, Chelsea či italské reprezentace.

Schick je v klubu rok a půl, v letošním ročníku dal v 28 soutěžních zápasech pět gólů, v minulém skóroval jen dvakrát v italské lize a jednou v poháru.