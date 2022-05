Hložek a Leverkusen? Něco o tom vím, culil se Schick. V klubu dal doporučení

Schick s Hložkem budou už brzy klubovými kolegy.

Leverkusen je domluvený s hráčem i se Spartou, ladí se poslední detaily a formality odchodu, který má být největší v historii české ligy.

„Na českého parťáka se těším, i pro mě to bude plus,“ kývl Schick, český fotbalista roku, po nedělním galavečeru. „Hložanovi zkusím příchod do nového prostředí co nejvíc ulehčit. Sám vím, jaké to bylo, když jsem poprvé přišel do zahraničí, v Itálii jsem neznal řeč, sžíval jsem s novým prostředím a jinými spoluhráči.“

Dva nejvýraznější zástupci současného českého fotbalu jako by ve svých zahraničních klubech přijali tak trochu dvojí role: Tomáš Souček se přimluvil a posléze usnadnil příchody Vladimíra Coufala či Alexe Krále do anglického West Hamu. Nyní se rozrůstá i česká enkláva v německém Leverkusenu.

„Výkonnostně, herně ani fotbalově jsem nikomu radit nemusel. Na to mají v klubu samozřejmě spoustu lidí, kteří rozhodují,“ poznamenal Schick. „Ale měli jsme konverzaci s trenérem i sportovním ředitelem, kteří se vyptávali na Adamův charakter a podobně.“

Ptáte se, jestli Schick o šest let mladšího spoluhráče z reprezentace doporučil? „Samozřejmě!“ vypálí bez přemýšlení.

Je otázka dnů nebo možná spíš hodin, než dojde k oficiálnímu potvrzení celého transferu. Hložek už na konci minulého týdne v doprovodu zkušeného agenta Pavla Pasky jednal v Německu, prošel zdravotní prohlídkou a prohlédl si zázemí.

Do Leverkusenu, kde bude sedmým českým vyslancem v historii klubu, míří navíc v době fotbalového rozpuku. Což je pozitivní zpráva.

„Bayer má ambice, cílem je porvat se o druhé místo v bundeslize a dojít co nejdál v Lize mistrů i v německém poháru,“ zmínil Schick, jenž navzdory zájmu předních evropských značek zůstává. Před pár dny podepsal nový kontrakt do roku 2027.

„Nemusel jsem se ani příliš rozmýšlet, diskuse nebyla zdlouhavá. Jen jsem si vyslechl, jaké má klub plány. Jo, nějaké nabídky se k nám donesly,“ potvrdil sice. „Ale já od začátku věřil tomu, že pro můj progres a další růst je správné, abych prodloužil v Leverkusenu a udělal další kvalitní sezonu.“

Nově i po boku Hložka, který by měl v sestavě dostat místo pod hrotem či na křídle. A pokud by Schick časem přestoupil jinam, klidně může nejmladší český reprezentant obsadit jeho místo v útoku, i když: na podobné úvahy je zatím opravdu příliš brzy.

Takže zpátky do současnosti.

„Leverkusen v létě nehodlá pouštět nikoho ze základního kádru, důležití hráči zůstanou a další přijdou. I to pro mě bylo při rozhodování přesvědčilo,“ dodal Schick, který tým v uplynulé sezoně střelecky táhl.

Nováček Hložek se mu zkusí aspoň přiblížit.