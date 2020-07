Úvahy a debaty o přestupu útočníka Schicka nabraly nový směr: Milán!

8:57 , aktualizováno 8:57

Je to pro fotbalového útočníka Patrika Schicka zatraceně našlapané léto. Prodloužená bundesliga se mu protáhla do konce června, následovala rychlá dovolená, na víkend se chystá svatba a v půlce srpna už by měl hrát za Lipsko čtvrtfinále Ligy mistrů. A nebo to bude jinak? Dost možná ano!