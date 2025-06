Šestadvacetiletý technický středopolař před sezonou odešel do Polska z Českých Budějovic, kde pomohl k záchraně. Lákalo ho zahraničí a svůj odchod naplánoval dobře. Hellebrand působil i ve Slavii, a tak má srovnání s velkými českými kluby. Górnik by podle něj podmínkami či zázemím patřil i u nás mezi elitu.

Klub má pohárové ambice, ale letos se mu tolik nevedlo. Ve vyrovnané tabulce skončil až devátý. „Mohli jsme se dostat výš. V zimě to vypadalo, že můžeme útočit na poháry. Na začátku jara jsme ale prohráli tři zápasy za sebou a bylo téměř po nadějích. Pak přišel nový trenér, ale už jsme měli velkou ztrátu,“ líčí.

Hellebrand osobně prožil výbornou sezonu. Nastoupil do 32 ze 34 zápasů, jednou z toho pykal za žluté karty. Dvakrát skóroval, ale ze své pozice hlavně tvořil hru a šance pro spoluhráče. V úvodu si však také prožil těžké chvilky.

„V prvním zápase jsem střídal v poločase, další tři utkání nehrál od začátku. Ale trenér Jan Urban mi dal znovu šanci a pak už jsem hrál pravidelně od začátku. Děkuji jemu i ostatním za možnost. Kdyby mi někdo řekl, že první sezona bude taková, tak jsem nadšený,“ hodnotí.

Kromě tradičně vysokých známek v hodnocení Hellebrandovy zdařilé výkony potvrzuje i jeho rostoucí hodnota. Podle serveru Transfermarkt, který se na to specializuje, vyrostla jeho cenovka za sezonu z 550 tisíc na současné dva miliony eur, tedy zhruba 50 milionů korun. „Jsem šťastný, že v Górniku mohu hrát. Cítím se tu jako doma. Všichni mi pomáhají, jsou milí a příjemní,“ raduje se.

Také osobně se mu život u našich východních sousedů líbí. „Zvykl jsem si rychle, je to podobné jako u nás. Navíc to mám domů do Zlína dvě hodiny autem, to je o hodinu a půl méně, než jsem jezdil do Budějovic,“ srovnává.

Příjemně se zvyká i na vášeň, kterou Poláci do fotbalu mají. „Je to úplně jiné než v Česku. Fotbal je v Polsku sport číslo jedna. Na zápasech bývají plné stadiony, na ulici nás lidé poznávají,“ přibližuje.

Hlavní hvězdou týmu je bývalý německý reprezentant Lukas Podolski. Hellebrand už krátce po příchodu tvrdil, že je pořád skvělý fotbalista a v soukromí normální kluk. „Pořád to platí. Prodloužil smlouvu ještě o rok, takže jsem rád, že bude pokračovat,“ hlásí.

Nový kontrakt prodloužený o dva roky je nachystaný i pro českého záložníka. Ten stávající má do léta 2027. „Moc si toho vážím. Domluvili jsme se, že uvidíme v létě podle zájmu. Potvrdilo se mi, že přestup do Polska byla dobrá volba. Jsem tu moc spokojený, ale kdyby přišla výhodná nabídka pro mě i pro klub, tak se chci ještě posunout,“ uvádí.

Dalším cílem v Hellebrandově kariéře může být národní tým. V mládeži český dres oblékal a zaujal i trenéry seniorské reprezentace. Při jarní nominaci na dvojutkání s Faerskými ostrovy a Gibraltarem byl v širší nominaci, byť přímo na sraz se nedostal. „Překvapilo mě to. Ale moc rád bych si za národní tým zahrál, tak věřím, že se mi to alespoň jednou splní,“ potvrzuje.

V kabině Górniku je Hellebrand součástí rostoucí české kolonie. Lukáše Ambrose s Filipem Prebslem nově doplnil Michal Sáček. K tomu v týmu působí i Slovák Matúš Kmeť. „Sedíme vedle sebe v šatně. Je to fajn, že je nás tam víc,“ chválí.

Záložník sleduje i svůj bývalý klub, Dynamo však letos sestoupilo z nejvyšší soutěže. „Mrzí mě to. Ale Budějovice mi daly jednoznačně nejvíc ze všech českých klubů a díky nim jsem na současné úrovni. Budu jim vždy fandit,“ uzavřel.