Podolski je legenda i normální kluk. Hellebrand o hvězdě i polském začátku

Jaké máte zatím pocity v novém působišti?

Moc se mi tu líbí. Vždy byl můj sen zahrát si v zahraničí. A můj nový klub splňuje všechno, co jsem si představoval.

Je rozdílný život v Polsku oproti tomu českému?

Změna to celkově určitě je. Ale co se týče života mimo hřiště, tak mi to přijde hodně podobné, jako znám v Česku.

Zařadíte Górnik z pohledu jeho úrovně mezi české kluby?

Górnik je obrovský klub, a to co se týče historie, fanoušků i celkového zázemí. V porovnání s kluby u nás si myslím, že by patřil mezi nejlepší, do horních pater tabulky.

Zvykl už jste si na cizí řeč, nové prostředí a stadion?

Stadion je nádherný, vlastně jsem tak velký v Česku ani nezažil. Do konce roku by se měla otevřít hlavní tribuna, se kterou se navýší kapacita na zhruba 35 tisíc lidí, což je super. Parta je tu skvělá, jsem vděčný za to, jak mě kluci přijali. Polština je dost podobná češtině, takže rozumím skoro všemu a i docela dobře mluvím. Zvykl jsem si celkem rychle.

Získal jste si v letní přípravě místo v základní sestavě?

Věřím, že ano. V přípravě jsem se cítil dobře. První zápas hrajeme o víkendu v Lechu Poznaň. Snad budu hrát od začátku.

S čím jde klub do sezony?

Cílem jsou určitě evropské poháry. A chceme se prezentovat kvalitním fotbalem.

Jaké máte osobní cíle?

Jdu stejně do každé sezony. Budu se snažit co nejvíc pomoci týmu. Fotbal a hlavně míč si hodně užívám. Proto už jsem se moc těšil na začátek přípravy a teď také na úvod nové sezony.

V týmu se potkáváte s německou hvězdou Lukasem Podolským. Jaký je?

Je to velká legenda. Všichni ho tu mají rádi. Ale je to opravdu úplně normální kluk. Člověk si váží, že s ním může hrát, když ví, co všechno dokázal. Jsem rád, že mám možnost být s ním v jednom týmu.

Překvapilo vás něco v novém prostředí?

Hodně mě potěšilo a překvapilo zázemí klubu a celkově jeho prostředí. Vše je na vysoké úrovni.

Dokážete zhodnotit úroveň polské ligy už po přípravě?

Zatím je na hodnocení brzy. Odehráli jsme přípravné zápasy, ale liga teprve začne.