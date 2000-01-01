náhledy
Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu českého fotbalu. Podívejte se v rekapitulaci na všechny trefy, které k rekordnímu milníku vedly.
Autor: Reuters
1. GÓL: West Ham - Chelsea 3:2 (1.7. 2020), hlavou na 1:1. Součkovi už v utkání videorozhodčí jednu trefu neuznal, a tak šli do vedení hosté. Když pak znovu naskočil na centr z rohového kopu, gól hlavou na zadní tyči už platil.
Autor: Julian Finney / POOL / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
2. GÓL: Newcastle - West Ham 2:2 (5.7. 2020), levačkou na 1:2. Souček slavil podruhé hned za čtyři dny, kdy posílal hosty do vedení, když dorazil hlavičku Declana Rice, která se odrazila do břevna.
Autor: Reuters
3. GÓL: West Ham - Watford 3:1 (17.7. 2020), hlavou na 2:0. A do třetice v jednom měsíci a poprvé šlo o gól vítězný. Tentokrát si našel cestu mezi obránci a centr Jarroda Bowena umístil hlavou pod břevno. I díky tomu měl West Ham téměř jistou záchranu, což bylo důležité kritérium v uplatnění opce na původní hostování ze Slavie.
Autor: Reuters
4. GÓL: West Ham - Fulham 1:0 (7.11. 2020), pravačkou na 1:0. Souček rozhodl utkání se soupeřem ze stejného města až v nastavení, když se prosadil přízemní střelou k tyči. Dlouho čekal, jestli ho sudí uzná, protože se zkoumal ofsajd. Nakonec se poprvé v nové sezoně radoval.
Autor: Reuters
5. GÓL: West Ham - Manchester United 1:3 (5.12. 2000), pravačkou na 1:0. Zápas sice načal výborně, když Declan Rice prodloužil balon po rohu na zadní tyč, kde ho Souček dorážel. West Ham však všechny body ztratil ve druhé půli a přišel o třízápasovou vítěznou sérii.
Autor: AP
6. GÓL: Leeds - West Ham 1:2 (11.12. 2000), hlavou na 1:1. Další prosincový gól a tentokrát pořádně důležitý. Opět to bylo po rohu, tentokrát naskočil na centr Jarroda Bowena přímo a zápas srovnal. Ve druhé půli West Ham utkání otočil.
Autor: AP
7. GÓL: West Ham - Brighton 2:2 (27.12. 2020), hlavou na 2:2. Vydřený bod! A další trefa v závěru roku. Souček znovu využil rohového kopu, tentokrát si naběhl do tečovaného centru Aarona Cresswella a umístil ho do sítě. Díky němu West Ham podruhé srovnal a bral bod.
Autor: AP
8. GÓL: Everton - West Ham 0:1 (1.1. 2021), pravačkou na 0:1. Další rozhodující trefa a rovnou na Nový rok. Souček na malém vápně pohotově zareagoval a dorazil tečovaný pokus Aarona Cresswella. Pátou trefou v ročníku se stal nejlepším střelcem týmu a oslavil ji tak, že kolýbkou připomněl nedávné narození dcery Vladimíra Coufala.
Autor: AP
9. GÓL: Crystal Palace - West Ham 2:3 (26.1. 2021), hlavou na 1:1. Klasický gól po teči. Souček naběhl na zadní tyč, kde dorazil prodloužený centr Pabla Fornalse. Ale to nebylo všechno...
Autor: Reuters
10. GÓL: Crystal Palace - West Ham 2:3 (26.1. 2021), pravačkou na 1:2. Hned záhy poslal hosty do vedení, když zblízka doklepl centr Aarona Cresswella. Se sedmi góly byl nadále nejlepším střelcem týmu.
Autor: AP
11. GÓL: Aston Villa - West Ham 1:3 (3.2. 2021), pravačkou na 0:1. Další gól venku! Souček si naběhl za obranu a křížnou střelou poslal hosty do vedení. Nadále zůstával na čele týmových střelců a vešel se i do nejlepší patnáctky kanonýrů celé Premier League.
Autor: Reuters
12. GÓL: West Ham - Arsenal 3:3 (20.3. 2021), pravačkou na 3:0. Všechno vypadalo skvěle, když Souček doklepával hlavičku Michaila Antonia. Záhy se ale podílel na snížení hostů vlastním gólem a Arsenal nakonec utkání srovnal. Český záložník nadále vládl týmovým střelcům a stal se prvním hráčem West Hamu od Franka Lamparda v roce 1998, který si připsal gól i vlastní branku.
Autor: Reuters
13. GÓL: West Brom - West Ham 1:3 (19.5. 2021), levačkou na 1:1. Nejdřív měl zase smůlu, když trknul do vlastní brány rohový kop domácího Pereiry, který ho zakroutil přímo do sítě. Vlastní gól pak Součkovi vedení soutěže odepsalo. Pak už ale jásal. V nastavení první půle ho našel ve vápně Said Benrahma a on zblízka neváhal. Byl to jeho jubilejní desátý gól v sezoně, což se žádnému českému hráči v Premier League do té doby nepovedlo.
Autor: Profimedia.cz
14. GÓL: Newcastle - West Ham 2:4 (15.8. 2021), dorážka penalty na 2:3. Dvakrát hosté prohrávali, ale pokaždé se do zápasu vrátili. Vítěznou trefu pak zařídil Souček, když dorazil neproměněnou penaltu spoluhráče Michaila Antonia. První kolo nové sezony zvládl na jedničku.
Autor: AP
15. GÓL: West Ham - Brighton 1:1 (1.12. 2021), hlavou na 1:0. Vedení zařídil Souček už v páté minutě, naskočil na roh Pabla Fornalse a nemýlil se. „Jen bych trefu vyměnil za vítězství,“ hlesl pak. Hosté vyrovnali těsně před koncem a domácí cítili křivdu, protože jim druhý gól neuznal VAR kvůli nepřehledné situaci. Nebylo jasné, zda se Michail Antonio, střelec v ofsajdu, balonu skutečně dotknul. Nakonec video gól odvolalo.
Autor: AP
16. GÓL: Watford - West Ham 1:4 (28.12. 2021), pravačkou na 1:1. Další důležitá trefa. Souček si naběhl na bližší tyči na přihrávku Jarroda Bowena a poslal ji kolem brankáře.
Autor: David Cliff, AP
17. GÓL: West Ham - Wolverhampton 1:0 (27.2. 2022), pravačkou na 1:0. Tentokrát rovnou zásah rozhodující. Souček nejdřív s týmem navlékl dresy ukrajinského spoluhráče Andrije Jarmolenka na podporu jeho země napadené Ruskem. Pak na své 27. narozeniny v symbolickém 27. kole střílel zblízka ve skluzu po přihrávce Michaila Antonia.
Autor: Reuters
18. GÓL: West Ham - Burnley 1:1 (17.4. 2022), hrudníkem na 1:1. Opět díky jeho trefě brali domácí body. Po standardní situaci naskočil na centr a netrefil balon čistě, přesto ho dopravil do sítě. Prosadil se po dvouměsíčním čekání.
Autor: AP
19. GÓL: West Ham - Tottenham 1:1 (31.8. 2022), pravačkou na 1:1. Když se trefí, bere body. Na akci se podíleli oba čeští reprezentanti v dresu West Hamu. Vladimír Coufal nejdřív pohotově vhodil, Michail Antonio potom míč přistrčil Součkovi do běhu, ten si ho zpracoval a prudce v pádu propálil brankáře. Na první trefu čekal do pátého kola. To ještě nevěděl, že to bude jeho nejchudší ročník.
Autor: AP
20. GÓL: Crystal Palace - West Ham 4:3 (29.4. 2023), levačkou na 0:1. Sice trefa vedoucí, ze které měl pořádnou radost, body ale tentokrát nepřinesla. Souček si hlavně oddechl, protože se prosadil po dlouhých osmi měsících, když se po rohovém kopu dostal k odraženému míči. Pak chyboval a nechal si vzít balon, načež domácí zvýšili na 3:1. A záhy asistoval, když prodloužil hlavou centr z rohu na 3:2 z pohledu domácích. Nakonec přidal ještě jednu asistenci na snížení Adžuirda. V ligové sezoně 2022/23 se Souček trefil jen dvakrát.
Autor: AP
21. GÓL: West Ham - Sheffield United 2:0 (30.9. 2023), levačkou na 2:0. Úvodní branka nového ročníku, Souček si naběhl do vápna na přihrávku útočníka Michaila Antonia a slabší nohou balon umístil do sítě. Byl zpět.
Autor: AP
22. GÓL: West Ham - Newcastle 2:2 (8.10. 2023), pravačkou na 1:0. Poprvé s helikoptérou! Domácí obránce Emerson přihrál Součkovi přímo před prázdnou bránu, český záložník se rozeběhl k rohovému praporku a poprvé se zatočil jako helikoptéra. Až ve svém životopise Suk se rozpovídal o tom, že tuhle oslavu motivovaly psychické problémy, které i díky ní postupně překonal. „Stal jsem se helikoptérou, protože navzdory špatným časům můžu pořád létat. Jakmile dám gól, nastartuju vrtuli a letím k nebi, abych se mohl znovu dotknout hvězd,“ líčil v knize od Davida Čermáka a Jana Paličky.
Autor: Reuters
23. GÓL: West Ham - Nottingham 3:2 (12.11. 2023), hlavou na 3:2. Už zase rozhodující! Dvě minuty před koncem zápasu si našel rohový kop Jamese Warda-Prowse a nechytatelně zakončil.
Autor: AP
24. GÓL: Burnley - West Ham 1:2 (25.11. 2023), pravačkou na 1:2. Další vítězný! V první minutě nastavení namířil na zadní tyč Mohammed Kudus a Souček jeho pokus dorazil. Po zápase popadl telefon a natočil vzkaz fanouškům, protože West Ham se vracel do formy. Sám Souček skóroval počtvrté v řadě, protože po trefě proti Nottinghamu se radoval i za reprezentaci v Polsku a proti Moldavsku.
Autor: Reuters
25. GÓL: Arsenal - West Ham 0:2 (28.12. 2023), pravačkou na 0:1. A zase trefil všechny body, tentokrát hosté ještě jeden gól přidali, ale ten vítězný patřil Součkovi. Ten doklepával z malého vápna přihrávku Jarroda Bowena, jenž mu míč posílal až z brankové čáry.
Autor: Reuters
26. GÓL: Everton - West Ham 1:3 (2.3. 2024), pravačkou na 1:2. Jak to jen dělá? Zase vítězný gól. A jaký! V první minutě nastavení si hrudníkem zpracoval centr Mohammeda Kuduse a z voleje ho práskl do levého růžku brány. Předtím navíc vykopl balon z brankové čáry. Jasný muž zápasu.
Autor: Reuters
27. GÓL: West Ham - Luton 3:1 (11.5. 2024), levačkou na 2:1. Vy už dobře víte, že zase rozhodl. A opět to byl krásný gól. Balon si našel za vápnem a z voleje ho skákavou střelou napral do sítě. V předposledním kole odsoudil soupeře k definitivnímu sestupu.
Autor: Reuters
28. GÓL: Crystal Palace - West Ham 0:2 (24.8. 2024), levačkou na 1:0. Je potřeba ještě něco dodávat? Po zmatku ve vápně se nejlépe zorientoval, našteloval a precizně v rychlosti zakončil. Dotáhl se tak na Milana Baroše a k vyrovnání rekordu Patrika Bergera mu chybělo už jen deset tref. Stihl je za rok a kousek.
Autor: Reuters
29. GÓL: Brentford - West Ham 1:1 (28.9. 2024), levačkou na 1:1. Další klíčový zásah. Po pohledné kombinaci pokračoval Souček v náběhu do vápna, po sražené střele se nejlépe zorientoval a navzdory zatažení od protihráče stačil natáhnout nohu a poslat balon do sítě. Jedna další helikoptéra a o gól blíž Bergrově rekordu.
Autor: Reuters
30. GÓL: Newcastle - West Ham 0:2 (25.11. 2024), hlavou na 0:1. Samozřejmě, že jsou z jeho trefy zase body. Brazilský obránce Emerson rozehrál roh netradičně tak, že se centrovaný míč točil od brány. Český fotbalista nešel do náběhu s ostatními, počkal si na penaltě, čímž zmátl obránce, a hlavou přesně trknul do letícího balonu, aniž by se ho kdokoli ze soupeřů snažil výrazněji zastavit. Třicátá trefa byla na světě. A také jubilejní 170. zápas, kterým srovnal Tomáše Rosického.
Autor: Scott Heppell, Reuters
31. GÓL: West Ham - Wolverhampton 2:1 (9.12. 2024), hlavou na 1:0. Tentokrát nebyl vítězný, ale i tak měl punc výjimečnosti. Tenhle gól Souček věnoval zraněnému útočníkovi Michailu Antoniovi, který měl těžkou autonehodu. Nad hlavou ukázal devět prstů, což je číslo Jamajčanova dresu. Český záložník si počkal na zadní tyči na roh Jarroda Bowena a hlavičkou prakticky ze země přehodil obloučkem všechny soupeře včetně brankáře.
Autor: Reuters
32. GÓL: West Ham - Fulham 3:2 (14.1. 2025), pravačkou na 2:0. První trefa s kapitánskou páskou. Souček se prosadil z vápna po přihrávce Aarona Wan-Bissaky.
Autor: Andrew Couldridge, Reuters
33. GÓL: West Ham - Leicester 2:0 (27.2. 2025), dorážka na 1:0. Vítězná branka, kterou tentokrát Souček neslavil tradiční helikoptérou. Proč? Na své třicáté narozeniny poté, co doklepl balon do brány, zvážněl a gestem se omluvil. Pak jen zapumpoval pěstí ve vzduchu. Sedm let nazpět totiž havarovala helikoptéra thajského miliardáře Vičaje Srivadtanaprapchy poté, co odstartovala ze stadionu Leicesteru. Majitel klubu ve stroji, který kousek za stadionem explodoval, zahynul společně se svou dcerou.
Autor: Reuters
34. GÓL: Everton - West Ham 1:1 (15.3. 2025), pravačkou na 0:1. Další zásah, který přinesl bod. Souček překonal brankáře obstřelem na zadní tyč, jenže domácí srovnali až v nastaveném čase, a tak trefa Součkovi trochu zhořkla.
Autor: Reuters
35. GÓL: Brighton - West Ham 3:2 (26.4. 2025), hlavou na 1:2. Souček skóroval sedm minut před koncem, jenže domácí pak předvedli parádní obrat. Na prahu 90. minuty zápas otočili ve svůj prospěch.
Autor: Reuters
36. GÓL: Manchester United - West Ham 0:2 (11.5. 2025), levačkou na 0:1. Vítězná trefa pro syna! Centr Mohammeda Kuduse usměrnil lýtkem za sebe do sítě, čímž zajistil hostům vedení. Jen pár dnů předtím se mu narodil syn Daniel: „V minulosti jsem dal gól i pro své dvě dcery, takže jeho jsem nemohl vynechat. Už má i dres,“ líčil český záložník.
Autor: Reuters
37. GÓL: West Ham - Newcastle 3:1 (2.11. 2025), dorážka na 3:1. K překonání rekordu už chybí jen dvě trefy. Souček se nezvykle postavil na pozici hrotového útočníka poté, co střídal po hodině hry. Hned osm minut po příchodu český reprezentační kapitán důrazem ve vápně získal míč pro spoluhráče Pottse, jenž jeho práci zužitkoval a skóroval. Videorozhodčí ale při kontrole odhalil velice těsný Součkův ofsajd a gól odvolal. Na svou trefu si počkal až do osmé minuty závěrečného nastavení, kdy ve skluzu dorazil do sítě vyraženou střelu Bowena.
Autor: Reuters
38. GÓL: West Ham - Burnley 3:2 (8.11. 2025), hrudníkem na 2:1. Ani tentokrát nebyl v základu, ale znovu byl úspěšným žolíkem. Po čtvrthodině na place se rychle zorientoval ve vápně soupeře, po nejistém zákroku brankáře Dúbravky se zjevil na zadní tyči a hrudníkem z bezprostřední blízkosti dopravil míč do sítě. Vyrovnal počet tref Patrika Bergera a k osamostatnění už chyběla jen jediná.
Autor: Reuters
39. GÓL: West Ham - Manchester United 1:1 (10.2. 2026), levačkou na 1:0. Zase byl přesně tam, kde být měl. A jestli jste na jeho místě čekali útočníka, chyba! Naběhl si precizně až do vápna, vycítil prudkou přihrávku Jarroda Bowena, natáhl levačku a přesně umístil míč za brankáře Lammense. Jeho rekordní trefa přišla o vítěznou příchuť v šesté minutě nastavení, kdy srovnal hostující Šeško. To ale obrovský úspěch českého záložníka o nic nesnížilo.
Autor: Reuters