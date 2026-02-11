Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu českého fotbalu. Připomeňte si v rekapitulaci všechny trefy, které k rekordnímu milníku vedly.
Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval. Tomáš Souček a jeho první gól v anglické Premier League. Tomáš Souček (vpravo) se raduje ze svého druhého gólu v anglické Premier... Český záložník Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Watfordu. Tomáš Souček (zády, s čílem 28) z West Hamu střílí jedinou branku v zápase... Tomáš Souček (uprostřed) z West Hamu se raduje ze vstřeleného gólu proti... Tomáš Souček z West Hamu slaví gól na hřišti Leedsu. Tomáš Souček, záložník West Hamu, střílí hlavou gól v utkání proti Brightonu. GÓL PRO DCERU. Tomáš Souček věnoval svou trefu ze zápasu s Evertonem dceři... Tomáš Souček (vlevo) z West Hamu se gólově prosazuje v zápase s Crystal Palace. Tomáš Souček z West Hamu překonává brankáře Crystal Palace. Tomáš Souček z West Hamu střílí v utkání s ASton Villou svůj osmý gól sezony v...

