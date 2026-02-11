|
Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka
Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský Kabongo do Boleslavi, Tottenham odvolal trenéra
Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.
Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám
Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...
Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín
Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...
Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka
Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...
Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera
Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...
City se přiblížili Arsenalu, Wolves i s Krejčím remizovali v Nottinghamu
Jeden český fotbalový reprezentant alespoň trochu pomohl druhému. Ladislav Krejčí s Wolverhamptonem ve vloženém kole Premier League remizoval 0:0 v Nottinghamu, který je hlavním soupeřem West Hamu,...
Slavia podlehla Kolínu na nájezdy, ale i po páté prohře v řadě první ligu dál vede
Slavia Praha v souboji o vedení v první hokejové lize doma podlehla Kolínu 3:4 po samostatných nájezdech, bod jí však stačil na setrvání v čele tabulky. Možnost vrátit se po téměř dvou měsících na...
Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají
Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...
KOMENTÁŘ: Souček jako Zátopek. Kromě rekordů překonává i sám sebe
Jsou tak rozdílní, jak si jen umíte představit. Levák a pravák. Supertalent a pracant. Dlouhovlasý playboy s čelenkou a přírodňák, který image vůbec neřeší. Jediná věc do úterního večera spojovala...
Dukla si už měla vybrat nového kouče. K poslednímu týmu ligy přijde Šustr
Fotbalová Dukla si už trenéra vybrala. Nástupcem Davida Holoubka se podle informací iDNES.cz stane Pavel Šustr, někdejší prvoligový útočník, který naposled působil u mládežnických reprezentací. První...
Co třeba Španělsko, Itálie, Anglie a Česko? Fotbalisté vyhlíží los Ligy národů
Když nejvyšší úroveň Ligy národů hráli poprvé a dosud naposled, čeští fotbalisté během června a září 2022 uhráli bod se Španělskem a porazili Švýcarsko. Ale také dvakrát podlehli Portugalsku a...
Sparťanky ve čtvrtfinále Evropského poháru dobývaly, s Austrií remizovaly
Fotbalistky Sparty se v úvodním čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň neprosadily. Na Letné před téměř pěti tisíci diváky remizovaly 0:0. V první půli trefila Michaela Khýrová břevno....
Zoufalé časy i činy v Tottenhamu. Obavy o záchranu a konec trenéra Franka
Po další blamáži byl trenér Thomas Frank v klidu. „Cítíte, že je vaše pozice v ohrožení?“ zeptal se ho reportér TNT Sports po úterní domácí porážce s Newcastlem (1:2). „Den před zápasem jsem s...
Souček o rekordu: Udělal jsem pro něj maximum, ať jsou na mě v Česku hrdí
Jeho oslavy bývají vždy emotivní. Tentokrát jste ale poznali, že svou typickou helikoptéru prožívá ještě o něco víc. Aby taky ne! Tomáš Souček se v úterý večer proti Manchesteru United (1:1) dočkal...
Koubek: Učil jsem se žít bez fotbalu, ale nešlo to. Debaty s hráči? Snadné nebyly
Naposledy do Mexika odjížděl jako dovolenkář. Poloostrov Yucatán, mayská riviéra, nekonečné písečné pláže, pyramidy. „Vyrazili jsme tehdy s manželkou. Jak to může být dávno... Dvanáct, nebo třináct...