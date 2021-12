Druhý zápas, první červená. Ramos už je na čísle 27, kouč ho omlouvá

Francouzský list Le Parisien do Ramose slušně tepe. Jeho pařížskou štaci označil za noční můru, za něco, na co by fanoušci chtěli co nejrychleji zapomenout. A zapomenout by měl i on.

Vždyť po letním příchodu z Realu Madrid kvůli zranění čekal na první start až do konce listopadu. Odehrál celý ligový zápas v Saint Étienne, pak ze zdravotních důvodů zase chvíli nastupovat nemohl, naskočil až před čtyřmi dny do utkání Francouzského poháru.

Délka absence překvapila i sportovního ředitele Leonarda.

„Nenapadlo nás, že bez Ramose budeme čtyři, pět měsíců. Věděli jsme, že z minulé sezony má určité problémy, s nimiž si budeme muset poradit, ale objevily se jisté překvapivé komplikace,“ poznamenal Leonardo.

Ramos ve zmíněném poháru zvládl poločas, ve středu večer v Ligue 1 téměř také. Jenže místo toho, aby na rostoucí minutáž navázal, aby učinil další kroky k případnému průniku do základní sestavy, bude Sergio Ramos příště chybět.

Ve druhém startu za Paříž v nejvyšší soutěži viděl červenou kartu.

Bylo to v duelu s Lorientem (1:1) po dvou žlutých, první viděl v 81. minutě za faul. Druhou o chvíli později za to, že zcela vědomě bránil ve hře rozběhnutému Teremu Moffimu.

Ublížil si při tom, jelikož protivníka zastavil zády, a pak ještě marně protestoval.

Drobnou útěchou mu může být, že Pařížané na stadionu outsidera i bez něj v samém závěru zásluhou Maura Icardiho vybojovali alespoň remízu.

„Poučil jsem se, jedeme dál. Vždy se dívám kupředu,“ napsal Ramos na sociální sítě poté, co rozšířil svou nelichotivou statistiku.

Už pětatřicetiletý stoper viděl dvacet červených ve španělské lize, jednu v tamním Superpoháru a dalších pět v Champions League. V reprezentaci, za níž odehrál nejvíc zápasů ze všech (180), paradoxně ještě vyloučený nebyl.

I tak ale mezi fotbalovými hříšníky minimálně v posledních dvaceti letech neochvějně kraluje.

Jedenadvacetkrát musel předčasně ze hřiště třeba legendární Mexičan Rafael Márquez, dvacet vyloučení zažil brazilský drsňák Felipe Melo nebo bývalý český obránce Tomáš Řepka.

Mimochodem, i Ramosův současný kouč Mauricio Pochettino patřil v hráčské kariéře k fotbalistům, kteří dostali červenou kartu častěji, než by bylo zdrávo - celkem třináctkrát. Zřejmě i proto zkrat zkušeného stopera omlouval.

„Červenou může obdržet kdokoliv, ve fotbale se to stává. Jak tomu můžu zabránit? Leda bych ho nechal doma, nebo na lavičce,“ reagoval trenér PSG.