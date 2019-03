Derby po řecku. Fotbalové se nedohrálo, basketbalové ani nezačalo

Ligové fotbalové derby postrádalo sportovní náboj z dob, kdy se obři z Atén a Pirea přetahovali o titul. Panathinaikos vinou finančních problémů strádá až na sedmé pozici, Olympiakos je druhý bez reálné naděje dostihnout vedoucí PAOK.

Ani to však horké řecké hlavy nezklidnilo. Zápas hraný na olympijském stadionu OAKA, tedy domácí půdě Panathinaikosu, postrádal kulisy plných tribun z dřívějška, přesto jej od začátku provázely problémy.

Už v páté minutě asi dvě desítky chuligánů zaútočily na hostující lavičku. Atak se sice obešel bez zranění, ale na téměř čtvrt hodiny přerušil hru.

Násilnosti na stadionech se opakují

Poté, co se Olympiakos v 53. minutě ujal vedení, se řada členů tvrdého fanouškovského jádra Panathinaikosu přesunula před stadion, kde vypukly tvrdé střety s policií. Ta ke zvládnutí výtržníků použila slzný plyn, který se postupně přenesl do hlediště.

Štiplavý zápach zhruba v 70. minutě způsobil, že se řada fanoušků ze zamořených tribun vydala hledat útočiště ke hřišti. Německý sudí Marco Fritz proto poslal hráče do šaten a po přibližně půl hodině duel předčasně ukončil.

Utkání bude kontumováno ve prospěch Olympiakosu, domácímu týmu bude zřejmě odečteno 6 bodů, což však Panathinaikos až tolik nezraní - kvůli trestu za dluhy by stejně evropské poháry hrát nemohl. A jestli tým s trojlístkem ve znaku skončí sedmý, nebo desátý, je fanouškům poměrně fuk.

Vedení klubu ve svém prohlášení odsoudilo násilí, které přisoudilo „hrstce nezodpovědných fanoušků“. Zároveň si Panathinaikos postěžoval, že rozhodčí nenechal včas evakuovat stadion a odvolal utkání příliš brzy.

Fotbalisté Panathinaikosu při derby s Olympiakosem opouštějí hřiště kvůli slznému plynu.

Velké řecké derby se naposledy nedohrálo na jaře 2012, kdy v hledišti vzplála skoro nefalšovaná válka. Problémy s fanoušky se však v Řecku objevují pravidelně a nepomáhají jim předcházet ani bodové odpočty pro zúčastněné kluby.

V letošní tabulce přišel o 3 body aténský AEK, s minus 2 body vstupoval do sezony PAOK kvůli incidentu ještě z minulé sezony. Panathinaikos se musel smířit s šestibodovým odpočtem kvůli dluhům, o dalších 6 bodů nejspíš přijde nyní.

S řeckými sudími hrát nebudeme, oznámil Olympiakos

Na své si nepřišli ani basketbaloví příznivci, i když za zrušení nedělního ligového derby pro změnu na půdě Olympiakosu tentokrát chuligáni nemohou. Celek z Pirea do utkání odmítl nastoupit poté, co se od svazu nedočkal nominace zahraničních rozhodčích.

Toto opatření Olympiakos požadoval od únorového semifinále Řeckého poháru v hale Panathinaikosu, z něhož hosté po prvním poločase na protest proti výkonu rozhodčích odstoupili.

„Červení“ od té doby trvali na tom, aby vzájemné souboje pískali cizinci, vedení ligy však na tento požadavek nepřistoupilo. S řeckými sudími Olympiakos hrát odmítl, takže z kontumační výhry se může radovat jeho rival, který se stoprocentní bilancí vládne lize.

Olympiakosu bylo už po únorovém incidentu sebráno 6 bodů, nyní mu hrozí dokonce přeřazení do druhé ligy. V Pireu však už začali jednat o přestupu do mezinárodní Adriatické ligy, aby podle nich shnilému řeckému prostředí unikli. Panathinaikosu se však možná jen tak nezbaví, protože „zelení“ by svého odvěkého nepřítele následovali. Oba kluby už si podaly přihlášku.

I jejich souboje přitom bývají fanouškovsky vyhrocené a nejednou se stalo - zvlášť v ligovém finále - že se utkání kvůli výtržnostem nedohrála. A to přitom v Řecku už mnoho let platí opatření, kdy na vyhrocené zápasy všech sportů mohou na stadion jen fanoušci domácího celku.

Fanatismus pod Akropolí se však neomezuje jen na nejpopulárnější sporty. Na začátku března byl například přerušen zápas ženské ligy vodního póla mezi Olympiakosem a Glyfadou, na nějž vrtrhlo asi třicet chuligánů Panathinaikosu v motocyklových helmách, kteří začali napadat přítomné diváky včetně dětí.

V Řecku tak v posledních letech sport prohrává s násilím na plné čáře.