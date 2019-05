Sestup místo postupu. Fotbalové Palermo stihne trest

dnes 18:01

Fotbalisté Palerma přišli kvůli ekonomickým problémům klubu o naději na postup do první italské ligy. Místo toho klesnou do Serie C. Rozhodla o tom disciplinární komise italského fotbalového svazu.

Palermo zakončilo sezonu ve druhé lize na třetím místě, čímž si zajistilo místo v play off o postup mezi elitu. Kvůli řadě nesrovnalostí ve vedení klubu, kterých se dopustilo několik předchozích předsedů, ale o šanci přišlo a bylo přeřazeno na poslední místo tabulky. To znamená přímý sestup. Očekává se, že se zástupci klubu proti verdiktu odvolají. Začátek play off o postup do Serie A se tak může zpozdit.