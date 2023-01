Vstřelil Barceloně hattrick jako Mbappé. Byl to thriller, nebo fotbalová ostuda?

Jedenadvacetiletý útočník Oriol Soldevila dokázal třikrát vyrovnat, než klub Intercity (založen až v roce 2017) prohrál v prodloužení 3:4.

Královský pohár, jak ve Španělsku říkají své národní soutěži, nebývá skoupý na překvapení. Však i Real Madrid se v úterý nadřel, než překonal klub Cacereño ze čtvrté ligy.

Postupový gól nakonec vstřelil brazilský rychlík Rodrygo, který stál více než miliardu korun. Schválně si zkuste představit, do čeho by asi Cacereño takovou částku investovalo, kdyby mohlo.

Ansu Fati (vpravo) z Barcelony a Frank Angong z , Intercity v zápase Královského poháru

O den později si zle zahrávala taky Barcelona, přitom do boje o pohárové osmifinále neposlala žádné nazdárky. Nastoupily fotbalové veličiny Depay, Torres, Dembélé, Busquets, Bellerín, Alba, Koundé, později také Raphinha či Gavi. Nakonec v prodloužení po tečované střele rozhodl další náhradník, dvacetiletý útočník Ansu Fati.

Barcelonské webové stránky to nazvaly thrillerem, ve skutečnosti to byla spíš ostuda. „Nemůžeme být šťastní, ale takové věci se prostě stávají. Sedm ligových týmů je vyřazeno. My ne,“ hájil svůj tým trenér Xavi.

„Pohár je prostě takový. Na žádného snadného soupeře nenarazíte. Je dobře, že jsme se poučili z chyb a postoupili,“ dodal uruguayský stoper Ronald Araújo, střelec prvního gólu.

Ale kdybyste viděli, jak se Barcelona třásla. Měla sice ohromnou míčovou převahu, rozdala si téměř tisíc přihrávek a 29krát se pokusila o střelu, ale proti outsiderovi hrála příliš pomalu a krkolomně. Bez finálního nápadu, bez překvapení. Proto se schylovalo k šokujícímu výsledku.

Oriol Soldevilla Puig, v Barceloně narozený domácí útočník s číslem 18, si po svém třetím gólu lehl na záda a vychutnával si ovace. Vyrovnal na 3:3.

Stal se prvním hráčem od února 2021, který proti Barceloně nasbíral hattrick. Napodobil Kyliana Mbappého, který to dokázal v pařížském dresu během utkání Ligy mistrů. To abyste si udělali obrázek, koho a s kým srovnáváme.

Ousmane Dembelé z Barcelony v zápase Královského poháru

Zatímco hráči Barcelony během listopadu a prosince reprezentovali své země na mistrovství světa v Kataru, výběr Intercity nastupoval ve třetí španělské lize proti Realu Unión, Atlétiku Baleares, La Nucíi, Alcoyanu nebo Amorebietě.

Pro fotbalový svátek s Barcelonou si klub vypůjčil hlavní stadion v Alicante pro 26 tisíc diváků, vyprodal ho a doufal v zázrak, který se málem stal.

„Vy se ptáte, jestli odjíždíme s rozpaky? Ne, protože je těžké vyhrát jakýkoli zápas. Trenér Siviero dělá v Intercity skvělou práci. Respektuju ho,“ řekl barcelonský kouč Xavi.

Jestli se Barcelona poučí (a hlavně zlepší), ukáže hned nedělní ligový šlágr proti Atlétiku Madrid.