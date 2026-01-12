Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

David Čermák
  8:20
Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne otvíral dveře oblíbeného baru a popíjel až do zavírací doby. V náladě se chytal kdejakého ztřeštěného nápadu, takže když do něj po čtyřdenní pitce kamarád hučel, že zkrachovalý fotbalový klub Macclesfield je na prodej na největším britském realitním portálu...
Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal Palace ve třetím kole FA Cupu.

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal Palace ve třetím kole FA Cupu. | foto: Chris RadburnReuters

Josh Kay z Macclesfieldu slaví s fanoušky po utkání 3. kola FA Cupu senzační...
Paul Dawson z Macclesfieldu slaví po zápase 3. kola FA Cupu výhru nad Crystal...
Isaac Buckley-Ricketts (vpravo) se raduje z gólu proti Crystal Palace
Paul Dawson (vpravo) a Isaac Buckley-Ricketts z Macclesfieldu se radují ze...
5 fotografií

„Šel jsem rovnou na věc. Do čtyřiadvaceti hodin ze mě byl nový boss,“ vyprávěl novinářům. „Neměl jsem žádný byznysplán a absolutně jsem netušil, co mám vlastně jako šéf dělat.“

Jak tohle mohlo dopadnout?

No přece fantasticky!

Macclesfield, v té době obtěžkaný šílenými dluhy, ve Smethurstově éře bleskově vylétl z deváté ligy do šesté a naposledy v sobotu způsobil jednu z největších senzací ve fotbalové historii: na stadionku pro pět tisíc lidí si v anglickém poháru smlsl na Crystal Palace.

Vyřadit tým z Premier League? A pozor, dokonce obhájce trofeje?

To je něco, safra!

Historický moment. Úřadující šampiony FA Cupu vyřadil tým ze šesté anglické ligy

Za 155 let se ještě nikdy nestalo, aby trpaslík ze šesté ligy vymetl z FA Cupu úřadujícího šampiona.

Dokážete docenit, jakou váhu tenhle výsledek má? Zvlášť pro Angličany, kteří si tak potrpí na tradice a hýčkají si je?

Ve fotbale pro ně nic tradičnějšího než domácí pohár neexistuje.

„Nikdy jsem nechtěl vyhrát mistrovství světa nebo ligu,“ svěřil se Paul Gasocigne, možná nejtalentovanější hráč, jakého kdy Anglie měla, ve své nové autobiografii. „Jako kluk jsem si vždycky nejvíc přál vystoupat 39 schodů na tribunu ve Wembley a zvednout nad hlavu tu krásnou stříbrnou trofej.“

Psal se rok 1871, konec července, když jistý Charles William Alcock, sekretář fotbalové asociace, kolegům navrhl: „Gentlemani, je žádoucí, aby byl zřízen putovní pohár, do kterého se sluší pozvat všechny kluby patřící do naší asociace.“

Isaac Buckley-Ricketts (vpravo) se raduje z gólu proti Crystal Palace

Nápad důstojného muže s mohutným knírem a licousy ostatní nadšeně přijali a hned v listopadu se začala hrát nejstarší fotbalová soutěž na světě. Nejdřív se účastnilo pár týmů, postupně pohár bobtnal a letos jich šlo do akce celkem 747.

Crystal Palace, stejně jako další suveréni z Premier League, se dostal do akce až po Novém roce, zatímco outsideři z nižších soutěží se museli během podzimu složitě proplétat kvalifikační pavučinou. Zdánlivě by proti miliardářům vůbec neměli mít šanci, jenže v Anglii se už léta ví, že FA Cup má zvláštní magii.

Skoro každý rok se stane, že někdo z mocných vyhučí s ostudou. Tentokrát si ji utrhl londýnský tým, ačkoli nasadil silnou sestavu. Soupeře pustil do dvougólového vedení, snížil až v nastaveném čase a padesátitisícový Macclesfield zachvátila postupová extáze.

Paul Dawson (vpravo) a Isaac Buckley-Ricketts z Macclesfieldu se radují ze šokujícího postupu v FA Cupu. Oba se gólem podíleli na vyřazení Crystal Palace.

Může to znít paradoxně, ale proti týmům z kategorie, které se v Anglii říká non-league, se nehraje snadno. Extra nasazení, chuť vytáhnout se, vybláznění fanoušci – tohle zvláštní kouzlo kdekoho omámí. Tentokrát mu lehce odolal třeba Manchester City, když doma rozprášil třetiligový Exeter 10:1, zato Crystal Palace se chytil do pasti.

Šestá liga je přitom v Anglii poloprofesionální soutěž, kde většina hráčů kromě fotbalu musí denně chodit do práce. V sobotu si proti hvězdám Premier League zakopal majitel tělocvičny, podcaster nebo vítěz reality show Love Island. Kapitán Dawson, který hrál od prvních minut s ofačovanou hlavou a zápas rozjel vedoucím gólem, ještě donedávna pracoval jako vedoucí správy dálnice.

Nejslavnější jméno byste museli hledat na lavičce. John Rooney? Ano, ten lehce přihrbený chlapík s upřímným úsměvem je vážně bratrem Waynea Rooneyho, anglické legendy. V Macclesfieldu na jaře ukončil kariéru, převlékl se rovnou do trenérské teplákovky a teď je za hrdinu. Stejně jako majitel Smethurst, kterého sice Macclesfield vyléčil z opileckých eskapád, ale po víkendu už plánoval: „Asi vezmu celý tým na Ibizu a pořádně si to užijeme. Tohle je přece sen!“

Vstoupit do diskuse
