ONLINE: Newcastle čelí Aston Ville, hraje i Chelsea. Večer šlágr Arsenal vs. United

Aston Villa je nečekaným bojovníkem o titul. Když odpoledne zvítězí, dotáhne se na druhý Manchester City, který v sobotu zvládl zápas s Wolverhamptonem, a na první Arsenal bude ztrácet čtyři body.
O pohárová umístění bojuje šestá Chelsea, která se výhrou může dostat až před čtvrtý Liverpool.
Liverpool přišel v závěru o bod, Wolves padli na City. West Hamu vyšla první půle
Záležet bude i na tom, jak dopadne večerní šlágr Arsenal – Manchester United. Lídr potřebuje navýšit náskok v čele, zatímco United jsou po skaplu městského rivala City nabuzení.
Jak se po neděli promění tabulka?
Pope – Trippier (C), Thiaw, Botman, Hall – Miley, Tonali, Joelinton – H. Barnes, Wissa, A. Gordon.
E. Martínez – Cash, Konsa (C), Torres, Maatsen – Amadou Onana, Tielemans – Sancho, Rogers, Buendía – Watkins.
Ramsdale – Osula, Elanga, Woltemade, Willock, Burn, A. Murphy, J. Ramsey, Shahar.
Bizot – Lindelöf, Mings, Elliott, Digne, Bogarde, Guessand, Bailey, Hemmings.
Rozhodčí: Gillett – Davies, Meredith
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell – Johnson, I. Sarr – Mateta.
Sánchez – R. James (C), Chalobah, Badiashile, Cucurella – Santos, Caicedo – Estêvão, Fernández, P. Neto – Pedro.
Benítez – Devenny, Hughes, Imray, Pino, Rijád, Rodney, Sosa, Uche.
Sharman-Lowe – Acheampong, Delap, Fofana, Garnacho, Gittens, Guiu, Gusto, Hato.
Rozhodčí: England – Ledger, Howson
Kelleher – Kayode, Ajer, Collins (C), Henry – Jarmoljuk, Janelt – Jensen, Damsgaard, Schade – Thiago.
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hudson-Odoi, Gibbs-White (C), Domínguez – I. Jesus.
Valdimarsson – Donovan, J. Henderson, Hickey, Lewis-Potter, Nelson, Ouattara, van den Berg, Pinnock.
Gunn – Awoniyi, Bakwa, Hutchinson, McAtee, Morato, Ndoye, Savona, Yates.
Rozhodčí: Barrott – Nunn, Smith