ONLINE: Newcastle čelí Aston Ville, hraje i Chelsea. Večer šlágr Arsenal vs. United

Než si diváci vychutnají večerní šlágr 23. kola anglické fotbalové Premier League, hraje od 15 hodin Newcastle se třetí Aston Villou, která se může dotáhnout zpět na druhé místo. V akci je také Chelsea na Crystal Palace nebo Brentford s Nottinghamem. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Fotbalisté Aston Villy oslavují gól. Vlevo je Morgan Rogers, vedle něho autor branky Jadon Sancho. | foto: Reuters

Aston Villa je nečekaným bojovníkem o titul. Když odpoledne zvítězí, dotáhne se na druhý Manchester City, který v sobotu zvládl zápas s Wolverhamptonem, a na první Arsenal bude ztrácet čtyři body.

O pohárová umístění bojuje šestá Chelsea, která se výhrou může dostat až před čtvrtý Liverpool.

Liverpool přišel v závěru o bod, Wolves padli na City. West Hamu vyšla první půle

Záležet bude i na tom, jak dopadne večerní šlágr Arsenal – Manchester United. Lídr potřebuje navýšit náskok v čele, zatímco United jsou po skaplu městského rivala City nabuzení.

Jak se po neděli promění tabulka?

Premier League
23. kolo 25. 1. 2026 15:00
Newcastle United Newcastle United : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pope – Trippier (C), Thiaw, Botman, Hall – Miley, Tonali, Joelinton – H. Barnes, Wissa, A. Gordon.
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa (C), Torres, Maatsen – Amadou Onana, Tielemans – Sancho, Rogers, Buendía – Watkins.
Náhradníci:
Ramsdale – Osula, Elanga, Woltemade, Willock, Burn, A. Murphy, J. Ramsey, Shahar.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Mings, Elliott, Digne, Bogarde, Guessand, Bailey, Hemmings.

Rozhodčí: Gillett – Davies, Meredith

Premier League
23. kolo 25. 1. 2026 15:00
Crystal Palace Crystal Palace : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Sestavy:
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell – Johnson, I. Sarr – Mateta.
Sestavy:
Sánchez – R. James (C), Chalobah, Badiashile, Cucurella – Santos, Caicedo – Estêvão, Fernández, P. Neto – Pedro.
Náhradníci:
Benítez – Devenny, Hughes, Imray, Pino, Rijád, Rodney, Sosa, Uche.
Náhradníci:
Sharman-Lowe – Acheampong, Delap, Fofana, Garnacho, Gittens, Guiu, Gusto, Hato.

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Premier League
23. kolo 25. 1. 2026 15:00
Brentford Brentford : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Ajer, Collins (C), Henry – Jarmoljuk, Janelt – Jensen, Damsgaard, Schade – Thiago.
Sestavy:
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hudson-Odoi, Gibbs-White (C), Domínguez – I. Jesus.
Náhradníci:
Valdimarsson – Donovan, J. Henderson, Hickey, Lewis-Potter, Nelson, Ouattara, van den Berg, Pinnock.
Náhradníci:
Gunn – Awoniyi, Bakwa, Hutchinson, McAtee, Morato, Ndoye, Savona, Yates.

Rozhodčí: Barrott – Nunn, Smith

Premier League
23. kolo 25. 1. 2026 17:30
Arsenal Arsenal : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 22 15 5 2 40:14 50
2. Manchester CityManchester City 23 14 4 5 47:21 46
3. Aston VillaAston Villa 22 13 4 5 33:25 43
4. LiverpoolLiverpool 23 10 6 7 35:32 36
5. Manchester UnitedManchester Utd. 22 9 8 5 38:32 35
6. ChelseaChelsea 22 9 7 6 36:24 34
7. FulhamFulham 23 10 4 9 32:32 34
8. BrentfordBrentford 22 10 3 9 35:30 33
9. Newcastle UnitedNewcastle 22 9 6 7 32:27 33
10. Sunderland AFCSunderland 23 8 9 6 24:26 33
11. EvertonEverton 22 9 5 8 24:25 32
12. BrightonBrighton 23 7 9 7 33:31 30
13. BournemouthBournemouth 23 7 9 7 38:43 30
14. TottenhamTottenham 23 7 7 9 33:31 28
15. Crystal PalaceCrystal Palace 22 7 7 8 23:25 28
16. Leeds UnitedLeeds 22 6 7 9 30:37 25
17. NottinghamNottingham 22 6 4 12 21:34 22
18. West HamWest Ham 23 5 5 13 27:45 20
19. Burnley FCBurnley 23 3 6 14 25:44 15
20. WolverhamptonWolves 23 1 5 17 15:43 8

18. - 20.: Zostup

