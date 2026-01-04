ONLINE: Manchester United hraje v Leedsu, pak v akci Liverpool, večer City

Bojují o pohárové příčky, fotbalisté Manchesteru United hrají ve 20. kole anglické Premier League v Leedsu. Utkání sledujte od 13:30 v podrobné online reportáži. Později jdou do akce Liverpool či Manchester City.

PISTOLNÍK Joshua Zirkzee slaví svůj gól proti Wolverhamptonu. | foto: Reuters

Nedělní program nejvyšší anglické soutěže čítá šest utkání.

Šlágr kola odehrají od 18:30 Manchester City s Chelsea, která se představí poprvé bez trenéra Enza Maresky.

Krejčí vs. Souček: úsměvy i tahanice ve vápně. Vyhne se alespoň jeden sestupu?

Do akce jde také čtvrtý Liverpool, jenž hraje na Fulhamu a rád by se po slabším podzimu dotáhl na čelo.

Tam zůstává Arsenal, který v sobotu porazil 3:2 Bournemouth a navýšil náskok na Manchester City. Ten může večer předskočit druhou Aston Villu.

Kromě zmíněných utkání hraje také Everton s Brentfordem, Newcastle s Crystal Palace či Tottenham se Sunderlandem.

Premier League
20. kolo 4. 1. 2026 13:30
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Perri – Bornauw, Bijol, Struijk (C) – Justin, Aaronson, Grujev, Stach, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Okafor.
Sestavy:
Lammens – Yoro, Heaven, L. Martínez (C) – Dalot, Casemiro, Ugarte, Shaw – Dorgu, M. Cunha – Šeško.
Náhradníci:
Darlow – Byram, Gnonto, Harrison, Chambers, Longstaff, Nmecha, Piroe, Tanaka.
Náhradníci:
Bayındır – J. Fletcher, T. Fletcher, Fredricson, Kukonki, Lacey, Malacia, Mantato, Zirkzee.

Rozhodčí: Gillett – Davies, Ledger

Přejít na online reportáž
Premier League
20. kolo 4. 1. 2026 16:00
Fulham Fulham : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
20. kolo 4. 1. 2026 16:00
Newcastle United Newcastle United : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)

Rozhodčí: J. Brooks – S. Bennett, E. Smart

Přejít na online reportáž
Premier League
20. kolo 4. 1. 2026 16:00
Everton Everton : Brentford Brentford 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn.

Přejít na online reportáž
Premier League
20. kolo 4. 1. 2026 16:00
Tottenham Tottenham : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
20. kolo 4. 1. 2026 18:30
Manchester City Manchester City : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Oliver – Burt, Greenhalgh

Přejít na online reportáž
ONLINE: Manchester United hraje v Leedsu, pak v akci Liverpool, večer City

