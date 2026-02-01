ONLINE: Manchester United čelí Fulhamu, v akci i Aston Villa. Večer Tottenham - City

V 17:30 přichází na řadu souboj Tottenhamu s druhým Manchesterem City. Ten společně s Aston Villou chce dotáhnout náskok vedoucího Arsenalu, který už v sobotu zvítězil 4:0 v Leedsu a má sedm bodů k dobru.
|
Liverpool ovládl šlágr, naděloval i Arsenal. West Ham neustál závěr proti Chelsea
Nejdřív ale Manchester United, který právě městského rivala City porazil 2:0. Hned o týden později si vyšlápl i na Arsenal a od příchodu dočasného trenéra Michaela Carricka je ve formě. Pokud zvítězí, vytáhne se na čtvrté místo.
Dobře je na tom i Aston Villa, která je stále ve hře o titul. Naposledy vyřídila 2:0 Newcastle a dařilo se jí v základní fázi Evropské ligy, kde skončila druhá.
19. Casemiro
Lammens – Dalot, Maguire, L. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, B. Fernandes (C), M. Cunha – Mbeumo.
Leno – Castagne, Andersen (C), Cuenca, Robinson – Iwobi, Berge – Chukwueze, H. Wilson, Smith Rowe – R. Jiménez.
Bayındır – Mazráwí, Zirkzee, Malacia, Yoro, Ugarte, Heaven, Šeško, Lacey.
Lecomte – Tete, Bassey, Reed, Cairney, Kusi-Asare, Kevin, J. King, Sessegnon.
Rozhodčí: Brooks – Bennett, WilkesPřejít na online reportáž
E. Martínez – Cash (C), Konsa, Torres, Maatsen – Luiz, Bogarde – Sancho, Rogers, Buendía – Abraham.
Kelleher – Kayode, Ajer, van den Berg, Henry – J. Henderson, Janelt – Ouattara, Jensen (C), Schade – Thiago.
Bizot – Lindelöf, Mings, Barkley, Digne, Elliott, Amadou Onana, Bailey, Hemmings.
Valdimarsson – Hickey, Pinnock, Jarmoljuk, Collins, Lewis-Potter, Damsgaard, Donovan, Bentt.
Rozhodčí: Jones – Davies, Greenhalgh.Přejít na online reportáž
5. Gibbs-White
Sels – Aina, Milenković, Murillo, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Hudson-Odoi, Gibbs-White (C), Domínguez – I. Jesus.
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Rijád – Muñoz, Hughes, Lerma, Mitchell – I. Sarr, Pino – Johnson.
Gunn – Z. Abbott, Awoniyi, Hutchinson, Lucca, McAtee, Morato, Ndoye, Yates.
Benítez, Matthews – Canvot, Clyne, Rodney, Uche, Marsh.
Rozhodčí: Salisbury – Perry, NelsonPřejít na online reportáž