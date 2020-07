Mladíky z Manchesteru stopl virus. Psali bychom historii, věří český gólman United

Minulý rok talentovaný brankář Ondřej Mastný smutnil, že vinou zranění s reprezentací neodcestoval na mistrovství Evropy hráčů do 17 let. A letos kvůli koronavirové krizi přišel o šanci zabojovat o FA Youth Cup. „Psali bychom historii, do semifinále se klub už dlouho nepodíval a věřím, že bychom v něm neskončili,“ lituje.

Před dvěma lety třebíčský rodák a odchovanec místní Fotbalové školy vyrazil do mládežnické akademie anglického Manchesteru United. Starty bývalý hráč FC Vysočina Jihlava sbíral převážně v kategorii do osmnácti let, ale do seniorského týmu trenéra Ole Gunnara Solksjaera už párkrát nakoukl, ať už na klasický týmový trénink, nebo jako třetí brankář na ligové utkání.

Mastného rok v Manchesteru: zranění, rehabilitace i potvrzení kvality

První rok v Manchesteru byl ovlivněn vaším zraněním, druhý zase koronavirem. Jak byste ho zhodnotil?

Osobně jsem byl se sebou a s týmem spokojený. Sehráli jsme výborná utkání s Liverpoolem, Manchesterem City a po několika letech jsme se dostali do semifinále FA Youth Cupu. Poté bohužel přišla pandemie a my letěli domů.

Jak vnímáte slavný klub po dvou letech v něm? Co vás nejvíce překvapilo?

Nějakou obrovskou změnu od prvního roku nevidím, všichni se chovají stejně příjemně. Byť to tak nevypadá, je to takový rodinný klub, což se mi líbí.

Za dva roky už člověk stihne poznat město a kulturu, jaký je Manchester?

Velký. (směje se) Moc jsem zatím do města nechodil, jen když přijeli rodiče nebo sem tam s kamarády. Ale to spíše chodíme do Trafford Centra, což je obrovské nákupní centrum s kinem, bowlingem, minigolfem, restauracemi a tak.

Jaký je pro mladého hráče největší rozdíl mezi životem v Anglii a v Česku?

Asi jenom v tom, že nejsem tak úplně v kontaktu s kamarády z Česka. Jinak je to více méně stejné, třeba co se bydlení týče.

V dubnu se k „české partě“ v Manchesteru přidal další brankář, tentokrát olomoucký Radek Vítek. Čím to je, že jste spolu s Matějem Kovářem v jednom klubu už tři čeští gólmani?

Jasně to ukazuje, že čeští brankáři mají velkou kvalitu, a jsem rád, že se k nám připojí další Čech.

Jaké jsou tréninky s A-týmem? Měl jste už někdy větší prostor pobavit se s některým z trojice De Gea, Romero, Grant?

Byl jsem jenom na pár trénincích, ale můžu říct, že všichni tři jsou milí a snaží se nám co nejvíce pomáhat.

Jak vy osobně vnímáte kritiku, která se v současné době na jedničku United, gólmana De Geu, ze všech stran valí?

Všichni teď vidí pouze chyby, které udělal v téhle sezoně. Ale zapomínají na to, jak držel United v sezonách předešlých. I přesto, že ho lidé zpochybňují, má momentálně dvanáct čistých kont, což není úplně málo.

A jaký je trenér Solksjaer? Změnila se nějak situace nebo nálada v klubu po jeho příchodu?

Všichni jsou veselí, v klubu je lepší a zdravější atmosféra, a navíc se začalo opět vyhrávat, takže jeho příchod je pouze plus.

Příští rok budete působit v U19, nebo v některé starší kategorii? Těšíte se případně na Youth League, kterou U19 bude hrát, pokud to situace dovolí? Chtěl byste v ní narazit na český tým?

Příští rok budu působit v kategorii U23 (rezerva United). Samozřejmě bych si hrozně rád zahrál Youth League, takže doufám, že se áčku povede dostat do Ligy mistrů. Určitě bych rád narazil na nějaký český tým, zahrát si proti klukům, které znám, by bylo skvělé.

S reprezentací vás čeká kvalifikace na mistrovství Evropy? Věříte, že má váš ročník šanci se na něj probojovat?

Stoprocentně. Před dvěma lety se náš ročník dostal na EURO U17, na které jsem bohužel kvůli zranění nemohl. Proto věřím, že jsme schopni se na EURO dostat i v U19.

Matěj Kovář prohlásil, že by chtěl začít chytat v dospělém fotbale, a proto je na čase z klubu odejít někam na hostování. Jaké plány máte do budoucna vy? Hodláte zvolit stejnou cestu? Chtěl byste se třeba na půl roku nebo rovnou na celou sezonu vrátit do Česka, jak se říká na zkušenou?

Matěj je v jiné pozici, je o dva roky starší a v tuto chvíli řeší důležitý krok do seniorského fotbalu. V kategorii U23 odvedl fantastickou práci, bude pro mě výzva na něj navázat. Nyní se soustředím na sezonu v dresu U23, budoucí kroky pak budu řešit s klubem a svojí agenturou Sport Invest. Česká zkušenost určitě může být variantou, ale chci jít krok po kroku. Teď jsem hráčem U23 a co bude dál, to nikdo z nás neví.

Jak jste se připravoval během karantény?

Když jsme byli zavření doma, tak jsem dělal jen posilovací plán, co nám připravili trenéři v Manchesteru. Jak se situace uvolnila, tak jsem začal trénovat s mládežnickým týmem FC Vysočina Jihlava a s trenéry z Just4Keepers, za což jim moc děkuji.

Vím, že od doby, kdy vám zrušili soutěž, jste se do Anglie nevracel. Jak probíhá vaše komunikace s klubem?

S trenéry jsme si sem tam zavolali, zeptali jsme se, jak to vypadá v Anglii a co je nového. Oni hlavně chtěli vědět, jak se máme a tak.

Jak probíhá vaše studium? Pokračujete stále dálkově na jihlavském gymnáziu? Jak to při fotbalu v Anglii zvládáte?

Tento rok jsem dokončil třetí ročník na gymnáziu v Jihlavě a musím poděkovat všem učitelům, že mi vycházejí vstříc, co nejvíce to jde. Posílají mi do Anglie úkoly, co mám dělat, já to vypracuji a pošlu zpět.

Kdy vám začíná příprava?

V pondělí se mám hlásit v Manchesteru, tak snad se do té doby nic zásadního nestane.