Lingr se v Houstonu připomenul, nůžkami poslal z poháru El Paso

Autor: ,
  12:45
Ondřej Lingr z fotbalového Houstonu v pohárovém utkání proti druholigovému týmu El Paso vystřihl gól nůžkami. Sedmadvacetiletý ofenzivní univerzál k nim přidal asistenci a pomohl k výhře 4:1 a postupu do osmifinále.
Ondrej Lingr (vlevo) dal při svém prvním startu za Houston gól a pomohl k remíze 2:2 s Coloradem. Gratuluje mu záložník Jack McGlynn.

Ondřej Lingr se napřahuje ke gólové střele.
Ondřej Lingr slaví svůj první gól za Houston.
Slávista Ondřej Lingr vede míč před Janem Vondrou z Bohemians.
Brankář Táborska Martin Pastornický zpracovává míč, na který si dělal zálusk...
21 fotografií

Mezi střelce se ve stejné soutěži zapsal i Tomáš Ostrák, o rok mladší záložník se brankou podílel na triumfu St. Louis 4:0 nad rovněž druholigovou Tulsou.

Lingrův moment přišel už po necelých 80 sekundách od úvodního výkopu. Pětadvacetinásobný reprezentant se opřel do centru Nicka Markaniche a otevřel skóre. Za texaský celek se prosadil poprvé od loňského července. Ihned po změně stran asistoval u trefy Mateusze Bogusze.

opencup

HOUSTON, WE HAVE LIFTOFF

Ondrej Lingr goes airborne to bicycle it home!

16. dubna 2026 v 2:53
oblíbit odpovědět uložit

Bývalý hráč Karviné, Slavie či Feyenoordu Rotterdam si v dosavadním průběhu sezony severoamerické soutěže Major League Soccer (MLS) připsal jen šest krátkých startů.

„Není to otázka na mě. Nemůžu to ovlivnit. Co naopak ovlivnit můžu, je to, abych předváděl podobné výkony jako dnes a byl co nejlepší i na tréninku a pomohl klukům, když dostanu šanci. Budu bojovat o místo v základní sestavě,“ řekl Lingr v rozhovoru s novináři.

Houston šel do utkání po nedělní ligové porážce 2:6 v Coloradu. „Vzkaz byl jasný, abychom prohru hodili za hlavu. Předvedli jsme špatný výkon a výsledek, ale soustředili jsme se, abychom na to zapomněli a měli v hlavě jen další utkání. Naštěstí jsme vyhráli, hráli jsme dobře a doufám, že si dnešní výkon přeneseme i do zápasu s Orlandem,“ uvedl dvojnásobný ligový mistr se Slavií.

Ostrák se minulý týden vrátil do hry po dlouhém zranění poprvé od října. Proti Tulse přišel na hřiště v 76. minutě a hned za dvě minuty se prosadil přízemní ranou z dálky. Z branky se radoval poprvé od loňského srpna.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Alkmaar vs. ŠachtarFotbal - - 16. 4. 2026:Alkmaar vs. Šachtar //www.idnes.cz/sport
16. 4. 18:45
  • 2.01
  • 3.83
  • 3.51
Celta Vigo vs. FreiburgFotbal - - 16. 4. 2026:Celta Vigo vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
16. 4. 18:45
  • 1.88
  • 3.78
  • 4.06
Štrasburk vs. MohučFotbal - - 16. 4. 2026:Štrasburk vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
16. 4. 21:00
  • 1.75
  • 4.03
  • 4.49
AEK Atény vs. Rayo VallecanoFotbal - - 16. 4. 2026:AEK Atény vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
16. 4. 21:00
  • 1.95
  • 3.78
  • 3.77
Fiorentina vs. Crystal PalaceFotbal - - 16. 4. 2026:Fiorentina vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
16. 4. 21:00
  • 3.13
  • 3.38
  • 2.33
Aston Villa vs. BoloňaFotbal - - 16. 4. 2026:Aston Villa vs. Boloňa //www.idnes.cz/sport
16. 4. 21:00
  • 1.55
  • 4.46
  • 5.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.