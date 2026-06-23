Udělal jsem další krok ve své kariéře, lebedí si Kričfaluši po odchodu do Bruselu

„Je to další posun v mé kariéře, jsem rád, že jsem ten krok udělal, jsem rád, jak všechno dopadlo,“ řekl dvaadvacetiletý Ondřej Kričfaluši, který podepsal s vedením Unionu kontrakt do roku 2030 a může se těšit na evropské poháry.
S Baníkem je nestihl, jelikož přišel až v září, aby i s dalšími novými hráči pomohl zacelit mezery po Tomáši Rigovi a Matěji Šínovi, které šéfové klubu po vyřazení z Konferenční ligy uvolnili do zahraničí.
Fotbalisté Royalu Union Saint-Gilloise skončili v belgické lize druzí za Bruggami, takže si v červenci zahrají předkolo Ligy mistrů. V ní Royal Union startoval loni, jelikož v roce 2025 po 90 letech získal belgický titul.
„Těším se, že budu moci Unionu pomoci v domácí lize i v Evropě,“ uvedl Ondřej Kričfaluši, který sledoval mužstvo z Bruselu v minulém ročníku Ligy mistrů, v níž ale nepostoupilo do vyřazovací části.
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Kričfaluši se Baníku vyplatil, belgický vicemistr za něj dává 121 milionů
Šéfové Unionu byli ochotni za dvaadvacetiletého defenzivního záložníka vyplatit vysokou výstupní částku, kterou měl ve smlouvě. Údajně pět milionů eur, což je zhruba 121 milionů korun.
„Vzhledem k Ondrově výkonnosti a ambicím bylo patrné, že bude složité ho udržet,“ uvedl šéf sportovního úseku Baníku Ostrava Luděk Mikloško.
Potvrdil, že jednání o Kričfalušiho odchodu byla jasně vymezena výstupní klauzulí, kterou měl ve smlouvě. „Belgický klub se ji rozhodl aktivovat, takže přistoupil na pevně danou výkupní cenu,“ dodal Mikloško.
O Ondřeje Kričfalušiho se zajímalo více klubů, ale jak podotkl, žádný si nevybíral. „Líbí se mi vize Unionu, který se vrací mezi belgickou elitu. Navíc se vše upeklo hodně rychle, takže jsem ani nepotřeboval přemýšlet o něčem jiném.“
Co vůbec ví o belgické lize? „Něco málo jsem si o ní v minulých dnech zjišťoval. Podíval jsem se, jak to v ní vypadá,“ odpověděl. „Řekl bych, že je fotbalovější než česká, ale těším se na to. Bude to pro mě taková nová zkouška.“
V nejvyšší domácí soutěži dosud stihl 73 zápasů. Za Baník, kam přišel ze Slavie Praha po tom, co hostoval ve Vlašimi a Teplicích, jich odehrál 27 a vstřelil v nich pět gólů. „Svůj první ligový jsem dal za Baník,“ připomněl trefu z loňského listopadu při domácí výhře nad Duklou Praha 3:1.
Odmítl, že by si oddechl, že z ostravského mužstva odchází, když s ním zažil bídnou sezonu a boj o záchranu v baráži s druholigovým Táborskem.
„Mně se tady líbilo, byl jsem spokojený, ať už jde o fanoušky, zázemí, o všechno,“ uvedl. „Jen ta naše situace nebyla ideální. Ale zachránili jsme se, ty závěrečné zápasy jsme zvládli. Ukázali jsme charakter a to, že do ligy patříme. Takže to není tak, že by se mi ulevilo, že odcházím. Jen jsem udělal další krok ve své kariéře.“