Odchovanec pražské Slavie strávil v Baníku necelou sezonu. Ostrava ho loni v září získala z Edenu přibližně za dva a půl milionu eur. Součástí dohody byla i výstupní klauzule pro zahraničí, kterou se nyní rozhodl aktivovat druhý tým belgické ligy.
„Vzhledem k Ondrově výkonnosti a ambicím bylo patrné, že udržet ho bude složité. Jednání byla velmi úzce vymezena výstupní klauzulí ve smlouvě s hráčem. Belgický klub se ji rozhodl aktivovat tím, že přistoupil na pevně danou výkupní cenu, a protože došlo i k jeho dohodě s hráčem, Ondřej Kričfaluši může odejít,“ řekl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.
Kričfaluši se během sezony v Ostravě rozstřílel, vedle pěti ligových gólů dal i tři branky v národním poháru a dařilo se mu také v reprezentaci.
„Na Baník budu vzpomínat v dobrém, protože i když se nám v sezoně moc nedařilo, nakonec jsme to zvládli. Za Baník jsem dal svůj první ligový gól. Chtěl bych poděkovat vedení, spoluhráčům i realizačnímu týmu za celou dobu, kterou jsme tu strávil, celý klub mi pomohl udělat důležitý krok v mé kariéře,“ řekl Kričfaluši.
Saint-Gilloise získal loni titul. Letos skončil v belgické lize o čtyři body za Bruggami a čeká ho kvalifikace Ligy mistrů. „Těším se, že Unionu pomůžu v lize i v Evropě. Minulou sezonu jsem viděl Union hrát v Lize mistrů a udělal na mě dojem. Jsem hrdý na to, že jsem nyní součástí tohoto týmu,“ prohlásil na webu Royale Unionu.