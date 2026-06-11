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Kričfaluši se Baníku vyplatil, belgický vicemistr za něj dává 121 milionů

Autor: ,
  11:02
Ondřej Kričfaluši přestoupil z Baníku Ostrava do Royale Union Saint-Gilloise. Belgický fotbalový vicemistr získal oporu české jedenadvacítky na základě výstupní klauzule. Podle dobře informovaných zdrojů se jedná o částku kolem pěti milionů eur (zhruba 121 milionů korun). Oba kluby informovaly o přestupu na svých webech.
Ondřej Kričfaluši z Baníku se raduje z prvního gólu.

Ondřej Kričfaluši z Baníku se raduje z prvního gólu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Brankář Táborska Martin Pastornický čelí hlavičce ostravského záložníka Ondřeje...
Ondřej Kričfaluši hlavičkuje po rohu.
Ondřej Kričfaluši z Baníku Ostrava se snaží vypíchnout míč plzeňskému Lukáši...
Ostravský Ondřej Kričfaluši (vparvo) fauluje karvinského Pavla Kačora.
42 fotografií

Odchovanec pražské Slavie strávil v Baníku necelou sezonu. Ostrava ho loni v září získala z Edenu přibližně za dva a půl milionu eur. Součástí dohody byla i výstupní klauzule pro zahraničí, kterou se nyní rozhodl aktivovat druhý tým belgické ligy.

„Vzhledem k Ondrově výkonnosti a ambicím bylo patrné, že udržet ho bude složité. Jednání byla velmi úzce vymezena výstupní klauzulí ve smlouvě s hráčem. Belgický klub se ji rozhodl aktivovat tím, že přistoupil na pevně danou výkupní cenu, a protože došlo i k jeho dohodě s hráčem, Ondřej Kričfaluši může odejít,“ řekl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Kričfaluši se během sezony v Ostravě rozstřílel, vedle pěti ligových gólů dal i tři branky v národním poháru a dařilo se mu také v reprezentaci.

„Na Baník budu vzpomínat v dobrém, protože i když se nám v sezoně moc nedařilo, nakonec jsme to zvládli. Za Baník jsem dal svůj první ligový gól. Chtěl bych poděkovat vedení, spoluhráčům i realizačnímu týmu za celou dobu, kterou jsme tu strávil, celý klub mi pomohl udělat důležitý krok v mé kariéře,“ řekl Kričfaluši.

Saint-Gilloise získal loni titul. Letos skončil v belgické lize o čtyři body za Bruggami a čeká ho kvalifikace Ligy mistrů. „Těším se, že Unionu pomůžu v lize i v Evropě. Minulou sezonu jsem viděl Union hrát v Lize mistrů a udělal na mě dojem. Jsem hrdý na to, že jsem nyní součástí tohoto týmu,“ prohlásil na webu Royale Unionu.

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Mistrovství světa ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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  • 2.88
Vrchovina vs. HlučínFotbal - 32. kolo - 12. 6. 2026:Vrchovina vs. Hlučín //www.idnes.cz/sport
12. 6. 18:00
  • 1.25
  • 4.47
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Program a výsledky
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