Čelůstka zůstal v Turecku: Nestrádáme, klub nám vytvořil super podmínky

„Popravdě mě trochu překvapilo, že některé kluky ze zahraničí pustili domů. Nám to klub nedoporučil. A protože máme platné smlouvy, tak všichni zahraniční hráči zůstali,“ uvedl Čelůstka pro web FAČR.



„Ale nestrádáme, protože nám klub vytvořil super podmínky. Jsme v Beleku, kde je krásné počasí, ve volných chvílích můžu hrát golf nebo si jít zaběhat. A syn má venku bazén i moře. Ani jsme nepřemýšleli, že bychom se teď vrátili domů,“ doplnil třicetiletý obránce.



V Turecku přerušili ligu až jako jednu z posledních v Evropě. „Do půlky března byli Turci suverénní. Jinde už se ani nehrál fotbal, ale tady pořád ještě ano. Brali to jenom jako nějakou chřipku. Ale pak zjistili, že to taková legrace nebude. Mě to nepřekvapilo, protože jsem byl informovaný z Česka, takže jsem to ostatním naopak naznačoval,“ uvedl Čelůstka.

„Teď už jsou tu opatření jako jinde ve světě - zavřené školy a obchody kromě potravin, zrušené všechny větší akce a lety. A protože tady byl nedávno velký nárůst nakažených, jsou v Turecku zavřené i hranice mezi jednotlivými regiony. Takže kdybychom chtěli na výlet třeba do Istanbulu, tak zkrátka nemůžeme, protože je zakázané cestovat mezi většími městy,“ líčil Čelůstka.

Zatím trénuje jen individuálně. „Před kamerou s kondičním trenérem. A taky dostáváme běžecký plán. Za týden už bychom se měli sejít ke společnému tréninku. V polovině června bychom pak mohli pokračovat v zastavené lize a domácím poháru,“ řekl Čelůstka.



Antalyasporu patří po 26 kolech 11. místo v tabulce. „Čeká nás ještě devět nebo deset zápasů - podle toho, jak se nám bude dařit v poháru, ve kterém jsme postoupili do semifinále. Hrát by se mělo stejně jako jinde systémem středa - sobota - středa, což znamená, že by se sezona mohla dohrát do konce července. Když všechno půjde dobře,“ prohlásil.

Mrzí ho, že se kvůli pandemii muselo o rok odložit mistrovství Evropy. Na konci května by začalo závěrečné soustředění před šampionátem. „Ani mi to neříkejte. Zdraví je přednější a všem opatřením rozumím, že jsou nutná, ale stejně se mi o tom těžko mluví. Když se na náš tým podívám, jednotliví hráči byli ve formě, byli jsme dobře poskládaní, do toho podzimní euforie,“ podotkl Čelůstka.

„Bylo to vše dobře naladěné. Za sebe každopádně můžu říct, že jsem se strašně těšil. I na ty přípravné zápasy, protože jsme měli hrát ve Spojených státech a potom v Itálii, kde jsem působil a kde fotbal zbožňují. Ale nedá se nic dělat, holt musíme počkat ještě rok, což je ve fotbale dlouhá doba. Může se stát spousta věcí včetně zranění. Ale buďme optimisti a věřme, že bude vše v pořádku a že co nejvíc z nás bude ve formě,“ dodal bývalý hráč Zlína, Slavie, Palerma, Trabzonsporu, Sunderlandu a Norimberku,